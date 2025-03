Što su emoji pilule i incel? Kako je serija 'Adolescencija' pokrenula priču o bullyingu i toksičnoj muškosti?

Zamislite da vam specijalci u zoru razbiju kućna vrata, s dugim cijevima upadnu u dječju sobu i 13-godišnjeg sina uhapse pod optužbom za ubojstvo. Vi im vičete 'činite veliku grešku! On je samo klinac!', sin viče 'tata, nisam ništa učinio', ali ga policija odvodi. I onda shvatite da svoje dijete i njegove probleme ne poznajete.

O tome progovara serija "The Adolescence" o kojoj ovih dana priča cijeli svijet, i to zato što baca svjetlo na neke pojmove koje većina roditelja nikad nije čula. "Vidimo da naša djeca padaju na internetske prostore kao što je "manosfera", na osobe, da tako kažem, kao što je Andrew Tate, gdje se govori o mizoginiji, gdje se potiče nasilje, što dovodi do opasnosti za naše klince i klinke, i dovodi do toga da se mi kao roditelji ne znamo niti snaći u svemu tome", ističe psihologinja Senka Sekulić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A i kako bi, kad sve ide preko društvenih mreža, a okidač može biti i običan emoji. "To je poziv na akciju od strane manosfere. 80 posto žena privlači 20 posto muškaraca. Žene, morate ih prevariti jer ih nikad nećete dobiti na normalan način", tumači sin ocu detektivu što se ustvari događalo u komunikaciji žrtve i ubojice u "Adolescenceu".

Da, svaki emoji ima svoje značenje u "manosferi" pa tako, recimo, nabildani biceps označava snažno, dominantno muško, zmija muškarce koji podržavaju feminizam, a smatra ih se izdajnicima, emoji mačka je jedan od emojija za uvredu prema ženama, lice klauna ismijava muškarce koji podržavaju žene i feminizam, dok vuk simbolizira muškost i "vuka samotnjaka".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Muškarci u prisilnom celibatu

Tu je onda crvena pilula, preuzeta iz filma "Matrixa" koja kao otvara svijet, a za njezino značenje dobro znaju i hrvatski školarci. "Zove se 'red pill' zato što muškarci koji jesu u toj sferi vjeruju da su oni otkrili tajnu života, kako uspjeti, kako se popeti po socijalnoj ljestvici, kako imati žene, kako imati novac, to je ta manosfera", tumači Kaja Eršek, maturantica zagrebačke X. gimnazije.

A u toj "manosferi" su inceli, muškarci u prisilnom celibatu, frustrirani neuspjehom kod žena za što krive njih. Tu "toksičnu muškost" promoviraju ovakvi likovi - Andrew Tate, samoprozvani mizogini influencer, koji je stekao milijunsku sljedbu na mrežama, razmećući se ultraluksuznim životnim stilom, brzim autima, privatnim avionima, jahtama, i izjavama poput "vjerujem da žena pripada muškarcu u braku".

Isti taj čovjek s bratom je optužen za silovanje, trgovinu ljudima i osnivanje kriminalnog lanca za seksualno iskorištavanje žena. U međuvremenu maknut sa svih društvenih mreža osim Muskova X-a, od optužbi u Rumunjskoj i Britaniji baš se ovih dana sakrio na Floridu, odakle nastavlja trovati mlade umove. "Mislim da me istražuju posvuda na planetu jer sam jedan od najvažnijih ljudi na planetu", izjavio je mrtav hladan neki dan pred brojnim kamerama.

Za Andrewa Tatea i njegovu ideologiju znaju i hrvatski mladići. "Prema tome bi sve trebao muško raditi, žena je tu zapravo samo da bi bila lijepa i bila druga polovica muškom, ali ona zapravo ne može ništa sama. To je preveliki ekstrem koji nema smisla, meni je osobno neprihvatljivo, za druge ne znam", kaže Grgur Vukić, također maturant X. gimnazije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izložen mizoginiji i bullyingu postane ubojica

I kada su učenici svemu tome izloženi stalno, čim upale ekrane, algoritmi mreža mogu im izbaciti takve sadržaje. "Oni se zakvače za to, a stalno se jedno te isto ponavlja, i vrlo nekritički pristupaju tome. Pristupaju tome kao sadržaju koji će prolistati i potrošiti vrijeme, a zapravo nešto od toga njima ostane u glavi", ističe Ana Juratek, pedagoginja zagrebačke X. gimnazije. "Ne razmišljaju o sebi, ne sagledavaju vlastite stavove i to kako se oni ponašaju, nego jednostavno krive žene koje nisu dovoljno pametne i koje su, kao, iznad njih", dodaje Kaja.

U ekstremnom primjeru "Adolescencije", 13-godišnjak izložen mizoginiji, ali i bullyingu, postane ubojica. Makar roditelji nisu imali pojma da se išta događa. Isto je i u Hrvatskoj - o tim i takvim temama s djecom ne pričaju ni roditelji ni profesori. "Dok god imamo strah na mjestu gdje bi trebala biti komunikacija, dokle god imamo državu koja iscrpljuje roditelji umjesto da im pomaže da pomognu svojoj djeci, mi ćemo imati osobe kao što je Andrew Tate da rade utjecaj koji je izuzetno opasan", zaključuje Senka Sekulić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ili, kako kaže Stephen Graham, koautor serije koji u njoj glumi oca, "nikoga ne krivim. Mislio sam samo da smo svi odgovorni i da bismo možda trebali imati razgovor o tome".

Da. Ekrani i društvene mreže postaju novi roditelji.