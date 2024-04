Rijeka i Dinamo nastavljaju svoju mrtvu utrku za naslov prvaka Hrvatske. Do kraja je još 6 kola, a u 31. Rijeka u nedjelju dočekuje na Rujevici Goricu od 19.30, dok Lokomotiva od 17.00 u Kranjčevićevoj igra protiv Dinama. Situacija je prilično jasna. Bijeli s Rujevice imaju +2 u odnosu na Dinamo. Hajduk je zaostao na trećoj poziciji.

Lokomotiva se bori za Europu. Na 5. su poziciji sa bodom manje od Osijeka. Gorica je na 6. mjestu i ima čistu situaciju što se tiče ostanka, ali Varaždin diše za vratom sa dva boda manje.

Rijeka i Dinamo, stoga, neće imati lagan posao. Nešto će se pitati i suparnike koji itekako mogu pomrsiti im računicu.

Gorica će u nedjelju biti prva od šest prepreka na putu Rijeke prema željenom naslovu prvaka, a nogometna javnost u Lijepoj našoj, ali i u dijaspori, sa zanimanjem će pratiti mogu li Turopoljci biti “crna mačka” za klub s Kvarnera kao što su znali biti sve do ove sezone, kada su izgubili dosadašnja tri međusobna dvoboja?

Dotad je Gorica imala bolji skor jer je od ljeta 2018. i ulaska u elitni rang hrvatskog nogometa 10 puta pobjeđivala Rijeku, uz sedam poraza i tri remija. Sada su Riječani izjednačili u pobjedama na 10-10, ali ne mogu najmirnije spavati kada znaju da su ih Turopoljci na njihovom stadionu svladali već pet puta u 11 dvoboja. Sopić je upalio "alarm" i to je dobro.

Lokomotiva je, s druge strane, za Dinamo u ovoj polusezoni baš prava crna mačka. Igrali su dosad zagrebački plavi dva puta i u oba nisu dobili. U prvom na otvaranju proljetnog dijela sezone, Jakiroviću je pao mrak na oči kad je vidio što mu rade Duje Čop i društvo. Stajalo je na semaforu u Maksimiru 3-0 23. siječnja, a 10. veljače u Kranjčevićevoj je završilo 2-2.

Robert Špehar, 9. najbolji strijelac HNL-a ikad s 86 golova na vječnom golgeterskom kontu, najavio nam je nastavak borbe Rijeke i Dinama za naslov prvaka.

"Gorica je promjenom trenera malo živnula. Rezultatski su rasterećeni. Mogu sigurno biti opasni. Rijeka pobjeđuje, iako se u posljednjih nekoliko utakmica primjećuje se kod igrača Rijeke mali, neću reći umor, ali pobjede im nisu bile vjerojatno i kako bi sami Riječani htjeli. Ali, igraju pred svojom publikom i mislim da su veliki favoriti i puno su bližetri boda nego Goričani, ali sve je moguće. Može i Lokomotiva iznenaditi Dinamo. Ne bi bilo prvi put", kazao nam je u uvodu Robert Špehar.

"Dinamo nije u ovoj polusezoni još našao recept za pobjedu protiv Lokomotive. Moramo znati da će Lokomotiva sigurno igrati za sebe, bez obzira na priče. Znam, uvijek će se pričati Lokomotiva, Dinamo itd. Lokosi su poput Goričana rasterećeni nekog presinga da moraju, ali s jače izraženim ambicijama jer su u igri za Europu. To je vrlo nezgodno za bilo kojeg suparnika."

Puno je tu igrača koji se u Lokomotivi žele dokazati i nametnuti u samom Dinamu. Bit će našpanani Lokosi do maksimuma. Silvijo Čabraja i u ovoj sezoni radi jako dobar posao. Ima i rezultat i dobro promovira i razvija mlade igrače, od čijih prodaja klub, naposljetku i živi. Ni Dinamu, ali ni Rijeci, neće biti lako osvojiti tri boda.

"Dinamo se digao, Rijeka kao da je malo usporila, kao da je riječki stroj malo, malkec, usporio, ali velike momčadi naslove osvajaju na malim utakmicama i to pobjedama 1-0. Onako, minimalno. Vidim da je i Željko Sopić bacio jedan alarm i mislim da je to dobro napravio na prošloj utakmici, kad je rekao da se ne želi sakrivati iza rezultata. Napravio je dvije zamjene na zadnjoj utakmici. Mislim da je to svjesno napravio, jer je osjetio to malo usporavanje. Zna da će morat do kraja dobiti sve, jer nemaju poput Dinama pravo na kiks, na uspavljivanje niti jedne sekunde."

Svaki je bod u igri. Svaki kiks može biti koban. Mogućnosti i manevri za popravak svedeni su na minimum, jer završnica je sezone. Isto tako, kako Dinamo do kraja igra prije Rijeke, u nedjelju po prvi put u ovoj sezoni može zasjesti na prvo mjesto.

"Psihološki takvo što, naravno, može biti bitno i svojevrsni pritisak, ali niti Rijeka, kao niti Dinamo, ne smiju gledati jedan drugog, jedni na druge, nego samo sebe, da 90 minuta odigraju što bolje, koncentriranije. Pogotovo Rijeka koja ima čistu računicu. Isto tako, Dinamo ako ne bude pobjeđivao, ništa od tog psihološkog momentuma, nego će im se zakomplicirati sve i takvo što bi bio veliki psihološki plus Rijeci da iskoristi za odmak. Znači, Dinamu psihološki trenutak može biti plus, ali i dvosjekli mač", završio je Robert Špehar.

