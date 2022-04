Trener Rijeke Goran Tomić nalazi se u tjednu između dvije ligaške utakmice. Secira stvari iz prošlog dvoboja, analizira i adekvatno priprema momčad za ono što slijedi. Kaže da kod njega nema neke prevelike filozofije glede toga...

"Slaven Bilić je to jako dobro jednom objasnio, ili je netko već rekao, uglavnom, posao svakog trenera zahtjeva da se u njemu gledaju zadnje utakmice. Onoliko si dobar koliko su ti dobre i zadnje utakmice. Tako vam je to nekako u nogometu i trenerskom poslu. Momčad za svaku utakmicu spremam s istom pozornošću", kazat će Goran Tomić s kojim smo porazgovarali uoči raspleta prvenstva. Do kraja je, naime, još 6. kola. Rijeka je trenutno 4. s 55 bodova, bodom manje od 3. Hajduka i 8 u odnosu na vodeći Dinamo. Rijeka je izbacila Dinamo iz Kupa i na kraju došla do finala protiv Hajduka.

Kako Goran Tomić s odmakom gleda na derbi s Dinamom proteklog vikenda? Počelo je dobro, trajalo je dugo i završilo loše po Rijeku...

"Odigrali smo jako dobru utakmicu, do te 75. minute kad nismo dobro reagirali u dvije obrambene situacije, ali mislim da je momčad dala maksimum. Nikome nemam ništa zamjeriti. Napravili smo sve logične stvari u utakmici, s obzirom kakav sustav smo u tom trenutku imali, kakvu smo taktiku imali. Prema tome, pogriješili smo u nekim reakcijama u zadnjoj liniji u ta dva gola", govori nam Goran Tomić i nastavlja:

"Teško je sad govoriti što bi bilo, kad bi bilo. Generalno, Dinamo će ti svaku najmanju grešku kazniti, dopustili smo im, doduše, stvarno vrlo malo. Kad smo ih dobili na Maksimiru, puno više su nam problema stvarali. Sad smo Dinamo limitirali u dosta dobrom dijelu utakmice, ali oni su svojom kvalitetom preokrenuli i treba im čestitati na tome".

'Kad smo vodili Dinamo 3-0, to je bilo nešto najbolje od Rijeke od kad sam ja na klupi'

Goran Tomić ističe kako je Rijeka protiv Dinama odigrala ponajbolje poluvrijeme od kad je on na klupi Rijeke. Ali, nije najbolje...

"Debelo najbolje poluvrijeme Rijeke od kad ju ja vodim kao trener bilo je kad smo imali 3-0. Teško će se ponoviti kad smo 3-0 vodili na Rujevici. To je bilo baš nešto najbolje što je Rijeka pružila. Međutim, za dobiti utakmicu treba vam 90. minuta vrhunskog nivoa. Mi smo taj put poluvrijeme igrali vrhunsko i taj put smo igrali 55. minuta vrhunski. Primili smo nakon toga golove iz jedanaesteraca. Ovog puta, 75. minuta smo bili na visokom nivou. Nažalost, to nije dovoljno da bi se pobijedilo Dinamo".

Ni brza krila Murić i Bušnja nisu bila dovoljna da, baš zbog toga Dinamovog pritiska, bi Riječani mogli uzvratiti na brzi kontranapad. No, zasluge idu baš tom Dinamovom pritisku, objasnio nam je Tomić. Inače, svaku utakmicu Goran Tomić sprema kako misli da je najbolje, ne dijeli sa svojim suradnicima i igračima klubove po bitnosti utakmice, nego se svaka spremi s pozornošću i način pripreme je isti. Naravno da je igračima u nekim utakmicama veća želja i gušt istrčati pred navijače, kao što je sad bilo pred punom Rujevicom.

"Razlika je to, drugačije kad igraš, istrčiš pred publiku nego pred 150 ljudi. To sigurno".

'Očekujem da protiv Lokomotive pokažemo igru kao protiv Dinama, samo s puno boljem ishodom'

Slijedi u subotu u Kranjčevićevoj od 19.10 Lokomotiva, bivši klub Gorana Tomića...

"Očekujem da pokažemo igru kao protiv Dinama, samo s puno boljem ishodom. Lokomotiva igra jako dobro ove sezone. S te strane imaju kvalitetne igrače, dobro ih vodi Čabraja. Prema tome, jedna neugodna i zahtjevna utakmica. Ništa novo u HNL-u. Sve su zahtjevne. Osim Kreše (Krešić op.a) koji ima crveni karton, još ćemo vidjeti. Neki igrači imaju nekih problemčića, pa ćemo vidjeti još".

Je li Goran Tomić zadovoljan s učinjenim ove sezone, generalno gledajući?

"Ako ćemo gledati iz prizme postavljenih ciljeva na početku sezone, mislim da smo ciljeve debelo ostvarili. S jednom novom momčadi blizu smo osvajanja jednog mjesta koje vodi u europska natjecanja, u finalu smo Kupa Hrvatske. Prema tome, ako gledamo kroz prizmu početka sezone i zadanih ciljeva i na zimu i na ljeto, onda s te strane ciljeve smo premašili i moramo biti zadovoljni. No, u svima nama je želja za napraviti nešto više. Teško nam je palo to što smo izgubili utakmice i udaljili se u toj borbi za vrh. Kažem, imamo još finale Kupa, ova sezona je uspješna generalno. Ali, ostaje žal što smo propustili priliku ostati u samom vrhu, još više".

Tomiću je u Rijeci najteži period bio njegov prvi dolazak i tih prvih 3 mjeseca, sve do lipnja 2021. To hvatanje europskog mjesta u situaciji kad momčad nije bila u dobrom stanju bodovno prošle godine, kad je klub završio treći u HNL-u, u direktnom dramatičnom obračunu s Goricom, u situaciji kad je Rijeci s dosta bodova razlike bježala Gorica, a Hajduk disao za vratom, to je za Tomića bio najzahtjevniji period. I ova sezona je zahtjevna, još je više neizvjesna, a nosila je i još uvijek nosi neke svoje zamke...

'Ušli smo dizelaški u sezonu, onda smo ušli u seriju i neočekivano izgubili'

"Malo smo ušli dizelaški u sezonu. Imali smo poraz na Maksimiru, pa smo dobili Lokomotivu u jednoj odličnoj utakmici, pa smo nesretno izgubili u Osijeku jednim autogolom, pa smo dobili Šibenik i onda ušli u seriju. Dobili smo uz Šibenik i Hajduk u velikoj utakmici i Belupo i prošli u finale Kupa. Tada smo bili u naponu, međutim dogodio nam se neočekivani poraz (Hrvatski Dragovoljac 2-1 u Kranjčevićevoj 13.ožujka, op.a) koji nas je sve spustio na zemlju i rekao nam da je to ta utakmica gdje jednostavno nismo htjeli i smjeli izgubiti. Gledajte, bio je to neugodan poraz kojeg nitko nije očekivao. Takav poraz ostavi traga. Jednostavno, to je bio poraz koji nitko nije očekivao i koji je uzdrmao ekipu".

O Goranu Tomiću se piše i govori u kontekstu ponajboljeg HNL trenera duže vrijeme.

"Svakom treneru gode takve neke stvari, ali nemojmo zaboraviti da u ovoj ligi radi i Nenad Bjelica, Samir Toplak, Zoran Zekić, sve su to vrhunski treneri. Tu je i Željko Kopić, Valdas Dambrauskas, sve su to vrhunski stručnjaci s imenom i prezimenom. Naravno da svakom gode neke pohvale. Rad jednog trenera treba gledati kao jedan dug proces i jedan put izgrađivanja trenera, kontinuitet isto tako. Ja osobno mogu biti ponosan na dosadašnju karijeru. Kontrnuiranog rada zadnjih 12 godina, to me najviše veseli. Taj neki kontinuitet vođenja, što je i najteže.

'Maksimalno sam koncentriran samo na Rijeku, želimo Kup'

Mediji sele Gorana Tomića s Rujevice na Maksimir. No, Damir Mišković produžio je s njim ugovor i njegovi suradnici ovim su potpisom na najbolji mogući način utišali sve one medijske napise koji ga sele s Rujevice na Maksimir i inozemstvo. Jer, Goran Tomić je vruća roba. Je li taj Miškovićev potez bio riječki odgovor na vrijednost koju Tomić ima, odnosno poruka da ga ne misli pustiti besplatno?

"Trener sam Rijeke i maksimalno sam koncentriran da do kraja ostvarimo najbolje moguće ciljeve za Rijeku, te da na kraju uzmemo i trofej. Ne čitam baš sve u medijima, ali kažem generalno ne idem u svašta i čitanja. Popratim malo, ali to je to", naglašava nam Goran Tomić i prelazi na ono što je dosad ostvario, što je prošao, s čime se ponosi i što ga veseli, ono zbog čega je ponajbolji HNL trener...

"Gledajte, svaki trener kad se počne baviti ovim poslom sigurno da ima najveće ambicije i želje. Mogu samo kazati da sam sretan kako mi se karijera razvija i kakvim putem idem. Nikakve stepenice nisam preskakao. Vodio sam klubove i u drugoj ligi, kao i one iz dna i sredine prve. Sad sam u klubu koji je u gornjem dijelu nogometne elite u Hrvata. Imam preko 300 i nešto utakmica vođenih ukupno u karijeri, bio sam vani, s te strane sam zadovoljan kako mi se razvija karijera. Vidjet ćemo u kakvom će to sve smjeru ići", priča nam Goran Tomić koji itekako zna srušiti rivale. Ove sezone pobjeđivao je Hajduk na Poljudu, Dinamo na Maksimiru...

'Razmišljamo samo o prvoj sljedećoj utakmici'

"Ne bih izdvajao momčadi koje više ili manje mi odgovaraju. Jednostavno, dosad sam u karijeri pobjeđivao sve klubove i kod kuće i u gostima, nekoga više, nekoga manje. Puno toga ovisi i o trenutnoj formi momčadi i u kakvom se stanju momčad nalazi. Stalno si govorimo od prvog dana, razmišljati samo o prvoj sljedećoj utakmici. Sigurno smo s porazom od Dinama umanjili svoje šanse za naslovom prvaka, ali dokle postoji i jedan posto za nešto, mi ćemo se boriti", zaključio je Goran Tomić.

