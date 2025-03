'Autor lažnih vijesti' u Direktu: 'Pernar i Markić su se žalili pa sam bio na hlađenju zbog benignih slika'

Neki od najpametnijih ljudi iz Crne Gore, fact checkirali su jednu objavu satiričara Siniše Marekovića i onda objavili da je njegova šala lažna vijest. Na kritike da je željan pažnje javnosti, Elon Musk je odgovorio slikom kojom pokazuje da je već kao mladić bio sramežljiva osoba. Mareković je objavio montažu Muska s tobožnjom fotografijom sebe kao Ku Klux Klanovca. Ali Marekovića su raskrinkali s portala raskrinkavanje.me i objavili članak pod naslovom: 'Nema dokaza da je Elon Musk bio dio Ku Klux Klana. Razradili su to naravno, napisali su da je se vidi da je sve photoshop i satiru označili kao lažnu vijest.

Gost RTL Direkta zbog toga je bio satiričar Siniša Mareković.

Svaki dan se smijemo tvojim komentarima - jesi li ikada doživio da se tvoje djelo te satirične montaže koje radiš proglase lažima?

Ne, ne. Bilo je svega. Bilo je da su loše, da su glupe, da vrijeđaju, da svašta nešto. Ali da mi je netko rekao da je to što sam napravio zapravo lažno i to na fotomontaži - evo, ovo je prvo.

Jesi li pročitao taj članak na raskrinkavanju koji su napisali Crnogorci koji su te raskrinkali kao lažljivca?

Da, jesam. Nekoliko puta sam ga čitao. Svaki put mi je bilo sve smješnije što sam dalje čitao jer stvarno su se potrudili. To je bio jedan malo duži ekspoze gdje su oni sve napisali o tome kako se poruci lijevo i vidi da svjetlost pada. To me podsjeća na ono kad su analizirali fotografiju Lee Harvey Oswald kad drži onu pušku za chefove. Sve su oni to do detalja razradili i na kraju zaključili - lažna vijest.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I što sad? Jesu na kraju shvatili da su pogriješili je li im netko javio da su facktcheckirali satiru?

Da. Moji kolege iz Net.hr su poslali dopis u kojem su na lijep način rekli: 'Gledajte, to je šala, humor, vic, geg'. I danas mi je baš moj sin rekao da pogledam stranicu i otišao sam i tamo su uredno napisali da nisu znali da se radi o satiri. Kao nije bilo baš očigledno - očito jedino njima. Tamo su napisali da uvode novi status u sliku, do sada je bila samo lažna i istinita, a sad imaju i novi status satira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko je tebi najdraži lik u tvojim montažama?

Sad baš jučer, kad sam pričao sa svojim uredništvom, pitali su me koji mi je najdraži meme. To mi je, recimo, najteže za reći. A što se tiče osobe koja mi je ostala u pamćenju kao moj najdraži akter na svim fotomontažama bio je naš bivši premijer Tihomir Orešković. Svaka nova presica, svaka konferencija. Jednostavno si mogao početi zapisivati. Koliko je tu ideja bilo oko njega i svega tako. Što se tiče aktera, on je apsolutno broj jedan.

Tko je uvrijeđen? Je li bilo uvrijeđenih da te netko zvao što si ovo stavio?

Pa da, čuo sam par puta od ljudi koji su bili bliski političarima da su se neki političari baš jako uvrijedili i da su ih jako vrijeđale moje slike. Tu su čak bili neki ljudi za koje nikad čovjek ne bi rekao da su onako, mislio bi umjereni ljevičari. Bilo ih je neki ljevičari, neki desničari, ali većina ih je dobro primila šalu na svoj račun.

Postoje satirične stranice koje objavljuju sve te stvari i onda se vijesti te preko društvenih mreža šire kao prave vijesti. Teško je na neki način odrediti granicu što je satira, a što stvarna vijest

S tim sam se susreo na početku kad sam počeo raditi fotomontaže. Tada su me ljudi pitali kako će netko znati da to što si ti napravio nije zlonamjerno upućeno prema nekome kao da baš nekoga želiš diskreditirati s fotografijom. U tom trenutku nisam imao odgovor, ali najbolje kako mogu tome stati na kraj je staviti potpis gore. S vremenom kada ljudi vide taj potpis da prepoznaju tko je to napravio. Moji radovi imaju neku granicu koju ja ne prolazim. Ne idem ispod toga da nekoga stvarno vrijeđa na osobnoj razini ismijava, fizičke mane ili nešto takvo. Ja pokušam zadržati neku razinu humora, ali ljudi su u pravu kad kažu ako uzmeš neku vijest ili sliku izvan konteksta izbrišeš moj potpis to proširiš dalje - vrlo brzo može doći do toga da ljudi misle da je to stvarna vijest ili stvarna slika. Tu se ne može puno.

Misliš li da stvarno može biti problem u tome da ljudi naprosto ne razumiju da je nešto šala?

Apsolutno mislim. Meni se tisuću puta dogodilo da mi ljudi kažu fora ti je glupa, fora je nerazumljiva, fora je uvredljiva. Bilo je situacija kad su se Ivan Pernar i Željka Markić žalili na moje slike, pa sam bio blokiran na Facebooku dvaput po mjesec dana - na hlađenju zbog totalno benignih slika. Vjerujem da veliki broj ljudi apsolutno ne razumije humor i da nema kapaciteta da to shvati ili ih ne zanima.

I sad su te na Facebooku zabranili zbog ovog slučaja ili?

Ne, nisu me zabranili, nego samo moju sliku u galeriji ne možeš pogledati. Moraš kliknuti na nju, onda će te Facebook obavijestiti jer je ona negdje označena kao lažna. Kad klikneš na nju piše ovaj sadržaj je provjereno lažan i onda tek nakon dva klika možeš doći do slike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vidjela sam negdje da su spominjali da je jedno od rješenja da se satira mora označiti kao satira, ali to mi se stvarno čini kao ubijanje svake šale odmah u startu.

To je onda hajdemo napraviti komedije u kojima kad bude fora, onda napišemo smijeh preko cijelog ekrana, pa da ljudi znaju kako reagirati. Mislim, to je van pameti, mislim jedan od momenata satire koje ljudi vole je iznenađenje. Kad oni na prvu vide fotku i na drugu shvate da je šala. Ako oni otvore fotku i preko pola fotke piše, ovo je smiješno, ovo je satira - hvala lijepa ne treba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Stanju nacije surađuješ sa Zoranom Špricom koliko tamo imate takvih situacija? U kojima ljudi ne znaju da je nešto satira ili meme?

Ako koristimo AI uvijek postoji oznaka. AI je sad u novije vrijeme postao dosta veliki problem, jer opet se vraćamo na ono tko ga koristi u šaljive svrhe, a tko u zlonamjerne. Ti si se sama uvjerila u to kad su tebe 'fejkali' pa su pozvali ljude da investiraju - to je zlonamjerno. Ako te ja napravim da govoriš da obožavaš nositi ružičaste sakoe na zelene cvjetiće to nije baš opasno za tebe. Ljudi će shvatiti možda da je šala. Mi bez obzira na to u Stanju nacije imamo veliki AI logo, oznaku da ljudi vide da je to AI. Ali i unatoč toj oznaci koja je doslovce onako ogroman krug AI ovo je lažan video - pola ljudi uopće to ne kuži i misle da je stvarno.