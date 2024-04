"Vandalizam teški, pogledaj šta radi ovaj, vidi ga! Alo, roditelji, roditelji di ste?", komentirali su Splićani dok su snimali huligane koji su htjeli iščupati stabla kako bi ih bacili na policajce. Nije bilo roditelja koji bi ovu hordu zaustavili.

Splićani ni jutros nisu mogli doći k sebi. "Da sam bila vani, ne bi izašla za nikakav novac vanka, jer su grupe bile ko divljaci, ko da ste pustili krdo divljih ljudi, opasno. Opasno je bilo", rekla nam je Aida Borić Božkov.

Bengalke, kamenje, boce, letve, prema policiji je letjelo sve. U bolnici su završila osmorica.

"Najgore je prošao jedan interventni policajac koji je zadobio prijelom vrata bedrene kosti. On je tijekom večeri operiran", rekao je Josip Knežević, voditelj Odjela za traumatologiju splitskog KBC-a.

Uhićena su ukupno 54 huligana. Moglo bi se reći samo. Da netko može do ove mjere uništiti stadion kluba kojeg navodno obožava, i predsjednika kluba dovelo je na rub suza. "Osjećam sramotu, sram me je. Nasilje nikad nije riješenje niti može biti. Ono što se dogodilo jučer, dogodilo se da su ljudi se osjećali nesigurno na Poljudu, a nitko se ne treba osjećati nesigurno", izjavio je Lukša Jakobušić.

I ne samo na Poljudu, nesigurno je bilo i po gradu, gorjeli su kontejneri, razbijeni auti, demoliran je autobus koji vozi za Trogir, popularna "trissema". Nakon svega, od svih političara stižu klasične, već sto puta ponovljene osude. "Nasilje i uništavanje naše javne imovine koju kasnije svi mi moramo platiti je zaista nešto neprihvatljivo", izjavio je gradonačelnik Splita.

Torcida je reagirala preko mreža objavom scene iz Velog mista, nakon poraza Hajduka, kad su igrači u svlačionici, a bijesni navijači kamenom razbiju prozor svlačionice, a trener kaže "kako smo igrali, zaslužili smo". Dakle, opravdavanje nereda lošom igrom. I tako sinoćnje scene tumače oni koji godinama prate klub.

"Nakon dugog niza godina, nisu bile usmjerene ni protiv uprave, ni protiv HNS-a, znamo za taj turbulentan odnos, ni protiv sudaca, ni protiv igrača, ni protiv politike, jer nema nikakvog zaleđa, oni su plod igračke nemoći Hajduka, koja se pogotovo vidjela jučer", kaže Dea Redžić, urednica Premium izdanja Večernjeg lista.

Da, pitanje je što dalje. HNS je ekspresno suspendirao Poljud: utakmice na stadionu nema do konačne kazne Disciplinske komisije. "Raspon je od financijske do one najstrože, do zatvaranja stadiona na jednu ili više utakmica, ali nećemo prejudicirati", kaže Jurica Jurjević, voditelj Odjela za sigurnost HNS-a.

A što je s huliganima? Oni koji će izaći pred suca, a neće svi, mogu odgovarati prekršajno, ali i kazneno. "Mogu biti od novčane kazne do zatvorske kazne godinu dana. Najčešće su zatvorske kazne koje su uvjetovane, dakle izriče im se uvjetna osuda s tim da se moraju paziti da ne ponove kazneno djelo", objašnjava odvjetnik Branko Šerić.

Pitanje je i kako uopće dovesti u red navijače, kad ustvari oni upravljaju klubom. "Hajduk ima navijače, što bi se reklo, jednu vojnu diviziju koja je njegova najveća snaga, ali često zna biti i veliki problem. Velika odgovornost je na navijačima Hajduka da riješe taj problem", naglašava Dea Redžić.

Ili je možda stiglo vrijeme da država reagira, izmijeni zakone i uvede drakonske kazne za upad u teren kao svojedobno Margaret Thatcher u Engleskoj. Ako se ništa ne učini, sinoćnji prizori kad tad će se ponoviti.

