Španjolci čitali s usana Modriću: Otkriveno što je hrvatski kapetan rekao bahatom Brazilcu

Hrvatski kapetan Luka Modrić našao se u središtu pozornosti nakon što je održao bukvicu Viniciusu Junioru na utakmici španjolskog Kupa protiv Leganesa. Lomio se rezultat, Kraljevi su čuvali 3-2, a Brazilac nije htio pomoći u obrani suigračima. Zato je dobio kapetansku porciju od Luke zbog svojega nevraćanja. Dosad je bilo nepoznato što je Modrić točno rekao Viniciusu, no španjolski Defensa Central iznio je detalje njihovog razgovora.

Španjolski portal usko vezna uz Kraljeve navodi kako je nakon Vinijevog nevraćanja u obranu Modrić mahao rukama i vikao na Brazilca zbog manjka pomoći suigračima:

"Hej Vini, nemoj me zaj**avati, moraš se spustiti i pomoći ovdje", prenose Španjolci navodne Modrićeve riječi. Gordome Brazilcu takve riječi nisu sjele, ali ipak je Luka kapetan, a i uz njega je stao i trener Ancelotti. No to je sve bilo u žaru igre i zbog tijesnog rezultata, Modrić i Vinicius imaju sjajan međusoban odnos.

Kako njihov odnos nije narušila ni glupa svađa svjedoči i trening dan nakon utakmice gdje je za isti portal Modrić komentirao cijeli incident priznavši kako su Vini i on razgovarali i završili sve sa zagrljajem i osmijehom na licu.

"Moja obitelj mi je rekla 'nemoj se više tako ljutiti na terenu'… pa ću ih poslušati" , našalio se na početku Modrić pa odgovorio novinaru provokatoru: "Kako ću biti s Vinijem? To je nogomet, čovječe… Vidiš sve što ne bi smio vidjeti."

U pravu je hrvatski kapetan. takve stvari su sastavni dio nogometa. Igrači su sve izgladili, a na kapetanu je da opomene na terenu kad vidi od suigrača da nedostaje uloženog napora, posebice kad je najpotrebnije.

