Svi umiru od smijeha na novu reklamu u kojoj Beckham upoznaje davno izgubljenog brata blizanca Matta Damona

Ove nedjelje na ponedjeljak održava se Super Bowl. Philadelphia Eaglesi protiv Kansas City Chiefsa, a sve skupa je tradicionalno i vrijeme za TV reklame - gomilu TV reklama.

U jednoj od njih pojavljuje se i David Beckham uz Matta Damona, a sve skupa režirao je Ben Affleck. Mnogi bi na ovu postavu okrenuli glavom i preskočili reklamu, no sve skupa je rezultiralo zapravo vrlo dobrim rješenjem počevši od činjenice kako u reklami za Stellu glumi Becks.

Legenda Manchester Uniteda pridružuje se svojim roditeljima u pubu, gdje mu je rečeno da ima davno izgubljenog brata u Americi - poznatog jednostavno kao "Drugi David".

"Zovete ga Drugi David?"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa dva su Davida. Jedan mora biti drugi David."

Becks tada avionom leti preko Atlantika gdje s bratom pije pivo i jede pileća 'Buffalo' krilca, prije nego što Damon pokaže svoje vlastito umijeće udaranja američkom 'nogometnom' loptom.

"Moj brat je poznata nogometna zvijezda? Koliko si poznat? Kao Matt Damon?"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možda. Kao Ben Affleck."

"Ah, šteta."

Chiefsi love 'three-peat'

"Surađujem sa Stellom Artois već desetljeće i svake sam godine sve uzbuđeniji. Jedva čekam nastaviti pričati priču o 'Davidu i Daveu' cijelu godinu i osvijetliti one trenutke u životu koji vrijede više, gdje smislena povezanost znači više od svega. Braća Beckham su ovdje da ostanu, a Stella Artois će biti tu s nama u svakom trenutku", rekao je Damon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se tiče same utakmice, Kansas City pokušava ući u povijest NFL-a osvajanjem trećeg naslova zaredom, nešto što niti jedna momčad u povijesti nije uspjela.

Oglašavanje na poluvremenu Super Bowla veliki je posao, a robne marke očajnički traže prvo mjesto i priliku da dosegnu više od 100 milijuna gledatelja u stvarnom vremenu.

'Slot' može stajati i do 7,6 milijuna eura, a velik dio publike naklonjen je faktoru zabave. Istraživanje iz 2020. pokazalo je da 79 posto gledatelja stanku za reklame u poluvremenu vidi kao zabavu. Dok je gotovo 71 posto izjavilo da su uživali gledajući reklame.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tradicionalno volim gledati Super Bowl. To je nešto što uvijek radimo kao obitelj, kao i svi drugi diljem Amerike i većine svijeta. Svi sjede tamo i gledaju to, jedu i piju, i sve je u vezi obitelji. Dakle, ja ću to raditi u Londonu", rekao je Beckham.

POGLEDAJTE VIDEO: Poslušajte kako Dagur s ponosom pjeva Zadru pjesmu svoga brata