Bio je državni prvak u fizici pa šef oporbe, a sada misli da može postati zagrebački gradonačelnik. Gost Direkta i Mojmire bio je Davor Bernardić.

Smiješni ste, šalite se na vlastiti račun - svidjela mi se ona 'konačno sam pronašao papire'. Je li to neki novi Bero?

Bero je uvijek isti. Društvene mreže su prilika da svoj karakter, nekakvu duhovitost koju posjedujem, prenesem prema javnosti. Ljudi sve više gledaju društvene mreže i jednostavno provode sate i sate na njima.

Jeste li vi među 280 tisuća ljudi koji idu na Thompsonov koncert?

Nisam kupio karte, mada Thompson ima lijepe pjesme, slušane su, izvađene su i nema razloga da ih ljudi ne slušaju.

Nemate negativan stav?

Tko pjeva zlo ne misli. Ako može Prijovićka imati pet ili šest koncerata u zagrebačkoj Areni i Thompson ima svoju publiku. Prema tome, pustimo ljude da pjevaju. Jednostavno, u tome nema ništa loše.

Dosta ste kritični u videima prema Tomislavu Tomaševiću. Tko je gori gradonačelnik on ili Milan Bandić?

To je neusporedivo. Dakle, uz Bandića su se vezale mnoge afere, ali su mu davali određenu sposobnost.

S druge strane, Tomašević je deklarirano, dokazano nesposoban gradonačelnik. Ali priča o poštenju. No, znate onu narodnu staru: 'Kad počneš pričati o poštenju, prva sljedeća bi mogla biti - neka institucije pravne države rade svoj posao.

Dakle, ono što je najgore je to što jako puno laže i farba građane. On jednostavno farba građane - priča da će srušiti stari Dinamov stadion i izgraditi novi za tri godine. A svi znaju da je to nemoguće kad još nije raspisan urbanističko arhitektonski natječaj za njega, samo to traje devet mjeseci, a izgradnja, cijeli postupak traje preko šest godina.

Zašto vas je najviše razočarao?

Zato što laže - jednostavno čovjek patološki laže i to je nešto što je po meni u politici najgore. Istina, koliko god da je bolna, moraš je reći građanima. I on sad na kraju mandata praktički radeći PowerPoint prezentacije pokušava objasniti ljudima: 'Eto, kao nešto se sad pokreće. Gradimo i gradimo i gradimo. Abrakadabra.'

Laže u obećanjima i u izvršenjima.

Oni nisu ništa napravili od onog što su obećali, niti su zatvorili Jakuševec, niti više ne posluju s Pripuzovim tvrtkama, niti su krenuli u izgradnju bio kompostane, nema ni sortirnice,a nisu napravili ni prilaznu cestu za sortirnice.

Koristite li zagrebačke plave vrećice?

Koristim, naravno. To je obveza. Ali to je spin. S jedne strane imate korištenje zagrebačkih plavih vrećica, a s druge strane nisu u stanju sanirati čak ni onu eksploziju koja je raznijela ruku radniku zagrebačke Čistoće prije godinu i nešto dana.

Na Facebooku smo danas pitali što biste pitali Davora Bernardića. Jedno od pitanja je bilo da postanete gradonačelnik, biste li ukinuli plave vrećice?

Plave vrećice su dodatno poskupile odvoz smeća. One su praktički nepotrebne, bitno je da ljudi odvajaju (otpad opa.).

Rezultati pokazuju da više sad odvajaju nego prije. Ipak nije laž.

Taj proces ide prirodno. Ono što im moramo osigurati jesu kante za odvajanje praktički na njihovom pragu i jednostavno češći odvoz, pogotovo biootpada.

Smanjiti broj kanti s četiri na tri.

Mislite da se otpad nedovoljno odvozi?

Pa zatrpan je grad smećem, pa to ste primijetili i sami. Čistoća zna ne doći čak i dva tjedna u nekim naseljima to je jednostavno nedovoljno. Dakle, mi moramo imati češći odvoz smeća, jednom u 48 sati. To ćemo napraviti i ono u što se nije ulagalo - a to su novi kamioni koji mogu biti multifunkcionalni da odvezu sve tri, odnosno četiri komponente otpada.

To je prvi korak koji ćemo napraviti da povećamo učestalost odvoza smeća. Tomašević priča o tome da će za tri godine napraviti Centar za gospodarenje otpadom, a nisu još studiju utjecaja na okoliš napravili - samo to traje dvije godine. Izgradnja u najmodernijim europskim gradovima je trajala praktički između osam i deset godina. Nemojte nas podcjenjivati, pa nismo bedaci.

On se ponašao kao da su Zagrepčani bedaci koji će, eto, sad pobiti tu priču.

Vidjela sam da stalno predlažete cug u krug. Zašto je to bolje nego metro?

Pa željeznicu imamo, pruga je tu i uz jednostavne zahvate mi možemo napraviti kružnu liniju i uvesti gradske linije uz proširenje kolosijeka i uvođenjem gradskih vlakova.

Ali to traje, zar ne?

Traje, ali puno manje nego izgradnja metroa. Izgradnja metroa traje 12 godina. Od prve ideje to je tri mandata. A željeznica bi se mogla dovršiti u prvom mandatu, apsolutno.

Naravno, tu treba biti i suradnja s državom, ali pruga je realnost. To je nešto što postoji, a metro morate prvo napraviti geološke studije, studije izvodljivosti, utjecaja na okoliš.

A bi li bilo dobro da imamo metro?

Bilo bi dobro, imaju je manji gradovi. Mislim, ima je Catania na Siciliji, ima i Solun - to su gradovi od 200 tisuća stanovnika.

To je bilo prijedlog i Ivice Lovrića. Što kažete na to da se sad ti Bandićevi početnici kandidiraju, tu je i Pavle Kalinić?

Morate to pitati njih. Dakle, oni su imali dovoljno vremena da pokažu sve što znaju radeći u tom sustavu prije, ali ono što je nužno, bez obzira na sve je da se svi kandidati ujedine u drugom krugu u tome da se Grad spasi od ove s jedne strane nesposobnosti i s druge strane gubljenja šanse. U Gradu Zagrebu u zadnje četiri godine život je postao gotovo nemoguć. Nekretnine su otišle u nebo, sve su poskupile.

Nijekriv Tomašević što su nekretnine otišle u nebo. Svugdje u Europi i u svijetu poskupjele su.

Ali ima projekt za mlade obitelji. Jedina zgrada koju je ostavila bivša vlast je u Podbrežju i istekne joj građevinska dozvola. Pa je l' vi to možete zamisliti?



Priča o Jarunskom mostu i istekne mu lokacijska dozvola za Zapadni jarunski most. Pa čekaj, zašto nas farbaš, nemoj nas lagati. Njegove sve priče su na tragu onoga kao: 'Evo, sad ćemo predstaviti ovo. Sad ćemo predstaviti ono i na kraju je svizac zamotao čokoladu u omot'.

Zašto su se svi toliko uzbunili oko loga 'Zagreb Volim te'. Gledala sam i što ste vi napisali: 'Obrišite. Znate kaj s tom žvrljotinom i bacite i hitite je na smetlište Jakuševec'? Zašto su se svi toliko uzbudili oko toga?

Kako da vam kažem? Mislim, nije to krivi dizajner. On je dobio dizajnerski zadatak.

Ali o ovome se raspravljalo deset dana. Vi ste isto rekli: 'Ne dirajte svetinje!'

Obično takve priče plijene pozornost medija. A što se tiče loga, oni se bave praktično nebitnim stvarima dok se Grad guši u smeću, dok u prometnim gužvama provedete više vremena nego na godišnjem odmoru, dok jednostavno dijete ne možete upisati na sport jer roditelji nemaju novaca.

To je jedna od prvih stvari koje ćemo promijeniti. Dakle, uvest ćemo vaučere za sport, bolje ćemo platiti trenere.

Cilj je da ovaj grad bude bolje mjesto za život, da bude ugodan. Da, kad ljudi imaju neku poduzetničku ideju da mogu od Grada dobiti jeftine dostupne coworking prostore, da roditelji mogu upisati svoje dijete u vrtić, da znaju da ima mjesta, da mogu brzo otići u grad, da mogu svoje roditelje smjestiti u dom za starije osobe koji se nije napravio zadnjih 20 godina ili osigurati pomoć i njegu u kući.

Ja sam u poziciji da obećam stvari poput projekta priuštivog stanovanja po 5 eura po kvadratu.

Tomašević to isto obećaje.

Kad je vidio nas. On nas kopira, ali se boji zapravo s nekim stvarima izletjeti jer mu je istekla građevinska dozvola u Podbrežju.

Napisali ste himnu. Zašto niste pjevali tu himnu? Vidjela sam da se Nikola Grmoja usudio i repati.

Zar stvarno želite čuti kak' ja pjevam? Bolje ne. Jedino što bolje radim neg' pjevam jest da plešem.

Imali ste onu jednu - Zagreb je lijep po kiši. Sjećam se, tad su vam se dosta bili rugali. Imam osjećaj da se malo promijenilo, da je sad to ušlo u neku pop kulturu, taj vaš 'Zagreb je lijep po kiši'.

Kaj da kažem, bio sam ispred svog vremena. Taj dan je pala Vlada i malo smo se stilski izrazili, ali kako bi rekli, nema loše reklame. Prema tome, očito se poruka zapamtila. Tad se forsiralo to na Twitteru i Twitter se, nažalost, u Hrvatskoj nije primio kao neke druge društvene mreže, primjerice, tik tok. Ili Instagram koji dominiraju.

Prije pet godina su bili parlamentarni izbori. Bili ste ovdje u ovom studiju kao šef oporbe, kandidat za premijera tada. Tad ste imali ono nesretni slučaj s papirima. Kako sada gledate na to - što bi se napravili drukčije, bi li ponijeli manje papira?

Možda manje papira, ali ne bih odustao od papira. Prva stvar zato jer sam pokazivao kakve će biti brojke od korone i to se dogodilo do kraja godine - 5000 slučajeva je bilo. Ja sam pokazivao da će biti tri ili četiri tisuće, a prešlo je pet tisuća.

Kad već pričamo stalno u Zagrebu - koje je vaše omiljeno mjesto?

Sljeme.

Kamo idete?

Idem različitim stazama. Dakle, idem na Mrcinu, parkam na Kraljičinom zdencu, odem na Mricnu odem gore do praktički do vrha. Onda znam otići nekad na Grafičara. Idemo preko Svetog Jakoba, a onda idem preko staze HSPD-a.

Najbolja pjesma o Zagrebu?

Golubovi.

Vi ste fizičar po struci, radite na PMF-u. Jeste li pomislili ikad što je meni ovo trebalo?

Imate pravo. Jako puno puta sam se to pitao. Zašto? Kad ste u politici, ovisite o kauzalnosti, o bihevioralnim ponašanjima građana, dakle ne ovisite o svom radu. Ljudi koji su npr. završili fiziku i koji su bili znatno lošiji đaci, na primjer, neki od njih voze se s helikopterom na Wall Street u banke, zarađuju jako puno. Ali mene novac nikad nije privlačio.

Mene je jedino privlačilo da nešto napravim dobro za društvo, da ostavim neki trag. I zato sam upisao fiziku jer sam gledao Teslu. On me inspirirao, njegov rad i jednostavno htio sam biti istraživač. Htio sam biti znanstvenik, napraviti nešto veliko, a sad to nešto veliko želim napraviti u Gradu Zagrebu da konačno pokrenemo grad i da ovo bude jedno od najboljih mjesta za život u ovom dijelu Europe.