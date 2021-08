Nogometaši Rijeke odnijeli su sva tri boda s Poljuda, gdje su u posljednjoj utakmici 7. kola HT Prve lige u jadranskom derbiju svladali domaći Hajduk s 2-1 (2-0).

Rijeka je povela u 21. minuti pogotkom Ivana Tomečaka, a na 2-0 je prednost gostiju povećao Josip Drmić. Hajduk je bolju igru u drugom poluvremenu okrunio pogotkom Josipa Eleza u 54. minuti, ali do izjednačenja domaća momčad nije uspjela doći.

'Veliko razočaranje'

Jadranski derbi su komentirali i treneri Jens Gustafsson i Goran Tomić. Trener Hajduka bio je veoma razočaran.

"Veliko razočaranje, pogotovo kako smo igrali u prvom poluvremenu. Dopustili smo previše kontranapada, a Rijeka je tu jako dobra. Izgubili smo balans i donosili loše odluke. Utjecalo je i to što smo zbog ozljede Lovrencsicsa morali mijenjati rano. Nije to bio ključan trenutak, ali on nam je vrlo važan i jedan od najiskusnijih u ekipi", rekao je Šveđanin i zatim naglasio.

"U drugom poluvremenu smo pokušali okrenuti utakmicu u našem smjeru, ali nismo bili dovoljno dobri u završnici. Rijeka se spustila u niski blok i bilo je teško stvoriti čiste prilike, iako mislim da smo stvorili dosta za još jedan gol. Rijeka se odlično borila i trebamo im čestitati", zaključio je.

'Mogli su nam zabiti samo slučajno'

Tomić je rekao kako nije bilo umora i da su pokazali mentalitet pobjednika.

"Jedna velika pobjeda za nas. To želimo od Rijeke, da bude goropadna i doma i u gostima. Hajduk je izuzetno kvalitetan, ali pokazali smo gard pobjednika i to me veseli", započeo je pa nastavio.

"Umor je samo u glavi. Prvo poluvrijeme su igrači odradili fantastično, bez greške, mogli smo voditi i većom razlikom. U drugom smo poluvremenu energetski pali, bio je cilj igrati kao i u prvom, no Hajduk nas je pritisnuo. Ipak, mogli su zabiti samo iz prekida ili slučajno i to se i dogodilo, ali mislim da smo apsolutno zasluženo pobijedili", zaključio je Tomić, a ta bi izjava itekako mogla zaboljeti hajdukovce.