Nogometaši Rijeke jučer su u Jadranskom derbiju na Rujevici, u susretu 29. kola HNL-a, sa 1-0 pobijedili Hajduk. Pobjednički pogodak postigao je Marco Pašalić. Time su Riječani došli na 65 bodova nakon 29 odigranih ligaških susreta i vodeći su. Dinamo je drugi sa 5 bodova manje i utakmicom manje, a Hajduk je ostao na 55 bodova i ispao iz utrke za naslov prvaka. Teoretski imaju još šanse, ali realno - daleko su od naslova ne miljama i kilometrima, nego svjetlosnim godinama. U ovom trenutku...

Robert Špehar, legendarni bivši golgeter, 9 strijelac HNL-a svih vremena sa 86 golova na kontu koji je danas trener, tvrdi kako je Rijeka u blagoj prednosti u toj utrci za titulu ispred Dinama, ali utrka nije gotova, drama tek dostiže vrhunac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ivica Galović/PIXSELL Foto: Ivica Galović/PIXSELL

"Zaslužena pobjeda Rijeke. Velike čestitke Željku Sopiću, Damiru Miškoviću i čitavoj Rijeci, čitavom HNK Rijeka. Hrabro trče put do prvog mjesta po drugi put u povijesti kluba i lige. Suvereno igraju. Hajduk je pokušao sve što može u ovom trenutku, ali jednostavno to nije to za Hajduk u ovom trenutku. Ovo nije Hajduk, ne onaj koji treba biti i koji su očekivali navijači", govori Robert Špehar kojeg je posebno razveselio povratak Ivana Perišića nogometnom terenu. Protiv Rijeke je po drugi put ušao u igru od kad se ozlijedio, ali ovog je puta, za razliku od polufinala Kupa protiv Dinama, više pokazao. Vidjelo se koliko je Ivan željan igre. Bio je razigran, agilan, nekoliko je puta ozbiljno zakuhao u šesnaestercu Rijeke i Labroviću. Perija je igrač koji radi prevagu na terenu.

"Jako me veseli njegov povratak. Srcu mi je drago kako se trudi, dolazi u šanse, ordinira po lijevoj strani terena, ma svugdje je na travnjaku. Nažalost po njega i klub, Hajduku ne ide".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osječanin zlatnog nogometnog kova donio je zaključak ovog stručnog komentara nakon 29. kola.

"Rijeka je u ovom trenutku ispred Dinama - 51-49% u toj utrci za naslov. Hajduk je otpao u lovu na titulu, u nikad dramatičnijoj HNL utrci."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dinamo je na Maksimiru, pred dobro ispunjenim tribinama po lijepom nedjeljnom vremenu, razvalio Istru 1961 sa 4-1.

"Dinamo je odradio suvereno svoj posao. Lijepo je bilo vidjeti Maksimir i Bad Blue Boyse. Predivno vrijeme i atmosfera. Dinamo ima samo jedan put do obrane naslova prvaka države. Mora dobiti sve do kraja, uključujući Rijeku na Rujevici. Svi se veselimo tom derbiju i nakon ovog dvoboja Rijeke i Hajduka, derbi Rijeke i Dinama na Maksimiru će odlučiti prvenstvo. Rekao bih nikad uzbudljivije prvenstvo. Da se Rijeka protiv Hajduka poskliznula, dinamovci bi bili u boljoj situaciji. Dinamo nakon ove pobjede Rijeke nad Hajdukom ima samo jedan izbor da bude prvak - dobiti sve do kraja", zaključio je Robert Špehar.