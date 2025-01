Dinamovi navijači neće biti sretni: Ništa od povratka legende Maksimira, Ciprani već potvrdili posao

Ono što se dugo najavljivao sada je napokon dobilo potvrdu. Mislav Oršić našao je novi klub i potpisao za ciparski Pafos. Vijest je to koju su potvrdili u klubu objavivši na svojim mrežama video dobrodošlice.

U ciparskome klubu presretni su što su doveli legendu Dinama i brončanog Vatrenog:

"Zvijezda se pridružila Pafosu! Od legendarnih hat-trickova u Europi do slave na Svjetskome prvenstvu, Mislav Oršić pružio je magiju na najvećim pozornicama. Sada je spreman ispisati povijest s nama!

Dobro došao u obitelj, Mislave", piše objavii Pafosa uz video legendarnog Oršićevog pogotka protiv Maroka na SP-u u Kataru.

Kraj je to trakavice koja je trajala oko Mislava Oršića nakon što je raskinuo ugovor s Trabzonsporom. Navijači Dinama su priželjkivali njegov povratak na Maksimir, no Mislav očito nije bio po volji Dinamovoj struci. Čak se i šuškalo da je Rijeka zainteresirana, no na kraju je Oršić našao destinaciju na Cipru koji je Oršiću ponudio najbolje uvjete.

Oršić će se tako pridružiti još jednome Vatrenome, Ivici Ivušiću koji brani za ciparski klub.

