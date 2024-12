Fotografije koje će vas nasmijati do suza. Ovo je TOP 25 komnetara u ovoj godini

Kraj je 2024. godine pa smo se stoga odlučili prisjetiti najboljih KOMNETARA koje smo svakodnevno objavljivali na net.hr-u. Kratko smo sa satiričarom Sinišom Marekovićem secirali ovu godinu, a on nam je otkrio odakle je crpio (ne)inspiraciju. Kaže da je godina bila fantastična. "Prepuna događanja i stvarno nemam nikakvo pravo, kao satiričar, požaliti se na nedostatak inspiracije - imali smo Baby Lasagnu na Eurosongu, imali smo europsko prvenstvo u nogometu, čak 3 velika izbora od kojih su jedino oni za EU parlament bili malo anemični, dok su ostali bili pravo vrelo inspiracije. Ukratko, iznimno plodonosna godina za komnetar i nadam se da će sljedeća biti barem upola tako inspirativna", poručuje Mareković. Zanimalo nas je je li bilo uopće dana kada nije znao što iskompilirati. "Uvijek ima tih dana, ali sva sreća nisu česti. Ponekad sjedim pred ekranom ili buljim pored njega u beskonačnost pokušavajući pronaći foru u moru neinspirativnih vijesti. Nekad me moji ukućani znaju pitati što radim kad vide prazan pogled koji ne gleda nigdje, ali ja samo kratko odgovorim - radim. Što i nije laž. Puno je više dana kad ne znam koju bi vijest odabrao za zafrkanciju od svih koje su iskočile pred mene to jutro, ali to je Hrvatska za koju znamo da je divno tlo za uzgajanje satire i politički nekorektnog humora", objašnjava. Iako smo odabrali TOP 25 komnetara ove godine, Marekovića smo zamolili da nam on izdvoji svojih top 5 ove godine. "S obzirom da imam više od 300 slika godišnje, teško je odabrati one najdraže. Ali dok sam slagao ovu retrospektivu malo sam dobio uvid u to što sam sve radio prošle godine pa evo izdvajam ih pet (prvih pet u galeriji) koji su meni bili dragi... što ne znači, naravno da su i narodu bili jednako zanimljivi", zaključuje Mareković ovu 2024. plodonosnu godinu za komnetar. U nastavku pogledajte 25 najboljih komnetara 2024. godine