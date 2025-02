Zna se tko je gazda u Realu: Pogledajte kako je Modrić poludio na razmaženog Brazilca

Real Madrid teškom je mukom svladao Leganes u četvrtfinalu španjolskog Kupa Kralja (3-2). Jedan od junaka Kraljeva bio je Luka Modrić koji je zabio prvi pogodak nea utakmici.

Upravo se hrvatski kapetan našao u središtu pozornosti, ne samo zbog sjajne igre i gola već jedne situacije u kojoj je Luka pokazao da je i dalje gazda u zvjezdanoj svlačionici. Detalj koji je postao viralan dogodio se pet minuta prije kraja susreta, a sve se dogodilo kad je Luki 'digao živac' Vinicius Junior.

Brazilac svojim ponašanjem obično izluđuje protivničke igrače, no sada je uspio razljutiti i mirnoga Modrića. Hrvatskog maestra nije razljutilo što je Brazilac dobio nepotrebni žuti karton zbog dobacivanja sucu već njegovo zalaganje u obrani. Prava drama odvijala se na terenu. Real je čuvao na kraju rezultat od Leganesa, a propustio je priliku za povećanje vodstva. Bila je potrebna svaka pomoć u obrani,a Vinicius je očito mislio da se to njega ne tiče. Luka to nije mogao tolerirati te je Brazilac dobio svoju kapetansku porciju.

O cijeloj to situaciji mediji su pitali trenera Carla Ancelottija koji je stao na stranu kapetana.

"Modrić je bio ljut na Viniciusa? Ne znam što se dogodilo, ali ako je Modrić nešto rekao onda je to ispravno. Uvijek se slažem s Lukom", rekao je Ancelotti.

Lijepo je vidjeti da Luka i dalje s 39 godina 'na grbi' drži uzde svlačionice te ima puno povjerenje trenera.

