Dinamo je u 29. kolu HNL-a na Maksimiru pobijedio Istru 1961 s uvjerljivih 4:1 i smanjo zaostatak za prvoplasiranom Rijekom na dva boda.

Nakon dva uzastopna slavlja na Poljudu protiv Hajduka, "Modri" nisu imali pravo na pogrešan korak protiv Puljana kako bi nastavili lov na vodeću Rijeku.

Gosti su se držali do završnice prvog dijela, imali su rezultat 1-1, no Dinamo je potom zabio još tri gola i mirno priveo susret kraju. Za Dinamo su zabili Gabriel Vidović (3), Fran Brodić (44, 58) i Dario Špikić (61), dok je pogodak za goste postigao Elias Filet (37).

Prva hrvatska nogometna liga, 29. kolo

Zagreb, stadion Maksimir. Nedjelja, 8. travnja. Početak u 17.00

Dinamo - Istra 1961 4:1 (Vidović 3', Brodić 44' 58', Špikić 62'; Filet 37')

Dinamo: Nevistić - Ristovski, Bernauer, Perković, Pierre-Gabriel (od 32. Špikić) - Vidović, Mišić (od 61. Ademi), Sučić (od 59. Bulat), Baturina - Brodić (od 59. Kulenović), Petković (od 71. Rog)

Istra: Ćorić - Hujber, Marešić, Koski - Kadušić (od 46. Lisica), Valinčić, Maurić, Devetak - Čuić, Ćalušić, Filet

Trener Dinama Sergej Jakirović na teren je poslao momčad u kojoj je najveće iznenađenje u vrhu napada gdje nema strijelca iz posljednje utakmice s Hajdukom Sandra Kulenovića, već je priliku od prve minute dobio Fran Brodić.

Dinamo je sjajno otvorio utakmicu i već u trećoj minuti probio goste. Nakon proigravanja Sučića Vidović je prevario svog čuvara i neobranjivo pogodio za 1:0. Nakon vodećeg pogotka Plavi su nastavili pritiskati i jurili su po još jedan gol, ali obrana Istre je izdržala, a gosti u u 13. minuti kreirali i jako opasnu šansu - Kadušić je bio sam na pet metara, no nije dobro zahvatio loptu. Nakon toga Dinamo je ponovno uspostavio kontrolu na terenu i stvorio dvije opasne situacije pred golom gostiju. Prvo je Baturina pucao s ruba šesnaesterca, no nije bio precizan, a nakon toga isti igrač u 18. minuti slabo reagira na ubačaj Ristovskog i puca preko gola s desetak metara.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U 32. minuti Baturina je promašio još jednu dobru šansu, a nakon toga se Dinamu ozlijedio branič Pierre-Gabriel koji je morao napustiti igru, a umjesto njega je ušao Špikić. Pet minuta nakon toga - šok na Maksimiru, Istra je izjednačila. Za 1:1 zabio je Filet poslije slabe rekacije Dinamove obrane nakon ubačaja s boka. Mišić je tada krenuo smirivati loptu nakon bezopasnog ubačaja, no loše je reagirao i ona se odbila od njega i došla do napadača Istre koji trese mrežu Dinama. Rezultat 1:1 stajao je na semaforu vrlo kratko, do 44. minute, kada je Brodić iz blizine smjestio loptu u mrežu nakon lijepe solo akcije Petkovića, a rezultatom 2:1 završen je prvi dio.

Sam početak drugog poluvremena odigran je u nižem tempu, a Plavi su se probudili nakon 13 minuta igre kada su zabili novi gol. Svoj drugi gol postigao je tada Brodić, ponovno na krasnu asistenciju Petkovića. Četiri munute nakon toga Dinamo je stigao do četvrtog pogotka, a zabio je Špikić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U 70. minuti Istra je imala stopostotnu šansu za smanjenje zaostatka, nakon što je Bernauer promašio loptu i ona je stigla do potpuno samog Fileta u šesnaestercu, no napadač gostju pogađa stativu. Deset minuta nakon toga katastrofalno reagira i Rog na drugoj strani, bio je dinamovac sam pred golom gostiju, no lopta mu bježi i Ćorić ju je ulovio, a do kraja utakmice više nije bilo pogodaka.