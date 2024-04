Rijeka je u 29. kolu HNL-a na svojoj Rujevici pobijedila Hajduk 1:0, a pogodak vrijedan tri boda postigao je Marco Pašalić u 70. minuti. Riječani su ovom pobjedom napravili veliki korak prema naslovu prvaka jer sada imaju 65 bodova, pet bodova više uz utakmicu manje, od drugoplasiranog Dinama. Hajduk je treći s pet bodova manje i utakmicom više od Plavih.

Bila je to sedma uzastopna pobjeda Rijeke u svim natjecanjima, te 12. u 13 odigranih susreta ove godine, dok je Hajduk upisao već četvrti uzastopni poraz i praktički ispao iz borbe za krunu.

Odmah nakon utakmice zatražili smo za komentar legendu Hajduka, bivšeg trenera i igrača splitskog kluba, Zorana Vulića, koji je priznao da su ovim porazom Bijeli definitivno ispali iz utrke za naslov.

"Kada se sve zbroji i oduzme, mislim da je prvo poluvrijeme bilo taktičko nadmudrivanje, bez neke igre, a Hajduk je živnuo ulaskom Perišića, vidjela se njegova kvaliteta i to je bilo pozitivno što se tiče Hajduka. Rijeka je odigrala utakmicu na rezultat i došla zasluženo do tog gola i napravila je iskorak prema tituli. Sada sve opt imaju u svojim nogama, a što se tiče igre nešto posebno nismo vidjeli ni s jedne, ni s druge strane. Bio je siromašan Jadranski derbi, ali Rijeka je ostvarila rezultat koji joj je bio potreban i to je to", rekao je Vulić o utakmici pa se osvrnuo na šanse Hajduka u borbi za titulu:

"Mislim da je Hajduk s ovom utakmicom, ali i s onom protiv Dinama u Splitu, izgubio šanse za osvajanje prvenstva. Možemo pričati o matematičkim šansama koje postoji, ali mislim da su to samo floskule . U ovim zadnjim kolima će se voditi borba za naslov između Dinama i Rijeke, njihova utakmica na Rujevici će najvjerojatnije odlučiti. Tih 90 minuta će biti gušt za pogledati jer mislim da će ta utakmica odlučiti tko će biti prvak."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Na kraju je Vulić govorio o jako lošoj formi Hajduka nakon zimske pauze u koju su ušli kao prva momčad na tablici s velikom prednošću nad konkurentima. Proljetni dio prvenstva, podsjetimo, Splićani su počeli porazom od Rijeke na Poljudu da bi se kasnije napravili još nekoliko kikseva, a sve je kulminiralo s dva poraza od Dinama u Splitu.

"Mislim da Hajduk nije napravio prave pripreme. Trebali su se pripremiti isključivo za prvu utakmicu protiv Rijeke u Splitu i da su tu pobijedili izbacili bi Rijeku iz utrke za prvo mjesto. Hajduk je sve pripreme trebao bazirati za tu utakmicu. Da su tu pobijedili, vjerujte mi, danas bismo pričali o nečemu drugome, ali što bi bilo kad bi bilo... Treba čestitati Rijeci i Dinamu i to je to. Pokazali su da su u ovom trenutku bolji od Hajduka", zaključio je Vulić.