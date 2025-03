Sezona je tu, ugostitelji bez radnika: Konobarima nude 1100, maserkama 1300, a prodavačima 1500 eura

Otvorite li oglase vidjet ćete da se već sada traže kuhari, konobari, pizza majstori, roštilj majstori, čistačice, sve za sezonu. Nude se plaće od 1200 do 2000 eura. A vjerojatno će se plaćati i više, jer sezonaca znamo već, uvijek nedostaje.

16-godišnji učenik lani je već odradio sezonu kao pomoćni kuhar u jednom od poznatijih zadarskih restorana.

"Imao sam 6 radnih dana, jedan slobodan i plaća je bila čak i više nego dovoljna za pomoćnog kuhara. Od 1300 do 1400 eura. Planiram opet ovu sezonu raditi u istom restoranu. Nismo još pregovarali, ali pod drugačijim uvjetima ću raditi ove godine, tražit ću veću plaću", rekao je Niko Gulan, učenik Hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole Zadar.

Njegova vršnjakinja, buduća slastičarka, prošlo je ljeto radila kao konobarica u kafiću na plaži. I ona je bila zadovoljna plaćom i imala dovoljno slobodnih dana, ali smatra da sezonci ove godine zaslužuju i više.

"Plaća da se kreće za početnike od 1500 do 2500 eura, a za već ove malo iskusnije 4500, pa nadale", rekla je Lucija Anić.

U sezoni nedostaje konobara i kuhara, pa 80 do 90 posto učenika drugih i trećih razreda lako pronađe sezonski posao. Njihov nastavnik, inače poznati restoranski chef, poručuje da su se pravila unatoč uvozu radnika zadnjih godina promijenila.

"Ugostitelji su bili - traže radnika, ali on bi trebao raditi do 12 sati. Međutim, danas pogotovo mladi, odmah čim dođu pitaju za svoja prava i to je normalno da moraju imati slobodan dan, dva slobodna dana, da se moraju odmoriti, imati neke osnovne plaće, prijave", rekao je Renato Kraljev, nastavnik u Hotelijersko-turističkoj i ugostiteljskoj školi Zadar.

Na današnji dan u Zadarskoj županiji je 3269 nezaposlenih. Tisuću manje nego na početku godine, a do početka sezone očekuje se da će se sezonski zaposliti barem još 800 nezaposlenih. Potraga za sezoncima je u finišu.

U oglasima s oglašenom plaćom na zadarskom Zavodu za zapošljavanje vozaču taksija se nudi tisuću eura, konobarima 1100, pomoćnim sobaricama i maserkama 1300, a najviše prodavačima, čak 1500 eura. Zbog velike potražnje nude se i plaćene prekvalifikacije.

"Gotovo nema interesa za ono što je traženo na tržištu rada kao što su kuhari, konobari, barmeni, pizza majstori..Dok putem samozapošljavanja tu je veliki interes. Svaku godinu od 400 do 500 osoba u Zadarskoj županiji koristi samozapošljavanje i dio njih otvara i servise za čišćenje koji najviše posla imaju naravno u turističkoj sezoni", rekla je Sandra Vukić, predstojnica HZZ područnog ureda Zadar.

U prvom zadarskom hotelu s pet zvjezdica, koji svoja vrata uskoro otvara, od 150 zaposlenika više od 85 posto su domaći ljudi. Oni radnike nisu dugo tražili.

"Nismo imali toliko problema... Uredno radno vrijeme, uredne smjene unaprijed najavljene, radni tjedan od pet dana, slobodni dani garantirani i nekakve atraktivne, odnosno plaće koje ih mogu privući svih", rekla je Nives Kalac, direktorica ljudskih potencijala u hotelskoj kući iz Zadra.

Zaključak je jednostavan: onaj tko da najbolje uvijete, nema problema s pronalaskom radnika.