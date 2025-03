Ne, nije tipfeler, to je Komnetar, nije komentar, nego baš Komnetar. I to je Siniša Mareković koji svojim satiričkim pristupom svaki dan čitateljima portala net.hr kroz dobru dozu humora provlači glavne teme u zemlji, regiji (ili regionu) i svijetu.

I tako iz dana u dan, iz godine u godinu, uvijek na istom mjestu, uvijek satiričan, dovitljiv, upečatljiv, sarkastičan. I baš nitko nikad ne bi pomislio da bi se "Komnetar" Siniše Marekovića našao pod vrlo ozbiljnom lupom fact-checkinga i dobio naljepnicu "lažne vijesti".

I da, upravo se to dogodilo. Crnogorski portal vrlo zvučne domene "Raskrinkavanje.me" posvetila je čitav članak Marekovićevom "Komnetaru" u kojem su "raskrinkali" lažnu vijest i zaključili: "Elon Musk nije član Ku Kluks Klana!"

Krenimo redom, portal Raskrinkavanje.me je zaista posvetio svoj istraživački novinarski rad "Komnetaru" Siniše Marekovića koji je napravio fotomontažu Elona Muska.

Na njoj je napisao: "Na kritike da je željan pažnje javnosti, Elon je odgovorio slikom koja pokazuje da već kao mladić bio vrlo sramežljiva osoba".

A na fotomontaži je Elon Musk u Ovalnom uredu američkog predsjednika u Bijeloj kući kako drži sliku, onu iz polaroida, a na njoj netko s kapicom Ku Kluks Klana. Na fotografiji koju drži Elon Musk napisano je rukom "Elon 1990."

Iako je očiti cilj Siniše Marekovića smijeh, ovom portalu nije bilo do smijanja nego su zaista vrlo ozbiljno krenuli "raskrinkavati" ovu "lažnu vijest" .

Pa su objavili članak pod naslovom: "Nema dokaza da je Ilon Mask bio dio Ku Kluks Klana".

Nakon kraćeg uvoda o samom Musku, krenuli su u raskrinkavanje Marekovića: "Na prvi pogled se da zaključiti da je ova fotografija fotošopovana. Razlike u Maskovoj desnoj i lijevoj ruci su očigledne. Ako to nije dovoljan dokaz, onda je dokaz originalna fotografija na kojoj se vidi Mask kako govori. Fotografija je nastala tokom još jedne bizarne situacije, kada je uz predsjednika SAD, u Bijeloj kući, bio Mask, ali i njegov četvorogodišnji sin. Dakle, iako važi za kontroverznu ličnost trenutno, fotošopovana fotografija nije dokaz da je Mask bio dio Ku Kluks Klana", pišu.

Potom su nastavili:"Ta organizacija, kako se navodi na sajtu Britannica, koristila je teror u potrazi za svojim planom supremacije bijele rase. Jedna grupa je osnovana odmah nakon građanskog rata i trajala je do 1870-ih. Druga je počela 1915. godine i nastavila je rad do danas. KKK zapravo predstavlja jednu od najpoznatijih rasističkih grupa na svijetu."I onda zaključuju: "Sporna objava dobija ocjenu – lažna vijest."

Potom su dodali objašnjenje i što je to lažna vijest: "Ocjenu 'Lažna vijest' dobija originalni medijski izvještaj (u potpunosti proizveden od strane medija koji ga je objavio) koji u sebi sadrži činjenično pogrešne tvrdnje ili informacije. Za sadržaje koji se ocjenjuju kao lažne vijesti može se pouzdano utvrditi da su kreirani i diseminirani sa namjerom da dezinformišu javnost, to jest da tvrdnju koja je u potpunosti lažna predstave kao činjenicu."

I tako se Siniša Mareković ni kriv ni dužan sa svojim satiričnim Komnetarom našao pod lupom "fact-checinga" i dobio je etiketu "lažna vijest".

Mareković kaže da ovakvo što nikad nije doživio. "U četrnaest godina, koliko radim Komnetar, nikad mi nitko na fotomontažu nije napisao da je 'fake'. Govorili su mi da sam bezveze, da radim za ovog ili onog, ali ovakvo što ne. Kad napravim Plenkovića koji izgleda kao mala beba u pelenama, vrlo vjerojatno neće netko iz Plenkovićeva ured slati demantij i napisati 'Ovo nije gospodin premijer'. Na ovoj stranici raskrinkavanje.me su napisali da je Komnetar fotomontaža. Da - znam da je fotomontaža i to je poanta satire, poanta mog uratka", rekao nam je Mareković.

Za objavljeni članak kaže da graniči s ludilom. "I ne zna čovjek bi li se smijao ili plakao s obzirom na vremena u kojima živimo. Mislim da bi mogli polako početi plakati jer ne znam kuda to vodi", rekao je i dodao da bi uskoro mogli "Fact-checkati" i Asterixa i Obelixa. "Ali i Alan Forda", rekao je.

Prisjetio se i kako je "Komnetar" nastao, da je to bio nastavak njegova objavljivanja satiričnih fotomontaža na Facebooku koje su tada bile aktualne za predsjedničke izbore 2009.

Kako je nastao 'Komnetar'?

"Netko je primijetio da bi to mogla biti dobra rubrika na portalu, pa bi se svaki dan mogla raditi nova slika. Rubrika je nastala 2011. i traje do danas", govori nam Mareković.

A kako nastaje Komnetar?

Izazovi su što u njemu mora biti britak, pogoditi u sridu, a opet dovoljno razumiljiv da ga svatko odmah na prvu shvati bez dodatnog pojašnjenja. Opet - uvijek mora biti aktualan.

"Slika mora biti smiješna i razumljiva, a opet ne kao vic koji morate objašnjavati nakon što ste ga ispričali. Ljudi moraju shvatiti foru odmah, a ne da ja prepričavam zašto Komnetar mora biti smiješan. Teško je u danima kad je tema manja ili ima puno ružnih vijesti, druge dane imam ideje za deset slika pa ne znam koju ću odabrati", govori nam.

Kaže da su se ljudi toliko naviknuli za njegov Komnetar da prozivaju ako se slučajno ne objavi jedan dan. "Pitaju me odmah jesam li dobro i jesam li završio u bolnici", smije se.

Reakcije su dobre na Komentar, i kaže da se ne sjeća previše loših reakcija.

'Uvijek me netko plaća'

"U 14 godina doslovno su me dva puta suspendirali na Facebooku jer su me prijavili marginalci. Tu i tamo zna uletjeti komentar nekog ultra desničara ako sam se zezao s ljevicom i obratno. Uvijek je bilo i toga 'da sam na plaći nekoga', SDP-a ili HDZ-a.

Nastavlja da nema nekih omiljenih "Komnetara", iza njega je između 7000 i 9000 slika. ali kad svake godine napravi presjek pa pregledava što je objavljeno, prisjeti se dobrih momenata koje je totalno zaboravio.

Ali zato ima omiljene junake u svojim Komnetarima.

"To su bili Milan Bandić, Tomislav Karamarko i apsolutni favorit mi je - bez obzira koliko je kratko plesao na ovim prostorima - Tihomir Orešković. On je bio poklon satiričarima", smije se.

Pitali smo da pojasni i što zapravo satira jest pa kaže da je zapravo ima sve više, ali da čak treba znati gdje je tražiti.

Satire je sve više

"Dolaskom interneta i društvenih mreža broj satiričnih uradaka raste. Doduše, samim time dolazi do šuma u kanalu pa je teško probrati što je od toga kvalitetno. Satira ima vrlo jednostavnu definiciju, a to je zapravo stavljanje nekakve ozbiljnije situacije u nekakav smiješan kontekst gotovo do granice parodije, pa nekad i prelaska u samu parodiju. Ono što je zapravo kod satire jako bitno, a što ljudi vrlo često miješaju, jest da satira ne mora i ne smije uvijek biti smiješna. Nekad je to poziv da se ljudi otrijezne, da se probude i da se potaknu na razmišljanje", ukazuje Mareković.

Kaže da je zanimljivo da ljudi na satiru znaju stati, promisliti na trenutak.

"I onda kažu - okej, kužim. I onda shvate da su tu vijest pročitali negdje, ali da je uopće nisu shvatili na način na koji sam ja prikazao. Tako da satira nije samo humor, ona je puno više od toga. Ona je način iznošenja neke vijesti, događaja ili neke osobe na način koji je kritički osvrt od strane autora koji je napravio tu satiru koji ne mora uvijek biti točan, ali je njegov", rekao je.

Vilović: 'Ovo je apsurdno'

Umirovljena profesorica novinarstva Gordana Vilović koja se u svom radu bavila i etikom novinarstva, komentirala je ovaj slučaj i nazvala ga apsurdnim.

"Kad se prije nekih šest godina počelo pričati o fake newsu i kada su stavili satiru i upozorenje da to nije fake news, meni je to izgledalo apsurdno. Što bismo trebalo otpočetka govoriti što je satira. Zato mi je to bilo smiješno i suludo. Onda sam pročitala neke tekstove naših autora koji su kao upozoravali čitatelje studente da moraju znati da, kad je riječ o satiri, da to nije fake news. To je bilo za mene nešto posve novo i ja to nisam uopće razumjela. Jer ako ne razumijete satiru i ako moramo upozoravati da je to satira ili sarkazam gdje smo onda uopće došli s novinarstvom", rekla je prof. Vilović.

Ponovila je da je za nju to apsurdno i da to znači propitivati same temelje novinarstva.

"A znademo da novinarstvo koje pokušava biti kritički nastrojeno prema glupostima u kojima živimo, da koristi i satiru,sarkazam i cinizam kao nešto što je zapravo kritičko preispitivanje svega u čemu jesmo", navela je prof. Vilović.

Poslali smo i upit portalu Raskrinkavanje.me te upitali znaju li da je Komnetar Siniše Marekovića satira te zamolila da pojasne kako to da su išli provjeravati istinitost "Komnetara".

Objavit ćemo ga kad odgovore.

Inače, na stranicama portala Raskrinkavanje.me objavili su da je to "platforma Centra za demokratsku tranziciju (CDT) čiji su primarni ciljevi suprotstavljanje medijskim manipulacijama, povećanje kvaliteta sadržaja medija, medijske pismenosti čitalaca i poštovanja profesionalnih standarda na medijskoj sceni."

"Dio smo Međunarodne mreže za provjeru informacija (International Fact-Checking Network – IFCN), Evropske mreže standarda za provjeru činjenica (European Fact-Checking Standards Network – EFCSN), kao i dio Evropskog kodeksa standarda za nezavisne organizacije za provjeru činjenica, te dio regionalne mreže za borbu protiv dezinformacija – SEECheck čije su članice organizacije koje vode slične platforme: Zašto ne iz Bosne i Hercegovine, KRIK i Fake news tragač iz Srbije, Faktograf iz Hrvatske, MOST iz Makedonije i Oštro iz Slovenije. Članice SEECheck mreže prepoznale su da rastući problem dezinformisanja javnosti ne poznaje državne granice, da svaka medijska manipulacija kroz onlajn prostor nalazi svoj put do medija u svim zemljama regiona. Sve članice mreže podupiru kvalitetno novinarstvo i profesionalne medije kao stubove demokratije, slobodnog i pravednog društva i svojim radom doprinose da građani kritički posmatraju i konzumiraju medijski sadržaj te da razlikuju kredibilne medijske izvore od onih koji to nijesu", stoji na njihovom stranicama.

Inače, na stranicama portala Raskrinkavanje.me navodi se da je riječ o "platformi Centra za demokratsku tranziciju (CDT), čiji su primarni ciljevi suzbijanje medijskih manipulacija, povećanje kvalitete medijskog sadržaja, podizanje razine medijske pismenosti čitatelja te promicanje poštovanja profesionalnih standarda na medijskoj sceni."

"Dio smo Međunarodne mreže za provjeru informacija (International Fact-Checking Network – IFCN), Europske mreže standarda za provjeru činjenica (European Fact-Checking Standards Network – EFCSN), kao i Europskog kodeksa standarda za neovisne organizacije za provjeru činjenica. Također smo dio regionalne mreže za borbu protiv dezinformacija – SEECheck, čije su članice organizacije koje vode slične platforme: Zašto ne iz Bosne i Hercegovine, KRIK i Fake news tragač iz Srbije, Faktograf iz Hrvatske, MOST iz Sjeverne Makedonije i Oštro iz Slovenije.

Članice SEECheck mreže prepoznale su da rastući problem dezinformiranja javnosti ne poznaje državne granice te da svaka medijska manipulacija putem interneta pronalazi put do medija u svim zemljama regije. Sve članice mreže podupiru kvalitetno novinarstvo i profesionalne medije kao temelje demokracije, slobodnog i pravednog društva te svojim radom doprinose kritičkom promišljanju i konzumiranju medijskog sadržaja, kao i razlikovanju vjerodostojnih izvora od onih koji to nisu", stoji na njihovim stranicama.

Za sve ljubitelje "Komnetara" Siniše Marekovića, pogledajte galeriju njegovih satiričnih fotomontaža: