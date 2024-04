Samir Toplak nam je rekao kako mu se jako sviđao Dinamo u prvom poluvremenu jučer protiv Varaždina u zaostaloj HNL utakmici. Potpuna dominacija za ukupnu 2-1 i -2 u odnosu za vodećom Rijekom.

"Da, Dinamo je stvarao šanse i izdominirao Varaždin. E sad, je li Varaždin bio baš tako loš? Nemojmo nikog podcjenjivati. Dinamo mi je izgledao razigrano, visoko su napadali. Osvajali su lopte na protivničkoj polovici. Nisu Varaždinu dali puno da izlazi u kontranapadu i to je meni izgledalo jako dominantno", objasnio je Samir Toplak.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

"Mišić je bio briljantan, kakva samo asistencija za Baturinu koji se diže. Jakiroviću igra s dvije špice funkcionira... akcija Dinama za 1-0 bila je jedna od najljepših akcija u sezoni. Gledajte, Mišić je u početku sezone bio fenomenalan, pa je malo pao u formi. Naravno, zbog svih utakmica, pritiska, ali ja mislim da je sad cijela ekipa na jednom višem nivou. Evo, po tom prvom dijelu. Po energiji. Po igri. Meni je izgledalo dosta dobro, ni malo dosadno niti sterilno. Jako su dobar visoki presing igrali."

Kako Samiru Toplaku izgleda konkretna slika u HNL-u?

"Slika je sad jasna. Prvo bih htio napomenuti da se ova utakmica Dinama i Varaždina trebala odigrati puno prije. To nije fer ni korektno prema ostalim klubovima u HNL-u. Ti sastavi ni blizu ne bi bili da se utakmica odigrala u redovnom terminu ili puno ranije. To je meni glupost. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, sad kad smo konačno odigrali sve utakmice, imamo Rijeku i Dinamo koji bi mogli odlučivati na Rujevici 5. svibnja, međutim ima tu još puno nagaznih mina. Potpuno sam uvjeren da neće sve dobiti ni jedni, ni drugi. Nema šanse. Netko će se još popiknuti. Ima tu nagaznih mina. Rijeka mora i u Osijek, Lokomotiva ih isto čeka, tako da taj derbi na Rujevici 5. svibnja, ne bih ja rekao da će to biti ključni dvoboj", tvrdi Samir Toplak i nastavlja pričati. Gabrijel Vidović je zabio majstorski gol za 2-0 Dinama. Izvana. Udarac kojeg Zagorac nije mogao obraniti...

"Mi smo ponekad stvarno proklet narod. Prvo smo dečka uzdignuli u prve dvije utakmice u nebesa, jel' bilo tako? Onda nakon dvije lošije partije govorili to ništa ne valja, izgubio je mjesto u momčadi, a u principu on je jako mlad igrač. On još uvijek traži svoju šansu i put u seniorskom nogometu. Njemu je tek 20. Takvog igrača treba istrpjeti. Je*iga, ja znam da je Dinamu to jako teško. Na početku sezone su imali i dosta turbulencija, ali Gabriel Vidović je igrač kojeg vrijedi i treba istrpjeti. Dati mu kontinuitet. Njemu se treba dati više povjerenja. Sigurno bi Dinamu još više doprinio nego dosad", apostrofirao je Samir Toplak.

Dinamo je u posljednjih mjesec i pol dana dobio širinu.

"Da, neki su se igrači vratili u formu i Dinamo je dobio na širini. Dobre vijesti za Sergeja Jakirovića. Brodić je, recimo, velika snaga Dinama. To je isto kako Rijeka sad ima tri špice - Obregona, Ivanovića i Marića, a Dinamo je živio samo na Petkoviću. I Petković i Petković. I uporno se to guralo, a Kulenović i Brodić su skrenuli pažnju na sebe i to je velika širina i velika dobit za Plave, pogotovo sad kad igra Dinamo s dvije špice. Mali Vidović se vratio u formu. Bulat se vratio i isto je tu. Znači, ima tu dobrih igrača. Mislim da sam negdje čuo sad podatak o Bulatu da nije u prvoj ekipi Dinama bio odavno, a u prvom je dijelu sezone bio odličan, standardan. Standardno su igrali Bulat - Mišić i Baturina. Ima prostora u Dinamu i mislim da su Dinamo one dvije pobjede u Splitu dale na samopouzdanju i bili im raketa u pogonu i utrci u HNL-u za trofej. Dinamo se vratio na onaj pobjednički nivo i mislim da nas čeka spektakl na Rujevici", rekao je Samir Toplak.

Bruno Petković je fantastičan igrač, ali ponekad malo previše pimpla s loptom, rola suparnike. Ponekad prođe, ponekad i ne, ali ponekad Bruno zna forsirati rolanje da bi nadmudrio suparničkog igrača ili igrače, "prošvercao" loptu pored njih onako šmekerski, znalački i zna se dogoditi da veže dva-tri pokušaja bespotrebno. Dosta rola, umjesto da doda.

"Znači, Bruno Petković se igra nogometa, malo se igra, igra i ponekad zaigra. Bio sam na oba derbija u Splitu i recimo u prvom dijelu, kad je Dinamo bio totalno dominantan, vodili su već 1-0, u Kup utakmici, odmah se vidjelo na licu mjesta da je on malo spustio u nižu brzinu i da se on opet igra. I u Splitu je Bruno Petković par puta nonšalantno reagirao, ali to je njegov stil igre. To je igrač kojeg ti ne možeš držati 90 minuta utakmice našpananog. Bruno Petković je igrač poteza, igrač kreacije, nadahnuća i poteza, kao i igranja nogometa u pojedinim trenucima i to trebamo prihvatiti. Ne možemo više mijenjati igrača igrača koji ima 29. godina, koji je imao i prošao puno trenera i velikih utakmica. Zabio puno golova. To je tako. Ili ga prihvaćaš, ili ga ne prihvaćaš. Jednostavno, u situaciji si da ga moraš takvog prihvatiti, izvući iz njega maksimum. I kraj priče".

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Koga Samir Toplak sad vidi kao prvog u ciljnoj ravnini dramatične HNL utrke za trofej najboljeg kluba između Rijeke i Dinama?

"Uf", uzdahnuo je...

"Rijeka mi je definitivno bila broj 1 dugo, imaju veliki niz, ali računajući utakmice Dinama od Splita do danas, Dinamo je definitivno dignuo formu i bit će al pari. Nikom neću dati šansu. Rijeki neće biti neka posebna prednost što 5. svibnja igraju na Rujevici protiv Dinama. Možda će se netko poskliznuti, pa taj derbi niti neće odlučivati. Druge utakmice ćemo pratiti dva prva takmaca. Zanimljivo, napeto, jedva čekamo", zaključio je Samir Toplak.