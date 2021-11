Nakon reprezentativne stanke nastavljaju se uzbuđenja u HNL-u. Derbi 16. kola na rasporedu je u nedjelju na Rujevici, gdje se sastaju domaća Rijeka i Hajduk.

Težak period za Rijeku

Nogometaši Gorana Tomića uživaju na prvom mjestu poretka sa 30 bodova, isti broj bodova imaju Osječani samo sa, za nijansu slabijom gol razlikom (Rijeka ima +12, Osijek +11). No, sad slijedi težak period za Rijeku, koju čeka nedjeljni Jadranski derbi na Rujevici protiv Hajduka, za dva tjedna četvrtfinale kupa s Dinamom pa onda i onaj odgođeni derbi s Osijekom. No, znate kako se kaže, na muci se poznaju junaci.

Uoči Jadranskog derbija porazgovarali smo s trenerom Rijeke Goranom Tomićem.

NET.HR: Hvala puno što ste za Net.hr izdvojili svoje slobodno vrijeme. Uživate vi u studenom vidimo, Rijeka vodeća, Drmić najbolji strijelac, Vatreni su na SP-u, dobivene dvije uzastopne utakmice, Rijeka u tim utakmicama nije primila gol. Komentar.

'Ne zavarava nas prvo mjesto'

GORAN TOMIĆ: Sigurno da se svi skupa dobro osjećamo, međutim to nas ne zavarava. Znamo i sami koliko još predstoji puta ispred nas. Niti pola prvenstva nije tu, prema tome, daleki je put do ostvarenja nekih ciljeva. Prema tome, neće nas ovo zavarati, da se opustimo. Jednostavno, i dalje smo maksimalno koncentrirani i spremni na prvu sljedeću utakmicu. Evo, ulazimo u tjedan novog kola HNL-a. Imali smo Kup utakmicu, nakon toga dva dana slobodno i evo, sad se spremamo za Hajduk.

NET.HR: S dobrim rezultatima dolaze i veće ambicije i apetiti. Koliko ovi dobri rezultati i prvo mjesto mogu poremetiti mirnoću i stvoriti pritisak?

GORAN TOMIĆ: Meni osobno ne predstavlja, za svaku utakmicu se pripremamo pojedinačno. Sigurno da igrači moraju to shvatiti na neki pozitivan način, ne da to bude opterećenje. Jer, najteže se zadržati na vrhu. Tako da s te strane, oni moraju biti samo fokusirani na izvedbu na terenu i ono što je naš plan utakmice, a ovo sve drugo, vanjski utjecaji, tu se moraju oni izolirati i, ponavljam, fokusirati se da još jače zapnu trenirati i da budu fokusirani na utakmicu.

NET.HR: Kako mičete te vanjske utjecaje od igrača, odnosno kako igrače štitite od vanjskih utjecaja?

GORAN TOMIĆ: Ponavljam igračima stalno da jedino što mi možemo napraviti je ono na travnjaku, na terenu, da svi ulažemo maksimalan napor na svakom treningu i u svakoj utakmici. Normalno da ih je nemoguće izolirati na neke napise medija. Međutim, generalno, oni se s tim moraju znati nositi, ako žele biti dio vrha, dio elite.

Pavičić i Vučkić upitni

NET.HR: Kakva je situacija u momčadi uoči Jadranskog derbija, konkretno s Pavičićem i Vučkićem?

GORAN TOMIĆ: Generalno, atmosfera je odlična. Dobro se trenira, Pavičić i Vučkić su još upitni. Oni su u odvojenom programu, tako da s te strane ćemo vidjeti do same utakmice. Ali generalno, svi ostali igrači su u konkurenciji.

NET.HR: Pratitelji HNL-a, nogometni zaljubljenici, vas dosta hvale. Ponovno se priča o vama u kontekstu ponajboljeg trenera u ligi. Što osobno za vas to znači i kako na to gledate?

GORAN TOMIĆ: Naravno da nitko nije imun na neke pohvale. Svatko voli primiti neku dobru kritiku. Međutim, opet se vraćam na ono prije. S tim se uopće ne zamaram, jer naš trenerski posao je takav da jednog dana te dižu u nebesa, dok drugog dana te 'pljuju' po tebi. Mislim da je netko baš od trenera jednom rekao da si dobar koliko su dobre zadnje tvoje tri utakmice. To se vidi na velikoj sceni kod velikih trenera. Dovoljno iskustva imam, ne može me to izbaciti iz takta. Znam da je prva sljedeća utakmica najbitnija. Ovo drugo je sve pisanje za medije.

NET.HR: Momčad Rijeke ove sezone i prošle, od trenutka kad ste ju preuzeli 1. ožujka?

GORAN TOMIĆ: Od tog trenutka do sad ostvarili smo jako dobar rezultat. Plasirali smo se na 3. mjesto, sad smo s nekim novim igračima ušli u tekuću sezonu, slagali se u hodu, još se slažemo po meni, a držimo se gore. Mislim da smo na dobrom putu i da možemo biti samo još bolji.

O Rapidu: 'Fokusiran sam samo na Rijeku'

NET.HR: Austrijski mediji pišu da vas želi bečki Rapid. Što kažete o tim vijestima i ima li što u tome?

GORAN TOMIĆ: Uopće ne bih htio ništa komentirati. Svakom godi kad ga se spominje za bilo što, za neke klubove. Međutim, fokusiran sam samo na Rijeku i prvu sljedeću utakmicu, te da s Rijekom napravim najbolji mogući rezultat. Ne bih htio puno komentirati medijske napise.

NET.HR: Predsjednik kluba Damir Mišković je na te medijske napise za 24sata rekao sljedeće: "Niti znam išta o tome da bi Tomić mogao otići, niti znam išta o tome da Rijeka za svaki slučaj ima pričuvnu opciju. A ako netko u klubu zna: ja ga molim da i meni kaže. Svi znamo kako nije prvi, a vjerojatno ni zadnji put da se baš prije derbija u eter puštaju takve priče; najčešće o transferima igrača, a sada evo i o treneru. Klasični, tisuću puta viđeni pokušaj destabilizacije. Ne znam prolazi li to igdje, ali u Rijeci sigurno neće". Mislite li i vi da je to stvarno neki pokušaj destabilizacije prije Hajduka?

GORAN TOMIĆ: Ne bih to komentirao, jednostavno se s tim ne želim puno opterećivati. Ja radim svoj posao najbolje što mogu. Za sve ostale napise i što se događa oko mene, moj rad i klub, na to ne mogu utjecati. Tako da s te strane ne bi puno komentirao.

'S predsjednikom Miškovićem imam odličnu suradnju'

NET.HR: Što vam šef Damir Mišković kaže na rezultate? Negdje je sretan k'o malo dijete...

GORAN TOMIĆ: Sigurno, no moram reći stvarno da s predsjednikom Miškovićem imam odličnu suradnju, kao i sa svim ljudima u klubu, sa sportskim direktorom i svim ostalima. Stvarno, nema tu greške, suradnja je odlična. Naravno da je lijepo raditi kad imaš punu podršku od uprave kluba. To mene još tjera, da još više dajem sebe u ovo, jer kažem, meni je stvarno super u Rijeci, ovo je izvanredan klub i za igrače i za trenere.

NET.HR: Ispred vas je posebna utakmica. Pokazali ste da imate recept za srušiti Bijele. Što očekujete u nedjelju u Jadranskom derbiju i koliko novi trener Hajduka Dambrauskas može biti nezgodan?

GORAN TOMIĆ: Uvijek je najnezgodnije igrati protiv momčadi koja tek promijeni trenera. Ta momčad onda dobije još veću energiju. Dambrauskas je jako dobar trener i on je to pokazao u dosadašnjem radu. Mi, s druge strane, imamo svoje ciljeve. Igramo na Rujevici i želimo zadržati vodeće mjesto na tablici. Napravit ćemo sve da tu utakmicu i dobijemo. Znamo da je Hajduk ove sezone složio odličnu momčad i s pravom pretendiraju na vrh HNL-a. No, mi smo isto kvalitetna momčad, imamo mi svoje ciljeve koje želimo ostvariti, isto kao i oni, mislim da će biti za gledatelje najzanimljivije.

'Neka pažnja bude na sportu, ne da pažnju skreću neke druge stvari'

NET.HR: Rijeka i Osijek vodeće su momčadi HNL-a. Stvara li se rivalstvo između vas i Osječana?

GORAN TOMIĆ: Dobro je da ima više klubova koji pretendiraju na borbu za vrh. To je stvarno dobro za hrvatski nogomet. Neka sve ostane u okvirima sportske i fer borbe i neka pobijedi bolji. Neka pažnja bude na sportu, ne da pažnju skreću neke druge stvari. Neka samo zeleni travnjak bude u fokusu. Tu smo ipak svi zbog nogometa.

NET.HR: Što ste Drmiću rekli na izjave o Nenadu Bjelici?

GORAN TOMIĆ: Ne želim to komentirati. Koncentriran sam samo na izvedbu svoje momčadi na terenu u nedjelju protiv Hajduka i ništa drugo me ne zanima. Kao što sam rekao, zanima me samo nogomet.

NET.HR: S čim ste zadovoljni ove sezone u svojoj momčadi, a s čim niste i što još morate popraviti da bi bili bolji?

GORAN TOMIĆ: Igra prema naprijed je izvanredno funkcionirala. Bili smo raznovrsni u zabijanju golova i možemo s više strana prijetiti. Zadovoljan sam kako se momčad adaptira na različite sustave igre, i za vrijeme utakmice kao i u pripremi prve sljedeće utakmice. Sigurno da još moramo smanjiti broj individualnih pogrešaka u fazi obrane i biti puno odgovorniji u tim nekim trenucima, kad se momčad treba obraniti. U tom smjeru smo išli u posljednje dvije-tri utakmice, gdje smo sad obrambeno malo stabilniji. Htio bih da momčad zadrži prepoznatljivost u napadu, ali i da obrambeno ne radimo onoliko grešaka kao što smo radili u nekim utakmicama.

O utakmici protiv Lokomotive

NET.HR: Kad smo kod tih utakmica, tu vjerojatno mislite na onu protiv Lokomotive? To je bila najlošija utakmica Rijeke ove sezone, prema vašim riječima...

GORAN TOMIĆ: Lokomotiva je taj dvoboj zasluženo dobila. Rekao bih da je na nas dosta traga ostavila utakmica protiv Dinama, koja je bila odigrana par dana ranije. Bili smo bez energije, prazni, nismo uspjeli odgovoriti na agresivnost Lokomotive, koja je jednostavno ušla s više želje i agresije. Na kraju ih je i nagradilo s prvim golom. Isto tako me jako razveselila reakcija momčadi par dana nakon u Kranjčevićevoj, gdje su pokazali da, kad padneš, najbitnije je da se što prije digneš. S te strane me to razveselilo.

NET.HR: Koju utakmicu biste izdvojili kao najbolju vaše momčadi u ovoj sezoni?

GORAN TOMIĆ: Bilo je puno dobrih utakmica, ali kad već moram izdvojit jednu, rekao bih kako je nekako najteža izvoljevana pobjeda sigurno bila ona na Poljudu, jer je Hajduk bio u pobjedničkom nizu. Mi smo im došli u njihovim očekivanjima da će nas dobiti. Bila je to najzahtjevnija pobjeda, ali bilo je još tu pobjeda, naravno, kao primjerice protiv Hiberniana, gdje smo odigrali odlično. Prvo poluvrijeme protiv Dinama je bilo izvanredno. Bilo je dobrih utakmica u tekućoj sezoni.

'Mogli smo i izgubiti protiv Dinama'

NET.HR: Što se dogodilo protiv Dinama? Vodili ste 3-0 i na kraju izvukli samo 3-3. Bila je to utakmica s dva različita lica Rijeke.

GORAN TOMIĆ: Gledajte, to je upravo ono zbog čega je nogomet tako specifičan i svima drag. Takvih situacija je bilo bezbroj u nogometu. Vodite na poluvremenu 3-0 i na kraju strepite da ne izgubite. Vratit ću se na tu utakmicu još samo kratko. Dinamo je u drugom poluvremenu zasluženo izjednačio. Međutim, način na koji smo reagirali, mi smo njih praktički vratili u život s dva poklonjena jedanaesterca. To je bio taj neki momentum koji se okrenuo na stranu Dinama. Na kraju krajeva, mogli smo mi tu utakmicu i izgubiti. Uvijek se nauči nešto novo iz takvih stvari, naučili smo i mi i takve stvari mogu samo momčad očvrsnuti i ojačati.

NET.HR: Postoji li žal što nemate koji bod više? Dva boda ste "izgubili" protiv Dinama, tri boda protiv Lokomotive. Mogli ste imati, eto, pet bodova više..

'Svaki klub će naći utakmice u kojima je mogao uzet bodove'

GORAN TOMIĆ: Pričamo o idealnim uvjetima. Tako Dinamo može reći da je izgubio bodove s Istrom i Lokomotivom, Osijek isto s Istrom, Hajduk je isto gubio bodove u utakmicama u kojima to nije trebao... Svaki klub će naći neke utakmice u kojima je mogao, kao, uzeti bodove, gdje pričamo u nekom idealnom scenariju. Rijeka je dobila dva susreta na Rujevici kad smo posljednjih 10 minuta okrenuli Slaven Belupo i Šibenik, tako da ti nogomet negdje uzme, a negdje ti vrati. Prezadovoljni smo s ovoliko bodova koliko imamo, mogli smo imati više, ali i manje.

NET.HR: Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se na SP, na svoje šesto uzastopno veliko natjecanje, dvanaesto ukupno od mogućih 14 od samostalnosti. Vaš komentar.

GORAN TOMIĆ: Fantastična utakmica protiv Rusije, to je bila baš demonstracija moći Vatrenih. Uvjeren sam da nije bilo kiše i onako natopljenog travnjaka, da bi Hrvatska tu utakmicu dobila uvjerljivije, da bi razbili Rusiju na Poljudu. Kiša je išla u prilog Rusima. Sve čestitke izborniku Zlatku Daliću, koji je pokazao da je stvarno izvanredan trener. I kad je bilo trenutaka kad je bio kritiziran, i kad momčad možda i nije izgleda najbolje, uspio je naći dobitnu formulu. To mogu samo ljudi s ogromnom kvalitetom. Sve čestitke Daliću, stožeru i naravno igračima.

'Onaj tko se s tim ne bavi, ne može znati što trener proživljava'

NET.HR: Zlatko Dalić se nakon posljednjeg sučevog zvižduka na Poljudu protiv Rusije i rasplakao. Nije praktički plakao kad je osvojio srebro, a sad je. Toliko mu je bilo teško u ovim kvalifikacijama.

GORAN TOMIĆ: To dovoljno govori koliko je bilo tenzija, pritiska i koliko je toga bilo na kocki u toj utakmici. Praktički vas deset minuta dijeli od toga da budete pukovnik ili pokojnik. Tako je nama bilo prošle sezone, deset minuta dijelilo nas je protiv Gorice od toga hoće li Rijeka biti peta ili treća i ići u europske grupe. Onaj tko se s tim ne bavi, ne može znati što trener u tom trenutku proživljava. U potpunosti razumijem Zlatka Dalića. Taj autogol je njegova velika pobjeda. Stvarno sve čestitke.

NET.HR: Nadate li se u budućnosti da će se u izbornikovim željama i planovima naći koji igrač Rijeke?

GORAN TOMIĆ: Gledajte, to je na izborniku. No, sigurno je i to da Rijeka sad ima nekoliko igrača koji fantastično igraju. Imate recimo Pavičića koji igra fenomenalnu sezonu, koji je za mene sigurno najbolji vezni igrač lige ili bar u najužem izboru. Generalno, Pavičić je fantastičan igrač, jedan od najboljih veznih koje sam ja ikad trenirao. Tu postoji i perspektiva, Murić je veliki potencijal, ako uhvati još neki kontinuitet jednog dana bi mogao ući na neki širi spisak. Imate reprezentativce nekih drugih zemalja u Rijeci, tako da momčad ima jako dobre pojedince.