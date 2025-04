Nema sumnje, Thompson je rekorder, ali...: Glazbeni kritičar objasnio u čemu je 'kvaka'

Talijanski kantautor Vasco Rossi prije osam godina ušao je u povijest kao rekorder. Prodao je najviše karata za jedan solo koncert, njih 225 tisuća.

A sada zamislite sve ovo pa onda pomnožimo sa dva i to na zagrebačkom Hipodromu. Jer kako znamo, hrvatski glazbenik Marko Perković Thompson je već sada prodao 280 tisuća karata, a kako u prodaju ide još karata - broj bi se mogao približiti i polovici milijuna. I tako je Thompson Rossiju ukrao prvo mjesto. I da, uspjelo mu je ono što nije ni Taylor Swift ni Beyoncé.

Ali postoji kvaka! "Ljudi trebaju razlikovati broj ljudi na koncertu za koje su plaćene ulaznice i broj ljudi na besplatnom koncertu. Ako govorimo o rekordima, možda će se ljudi iznenaditi kada čuju da je najposjećeniji koncert bio onaj Jeana-Michela Jarrea, koji je u Moskvi svirao pred oko 3,5 milijuna ljudi. Isto toliko ljudi imao je i Rod Stewart na koncertu na Copacabani u Rio de Janeiru", kaže glazbeni kritičar Hrvoje Horvat.

To su bili rekorderi, sada oni koji rekorde nisu oborili, ali na koncert im je stiglo više od milijun ljudi. U Moskvi 1991. godine za 600 ljudi Metallica svirala besplatno. I Madonnu je 600 ljudi besplatno slušalo Copacabani. A 2005. godine, Bon Jovi je pred oko 1,5 milijuna ljudi nastupao u Philadelphiji.

A kod smo kod najvećih, ne smijemo zaboraviti i onaj najpoznatiji.

Ako pričamo o najvećem broju okupljenih ljudi, onda bismo mogli otići u 1969. godinu i Woodstock, koji se smatra majkom svih festivala. Tada je bilo 400 tisuća ljudi, a organizatori su bili toliko iznenađeni da su u jednom trenutku prestali prodavati ulaznice i počeli puštati ljude unutra besplatno. Do tada je to bio najveći broj publike na jednom mjestu, kaže Horvat.

Ovaj je bend svoju turneju rasprodao za manje od dvije sekunde!

Sada malo o turnejama. Michael Jackson umro je tri tjedna prije nego što je uspio otići na "This Is It" turneju. Karte za 50 koncerata prodane su za četiri sata, što je, koliko je poznato, tek peta najbrže rasprodana turneja.

Korejskom bendu BTS trebalo je 90 minuta da rasproda svoju turneju, 68 minuta Stone Rosesima, nekoliko minuta Taylor Swift, a apsolutni rekorder je još jedan K-pop bend. EXO je svoju turneju rasprodao za nevjerojatnih jednu sekundu i 47 stotinki.

"Kod nas možemo reći, koliko god to blesavo izgledalo, da je Baby Lasagna nakon uspjeha na Dori uspio u samo 15 minuta prodati tri koncerta na Šalati", kaže glazbeni kritičar Večernjeg lista Hrvoje Horvat.

A osim Robbija Williamsa nitko nije uspio napraviti ovo: u jednom je danu prodao najviše karata za turneju - njih 1.600 tisuća. To je bilo 2005. godine.

Veliki su koncerti i velik sigurnosni izazov

Ako ćemo u sadašnjost, turneja Coldplaya još traje, a kada u rujnu završi, bit će najposjećenija u povijesti. Do tada će 10 milijuna i 300 tisuća ljudi pjevati "Viva la vida". To je 200 tisuća ljudi više nego što je bilo na nedavnoj mega turneji Taylor Swift.

A kad smo kod nje, drži ona jedan drugi rekord. Nakon Pink i Coldplaya koji su zaradili oko 400 milijuna dolara na svojim turnejama, Taylor Swift uspjela je zaraditi više od milijardu dolara. I za sve te koncerte, kao i za ovaj Thompsonov, važno je jedno pitanje: Kako uopće organizirati tako veliki koncert?

Ako bismo mogli povući paralelu s nedavnom utakmicom u Splitu između Hrvatske i Francuske, na kojoj je bilo 33 tisuće ljudi, zamislite deset Poljuda naslaganih jedan pored drugoga, pod uvjetom da na Poljudu imamo tribine i uhodan sustav koji funkcionira već 50 godina, a ovdje nemamo ništa od toga", napomenuo je voditelj odjela sigurnosti u Hrvatskom nogometnom savezu Jurica Jurjević.

Sada znamo stvarno puno informacija, no jednu nećemo znati do srpnja kada će stotine tisuća ljudi na Hipodromu doznati - koliko će se čekati za piće ili odlazak na wc.

