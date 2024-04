Goran Tomić nalazi se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon Al-Nasra u kojem je bio do lipnja 2023, Tomić je početkom ove godine sjeo na klupu Al Bataeha. Novi izazov za njega je novi iskorak u trenerskoj karijeri.

'Jakobušić je napravio pomak u Hajduku, ali onaj glavni cilj nije ostvario'

Javio nam se jedan od najboljih hrvatskih trenera nedugo nakon što je poput praska odjeknula vijest o smjeni Lukše Jakobušića na mjestu predsjednika HNK Hajduk. Naravno, razgovor smo počeli s HNL-om i smjenom Jakobušića...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad se podvuće crta, mislim da je Lukša Jakobušić napravio pomak u Hajduku. I on je sam izjavio da ako ne osvoji titulu, da će se povući. S te strane, odluka me pretjerano nije iznenadila, jer vjerojatno bi i Jakobušić klub napustio na kraju sezone. Nije ostvario cilj koji je sam htio, ali generalno, njegov period na kormilu HNK Hajduk je bio pozitivan", rekao nam je u uvodu Goran Tomić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nedostaje li u hrvatskom nogometu strpljenja i u čemu je po tom pitanju razlika u smislu nekad i sad?

"Apsolutno. Nedostaje strpljenja itekako. Takav je neki trend došao. Prije je po tom pitanju bilo drugačije, a sad se vrlo brzo traže smjene, skidaju se 'glave' svima. Trenerima, sportskim direktorima, predsjednicima... znači na najvišim klupskim razinama. To nije dobro".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Očekuje se još smjena. Mislav Karoglan možda na kraju sezone isto. Pretpostavlja se. Vi imate ugovor do lipnja ove godine. Uvijek vas povezuju s klupom Hajduka i Dinama kad spomenuti mijenjaju trenere ili se trenerima trese stolica, kao sad Karoglanu.

'Svi signali govore da ostajem u UAE i nakon lipnja'

"Svi signali u klubu u kojem sam trenutno, u Al-Bataehau, govore da ljudi u klubu žele na nastavimo suradnju. Otvoren sam za sve, pa ćemo vidjeti. Imam ugovor do ljeta, ovdje su prezadovoljni, ja se ugodno osjećam i kažem - signali su tu da žele da produžim ugovor. Ne bih htio komentirate bilo kakve medijske napise o meni i klupama Dinama ili Hajduka. Meni je drago uvijek da mi se ime spominje među probranim trenerima naših najvećih klubova, međutim još se nije namjestila neka situacija da trenutno preuzmem klupu. Vidjet ćemo što nosi budućnost. Ponavljam, meni je u Al-Batehau dobro, sretan sam i zadovoljan. Znam da je vama novinarima to pitanje zanimljivo, ali ja kad vodim neku momčad, onda ne volim s nikim razgovarati u kontekstu mogućeg trenera druge momčadi. Moje se ime u ovom kontekstu vuče od kad sam bio u Lokomotivi, tamo još od 2018. Nije se dosad namjestio moj dolazak na klupu dva najveća hrvatska kluba. Vidjet ćemo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Drago mi je što me povezuju s Dinamom i Hajdukom, ali ja sam trener Al-Bataeha'

Vješto izbjegavate odgovor, ali probat ćemo još jednom izravnije. Da dođe ponuda od Hajduka ili Dinama, bili ju prihvatili? Konkretno, od Hajduka više nego od Dinama jer je Sergej Jakirović u igri za naslov prvaka s Dinamom.

"To je sad hipotetski, što bi bilo, kad bi bilo. Generalno, drago mi je što me stavljaju u taj kontekst, ali bespredmetno mi je govoriti što bi bilo, kad bi bilo. Tu sam pod ugovorom, Al-Bataeh je klub kojeg treniram i u potpunosti sam fokusiran samo na posao u UAE-u. Cijene me, dobro mi je ovdje, a što će donijeti budućnost, ne znam".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sad kad ste spomenuli 2018. Jeste li imali konkretnije kontakte i ponude s Dinamom ili Hajdukom?

"Ne znam što bi vam na to rekao", nasmijao nam se Goran Tomić. Smijeh je na trenutak prekinuo ugodni razgovor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Treneru se samo gleda rezultat, pa tako i Karoglanu'

Jao, osjećamo da je postojao konkretniji kontakt...

"(Smijeh). Ne bih komentirao stvarno, a ovo za osjećaj da je nešto bilo samo je vaša konstatacija", nije se dao Goran Tomić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da li je Mislav Karoglan kao trener napravio pomak u igri Hajduka u odnosu na Ivana Leku?

"Teško mi je ići u dubinu jer nisam u Hrvatskoj, ali generalno, treneru se samo gleda rezultat. I kad pogledamo kako je Hajduk završio, naravno da se njegov boravak na klupi HNK Hajduk ne može smatrati uspješnom. Jer, Hajduk je imao cilj biti prvak Hrvatske, sezona je za njih neuspješna".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Niti u UAE nema baš strpljenja.

"Da, obično nema, ali mogu reći da sam ja prezadovoljan s dosadašnjim boravkom u Al Bataehau. Osjećam ogromno poštovanje od ljudi u klubu. Super se osjećam. Odlično smo krenuli. U ovih pet oddigranih kola smo napravili jako dobre rezultate za klub kojem je cilj bio ostanak u ligi. Sve ide u super smjeru. Prezadovoljan sam i kako sam treniran u UAE i koji smo posao napravili."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Povratak u UAE nešto govori'

Razlika između Al-Nasra i Al-Bataehua? U poretku je mala, samo tri boda. Al-Nasr je trenutno 6., Al-Bataeuh 7.

"Razlika između ta dva kluba je to što je Al-Nasr je po tradiciji puno veći klub od ovog sad, ali tu su isto velika očekivanja. Bila su, naravno, koji put i nerealna očekivanja, jer ne igra ime kluba, nego igrači koji su unutra. U Al-Bataehau imaju puno realnije postavljene ciljeve i s te strane je lakše raditi. Al-Nasr je velik klub i mogu biti sretan i ponosan što sam se vratio u Ujedinjene Arapske Emirate. Sam dokaz što sam se vratio ovdje dovoljno govori da sam u Al-Nasru ostavio trag. Drugi dolazak mene kao trenera u tu istu zemlju nešto govori. S te strane, usporedba između klubova je ime, ali na kraju krajeva, sretan sam i zadovoljan tu gdje jesam."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Rijeka je dodala gas'

Rijeka je opet hit. Ove sezone prvo ime HNL-a. Mogu i do dvostruke krune.

"Jako uzbudljiva je sezona HNL-a. Malo me podsjeća na period kad sam ja bio u Rijeci, prije dvije godine, međutim razlika je ta što je Rijeka dodala gas. Hajduk je otpao. Ova sezona bit će napeta do samog kraja i sve se isprofiliralo u borbu Rijeke i Dinama. Ali, jako veseli takva neizvjesnost. HNL je itekako dobio na zanimljivosti".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koga vidite kao prvog u ciljnoj ravnini dramatične HNL utrke za prvaka?

"(Smijeh) - odlično pitanje. Mislim da Dinamo diže svoju formu. Rijeka je već duže vrijeme u jako dobroj formi. Ima još teških utakmica do kraja za oba kluba za odigrati. Ima tu puno nagaznih mina. Derbi Rijeke i Dinama na Rujevici puno će toga odlučiti", završio je Goran Tomić.