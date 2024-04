Valentina Miletić i Samir Toplak taman su se uključivali u program Max Sporta kad su navijači Hajduka utrčali u srijedu u teren, po završetku utakmice. Zanimljivo, ali prije samog početka susreta polufinala Kupa Hrvatske između Hajduka i Dinama na Poljudu (pobjeda Plavih 0-1), iznad mjesta gdje je bila platforma za javljanje Valentine Miletić i Samira Toplaka, nalazi se zid s godinama kad je HNK Hajduk osvajao naslove. I na tom zidu, prešetavala se crna mačka prije početka susreta o kojem se još priča i pričat će se, zbog incidenata koji su se dogodili. Simbolika ili ne, ali kao da je ta crna mačka zlosutno pretkazala - najavila ono što slijedi za Hajduk. Pomalo i slikovito, jako simbolizira 19 dugih godina ne osvajanja trofeja koji će se, kako sad stvari stoje, prolongirati i na okruglih 20. Porazgovarali smo kratko sa Samirom Toplakom, poznatim nogometnim trenerom. Otkrio nam je neke detalje drame...

"Mi se još nismo bili niti uključili u javljanje uživo nakon utakmice, čekali smo uključenje kad je krenulo. U tom trenutku smo čekali uključenje i bilo je baš nezgodno. Valentina mi se jako uplašila. I onda kad smo krenuli u emisiju, onda je bilo neugodno jer nismo vidjeli iza nas što se događa", rekao je Samir Toplak i nastavio:

"Bilo je škakljivo. Valentina se baš uplašila".

Što Hajduk treba napraviti da bude bolji već za vikend protiv Rijeke na Rujevici u 29. kolu HNL-a, nakon dva vezana poraza od Dinama?

"Ne znam od kud da počnem... činjenica i je da su ispali iz Kupa i činjenica je da će teško biti prvaci. To je činjenica. Teoretski, još postoji mogućnost, ali za to treba dobiti Rijeku na Rujevici. Rekao sam već prošli put. HNK Hajduk sad hvata dva kluba. Znači da bi i Rijeka i Dinamo trebali dosta kiksati, a da HNK Hajduk sve pobijede. A kako da pobjeđivaju s ovakvom igrom?"

I za kraj, Toplak je istaknuo:

"Hajduk izgleda kao razbijena vojska, a ne kao ekipa i to je problem. E sad, dal' će oni, po meni, baciti sve na kvalfikacije za Europu, da uđu u grupnu fazu, ne znam. Međutim, HNK Hajduk od one strategije iz 2021. koja je predstavljena za vremenski period do 2027. - već su na pola, a njišta nije realizirano i to je veliki problem. Dal' su to bili preoptimistični planovi, velika očekivanja ili je podbacila struka? Možda je plan bio, s obzirom na igrače koje su dovodili, da se to može. Ne znam i ne mogu suditi o nečem što je dubinski, nego mogu samo suditi ono što se događa na terenu i što ja mogu vidjeti 90 minuta".