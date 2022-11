Dugo ga nije bilo u medijima. Tamo negdje od kad je napustio kormilo Rijeke. Od tada pa do danas nije se ni točno znalo zašto je jedan od najboljih HNL trenera Goran Tomić napustio kormilo Rijeke. Pomalo je i iznenađujuće zvučalo i to da je mjesecima poslije preuzeo klupu poznatog Al-Nasra, kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Između odlaska s Rujevice i novog posla u Emiratima, Gorana Tomića povezivali su i s klupama Dinama, Osijeka i Hajduka.

Nije ga dugo bilo u medijima

Glavni problem bio je jedan detalj iz ugovora koji je Tomić imao s Rijekom. Naime, Damir Mišković bio je pametan i nije htio trenera takvog kapaciteta samo tako dati nekom konkurentu iz HNL-a, pa je Tomić u ugovoru imao klauzulu prema kojoj do 31. prosinca nije mogao otići ni u jedan klub iz HNL-a ako Rijeci ne plati odštetu. Osijek, Hajduk i Dinamo, ako su i htjeli Tomića, nisu mogli čekati i odlučili su se za neka druga rješenja, a Tomić je ostao bez angažmana u tom trenutku. I kad priča o tome nije da mu nije godilo. Nakon 12 godina trenerskog posla po prvi je put imao slobodno ljeto u kojem je, doduše, gledao, osluškivao i vagao ponude, ali i bio sa svojom obitelji i punio baterije za nove trenerske izazove...

Mjesecima smo se i mi onako, putem poruka uglavnom uz pokoji poziv, znali čuti s Goranom Tomićem i nekih 4 dana prije nego što je u hrvatskom sportskom eteru završila informacija da Goran Tomić ide u Emirate znakovito nam je poručio: "Imam neke pregovore."

Nismo ga u tom trenutku htjeli previše pitati tko, gdje, kako i zašto, samo smo pustili. Kad bude čovjek htio pričati, pričat će. Jučer nam se Goran Tomić konačno i javio iz UAE nakon večere...

"Istina, dugo me nije bilo u medijima. Jednostavno sam htio napraviti malo odmak od svega jer praktički 5 godina u Hrvatskoj sam u kontinuitetu radio i bio sam dosta i u medijima. Naravno, shvaćam da je to bilo tako zbog svoje pozicije. Jednostavno, želio sam se malo odmaknuti od svega i odmoriti se malo i od nogometa. Htio sam uzeti pauzu malo dužu, preko ljeta da se odmorim. Jer, praktički ja 12 godina karijere nisam imao slobodno ljeto. Tako da sam to iskoristio malo za napuniti baterije. Htio sam se skroz malo maknuti iz medija jer sam prije, kako se kaže, iskakao iz paštete. Baš sam se htio odmoriti i da se skrene malo fokus s mene", kazao nam je u uvodu razgovora Goran Tomić.

NET.HR: I, jeste li se odmorili baš onako kako ste htjeli?

GORAN TOMIĆ: Jesam, odmorio sam se baš baš i napunio baterije. I drago mi je što sam napravio ovaj potez, jer stvarno čovjek može raditi ozbiljno posao jedino ako je pun energije i elana, a ja sam procijenio da mi je, nakon završetka prošle sezone to bilo potrebno, tako da sam stvarno za sebe napravio dobru stvar.

NET.HR: Kako je došlo do kontakta sa Al-Nasri SC-om i zašto ste se odlučili za takvu jednu egzotiku u nogometu, kojoj su doduše pristupali i neki od poznatih hrvatskih trenera, ali i stranih i imali uspjeha?

'Klub je u problemima, pa su meni ponudili posao'

GORAN TOMIĆ: Došlo je do poziva jednostavno. Agent Nikica Gaćeša, koji je iz Rijeke i koji ima izrazito dobre veze i poznanstva u Emiratima, kontaktirao me i rekao da klub Al-Nasri, koji je stvarno jedan od većih klubova u Emiratima, klub s tradicijom, da je u velikim problemima. Ove godine klub je upao baš u velike probleme. Praktički su, kako se ono kaže, u slobodnom padu. Došli su do ekipe, postali su momčad koja se bori za ostanak, što je za njih ono, stvarno neprihvatljivo i odlučili su smijeniti dotadašnjeg trenera (Thorsten Fink, op.a). Pitalo me se jesam li zainteresiran i odlučio sam prihvatiti. Sigurno da sam i ja želio izaći iz neke, neću reći da sam u Hrvatskoj bio u nekoj zoni komfora, ali znam sve, poznajem čitavu ligu. Ovo ipak jedna druga situacija, neko za mene nepoznato područje. Dolazim na još jedan test, kako se kaže. To sam već iskusio u Kini. Htio sam prihvatiti izazov koji sigurno nije lagan, ali zbog toga me motivira.

NET.HR: Je li vam onda odlazak u Emirate iskorak u trenerskoj karijeri?

GORAN TOMIĆ: Sigurno da je, i jedno veliko iskustvo. Znam da se to u Hrvatskoj uvijek može malo i podcijenjivački gledati, ali ja ću samo reći da, ako u toj ligi može raditi jedan Leonardo Jardim, Cesare Prandelli, Walter Zenga, Rebrov koji je sad bio izbornik Ukrajine, onda ne znam zašto bi meni iz Hrvatske, ili nama iz Hrvatske, to bilo čudno. Ogromna su imena uvijek pohodila ovo nogometno podneblje, tako su i sad. Ipak je to Dubai. Al-Nasri SC jedan je od najvećih njihovih klubova. Sigurno je ovo jedan veliki izazov za mene. Na kraju krajeva, imamo i primjer našeg izbornika Zlatka Dalića koji se upravo iz Emirata vratio se na izborničko mjesto, tako da... Ja sam uvjeren da je to korak naprijed u karijeri.

NET.HR: Luka Bonačić i Kruno Jurčić su također u klubu radili...

GORAN TOMIĆ: Luka Bonačić je bio prije dosta stvarno, 15-16 godina, a Kruno je bio mislim prije tri godine. Evo recimo sad kad o tome pričamo, Ramon Diaz,, argentinski izbornik, bio je prije Finkea kojeg sam ja zamijenio. To su poznati treneri s istaknutim i cijenjenim trenerskim CV-om i sa karijerom. Veselim se tome svemu što me ovdje čeka.

NET.HR: Koji su ciljevi postavljeni ispred vas?

GORAN TOMIĆ: Kratkoročno, dakle ove godine samo stablizirati momčad, spasiti momčad bez velikih stresova. Dakle, nastojati momčad uvesti u mirnu luku bez da se do zadnjeg kola borimo, da klub i navijači strahuju za ostanak, da bude nekakvih stresova i šokova.

NET.HR: Pomoćnici na klupi su vaši, dopustili su vam da dovedete svoju ekipu?

GORAN TOMIĆ: Moji su pomoćnici da, moji pomoćnici su uglavnom iz Šibenika i iz Lokomotive, tako da sam zadovoljan.

'Bilo je kontakata s klubovima u HNL-u'

NET.HR: Idemo malo prema Hrvatskoj. Ljetos ste bili u kombinacijama i s Dinamom, Osijekom i Hajdukom. Barem su mediji tako pisali, ali vodit ćemo se za onom gdje ima dima, ima i vatre. I, zašto se vatra nije zapalila opet negdje u HNL-u?

GORAN TOMIĆ: Ne bih išao u neke detalje. Bilo je uvijek kontakata. Ne bih sad govorio koji klub, ali je bilo kontakata. Zbog ovog i onog razloga, situacija se nije postavila konkretno. Ali, ja se uvijek vodim za onom da sve ima svoje razloge. U tom trenutku, ako to nije bilo za mene, onda jednostavno sam ja uvjeren da to nije moj put. Ovo mi se otvorilo i mislim da je to ispravno za mene.

NET.HR: Negdje se vrata zatvore, drugdje se otvore...

GORAN TOMIĆ: Upravo tako.

NET.HR: No isto tako, vas svi nekako gledaju i povezuju vas s velikanima u Hrvatskoj, pa čak u budućnosti i s klupom reprezentacije Hrvatske. Čisto vam dočaravamo kako na vas i kakav pedigre imate u hrvatskoj nogometnoj javnosti i trenerskim krugovima. Zato je čudno bilo kad je osvanulo da idete u Emirate.

GORAN TOMIĆ: Gledajte, ja sam vam recimo, trebao sam potpisati recimo ugovor u Kini, pa mi je to bilo propalo zbog tih razloga, pa je nakon toga došla Rijeka. Sve nekako ima svoj put. Ja sam uvjeren da je ovo sad ispravni put za mene, tako da sam sretan zbog ovog odabira.

NET.HR: I, kakvi su prvi neki dojmovi?

GORAN TOMIĆ: Napravio sam ovdje u Dubaiju već tri treninga. Klub je, organizacija što sam vidio ovdje, to je infrastruktura na najvećem mogućem nivou što sam ja dosad radio. Znači, stadion je praktički renoviran prije dvije godine. Unutra ima sve što je jednoj nogometnoj momčadi potrebno za napraviti ozbiljne stvari. Dakle, imaju sve. Terene, teretane, imaju čak kliniku u stadionu za ozlijeđene igrače, prostorije, meeting rooms, teren je poput bilijara onako fin... Sve je na najvećem mogućem nivou. Imaju jako puno zaposlenika u klubu koji su 24 sata svakodnevno na usluzi. Što kod pitam, to se stvori odmah ispred tebe. Tako da s te strane, organizacijski je sve stvarno na visokom nivou. Što se tiče momčadi, naravno da sam ih izanalizirao i pogledao njihove utakmice. Ima tu kvalitete, međutim momčad je sad u potpunom padu, mentalno su potonuli. Jedno je borba za opstanak, pogotovo za klub koji se nikad u ovakvoj situaciji nije nalazio. Tako da s te strane izrazito me težak posao čeka što se tiče podizanja opet morala ekipe. Jako je teška situacija, ali mene to baš motivira.

Ima ulogu vatrogasca i stabilizatora momčadi

NET.HR: U prošlosti ste isto imali slične situacije. Primjerice, kad ste došli u Rijeku momčad je isto bila u padu, vezala je s negativnim rezultatima. Doduše, nije se borila za opstanak, ali nije vam bilo lako ni tada...

GORAN TOMIĆ: Nije mi ovo sad prvi put da, gledajući mi je ovakva situacija pa barem... Ajmo nabrojati. Prva situacija sličnih razmjera i spašavanja nečega mi je bila Tianjin u Kini u sezoni 2015./2016. Tada je klub nakon devet kola bio na zadnjem mjestu. Druga situacija slična je bila i u Istri, gdje sam došao nakon 20 i nešto utakmica kluba bez pobjede. Tu sam momčad izveo na neki pravi put. Situacija koju ste spomenuli u Rijeci, kad sam došao momčad je bilo dugo bez pobjede, mislim desetak susreta, ne znam sad točno. Ozbiljno je Rijeci bila ugrožena Europa i Gorica je imala velikih 14 bodova ispred. I onda smo to ljeto uhvatili Europu. Tako da, vjerojatno, je to bio jedan od razloga zašto su me oni i angažirali, iako ima možda trenera kojima je trenerski CV bolji i koji su bolji od mene, ali eto. Imam to iskustvo u svakom slučaju.

NET.HR: I odoste vi iz Rijeke i momčad se raspala. To je činjenica...

GORAN TOMIĆ: Rijeka je imala jedan težak početak sezone. Dosta razloga je tu utjecalo i pozicija trenera. Generalno, svake godine, Rijeka jednostavno, na kraju krajeva to je takav klub, ne samo HNK Rijeka nego općenito klubovi u Hrvatskoj žive od prodaje igrača. Jednostavno, teško je za očekivati da će zadržati igrače na duže vrijeme. Puno je tu promjena igrača, recimo ove godine kao i prošlog ljeta, momčad je ostala bez dosta standardnih igrača, na ljeto 2021. ostala je bila bez 5-6 standardnih igrača. Od Menala, od Lončara, od Štefulja, Nevistića, Capana, Kulenovića, tako se to Rijevi svake godine događa. Međutim, ove godine taj skup novih igrača nije kliknuo kako bi trebalo za neki dobar rezultat i participiranje u HNL-u. Bilo je tu i puno ozljeda. Tako da ove godine nije uspjelo što je posljednjih godina do ove uspjevalo, poklapalo se... S druge strane, druge momčadi u HNL-u su se pojačale. Više to nije tek tako da možeš ići negdje, na bilo koje gostovanje i da ćeš tek tako uzeti bodove. Nema više toga... Ali, uvjeren sam da je sad, bez obzira što su prije toga izgubili bili dvije, sad su se ipak stabilizirali i Rijeka ide sad u pravom smjeru. Bio je to nezgodniji period za momčad, ali Rijeka je sad u uzlaznoj putanji.

NET.HR: Zašto ste otišli iz Rijeke?

GORAN TOMIĆ: Jednostavno sam procijenio da mi je potreban i odmor i neki novi izazovi.

'Sa svima iz HNK Rijeka sam ostao u dobrim odnosima'

NET.HR: Čujete li se još uvijek s igračima ili s ljudima iz kluba?

GORAN TOMIĆ: Ostao sam sa svima iz kluba u super odnosima. Sa svima sam imao odličnu suradnju. I sa sportskim direktorom Palikućom koji je bio proveo tu 6 mjeseci i sa Srećkom Jurićem, kao i s predsjednikom HNK Rijeka Damirom Miškovićem. Ostao sam i dalje u dobrim odnosima s ljudima iz kluba. I dan danas se čujemo, razmijenimo mišljenja i sve. Meni će Rijeka uvijek ostati u dobrom sjećanju. Klub je izuzetno dobro organiziran, a grad sjajno mjesto za život. Meni je Rijeka dobro došla u svakom slučaju, bila je do stvarno dobra destinacija u mojoj trenerskoj karijeri.

NET.HR: Kako u Emiratima gledaju na Hrvate? Sad će nekako taj dio svijeta biti posebno u fokusu za vrijeme trajanja SP-a u nogometu? Katar je od Ujedinjenih Arapskih Emirata udaljen 494 kilometra, odnosno 5 sati i 30 minuta vožnje autom.

GORAN TOMIĆ: Tek sam došao, ima tri dana. ali sigurno da ovdje Hrvate gledaju sa respektom. Ipak je hrvatska nogometna reprezentacija druga na svijetu. Puno naših kvalitetnih igrača igra na vrhunskom nivou. S te strane, ovdje o Hrvatima imaju visoko mišljenje.