Rijeka u 29. kolu HNL-a na svojoj Rujevici protiv Hajduka igra novi Jadranski derbi. Rijeka je u ovu utakmicu ušla kao prva momčad na ljestvici sa 62 boda,a Hajduk je treći s 55, pet manje, ali i utakmicom više od drugoplasiranog Dinama. Bijeli su uoči ove utakmice pretrpjeli dva poraza od Dinama, prvo u prvenstvu, a nakon toga i u Kupu pa u susret ulaze prilično uzdrmani.

UŽIVO

Prva hrvatska nogometna liga, 29. kolo

Rijeka, stadion Rujevica. Nedjelja, 8. travnja. Početak u 19.30

Rijeka - Hajduk 0:0

Rijeka: Labrović – Smolčić, Galešić, Radeljić, Goda – Selahi – Pašalić, Hodža, Fruk, Pjaca – Marić

Hajduk: Lučić, Moufi, Uremović, Elez, Diallo, Sigur, Kalik, Pukštas, Krovinović, Sahiti, N. Kalinić

Trener Hajduka Mislav Karoglan poslao je na teren izmiješani sastav, na golu je Lučić, u vrhu napada Nikola Kalinić, a utakmicu od prve minute krenuli su i Diallo te Kalik. Brekalo je ostao na klupi. Trener Rijeke Željko Sopić je na teren poslao očekivanu momčad, s Marićem u napadu, a iza njega su Pašalić, Hodža, Fruk i Pjaca.

Utakmicu je sudac prekinuo odmah u prvoj minuti, nakon bakljade Armade i dimne zavjese od koje se ništa nije vidjelo, a prekid je potrajao koje četiri minute.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hajduk je nakon toga krenuo vrlo agresivno, s visokim pritiskom, no u početnim minutama obje momčadi igrale su vrlo oprezno i nije bilo prilika. Na prvi opasniji pokušaj čekalo se do 14. minute kada je Smolčić dobo prošao i ubacio pred gol Hajduka, ali Moufi je uspio očistiti. Četiri minute nakon toga pucao je Pašalić, ali njegov udarac odlazi visoko iznad gola. U 26. pucao je Marić s ruba šesnaesterca, ali to je otišlo ravno u ruke Hajdukovog vratara, a nekoliko minuta nakon toga iz daljine puca Fruk, ali niti to nije bilo opasno.

U 35. minuti Riječani su tražili jedanaesterac nakon što je Pašalić pao u šesnaestercu Hajduka, no sudac je samo odmahnuo rukom i pokazao da se igra dalje. Do kraja poluvremena nije bilo izglednijih šansi te su ekipe otišle na odmor s rezultatom 0:0.

Na početku drugog poluvremena, u 47. minuti, Rijeka je opasno zaprijetila. Pašalić je ubacio iz kornera, kojega je i izborio, a lopta je došla do Marića koji je bio najviši u skoku, ali nije precizan.

Utakmica je u tijeku.