Dinamo je izborio finale Kupa pobjedom protiv Hajduka na Poljudu 1-0. Nakon dvoboja svjedočili smo ružnim scenama gdje su pristalice Bijelih utrčale u teren. Igrači su odmah počeli bježati u svlačionicu, a ubrzo je reagirala i policija.

Bivši javni tužitelj, državni odvjetnik, sudac i dopredsjednik HNS-a, danas poznati odvjetnik Ivan Brleković komentirao je za Net. hr politiku rukovodećih ljudi Hajduka i ružne scene nakon utakmice. Prvi dio intervjua pročitajte ovdje.

"Strukture koje vode Hajduk, dakle skupština, nadzorni odbor i uprava. Neka uzmu skener i neka preispitaju sami sebe gdje griješe. Ona sjajna generacija koja je igrala finale Lige prvaka mladih prije godinu dana. Da je tu bio jedan pokojni Ivić, kad bi mogao ustati iz groba, on vjerojatno od tih 11, deset ih ne bi pustio da odu i za dvije godine bi bili prvaci države i to pet puta za redom. Gledao sam te utakmice, Hrgović je bio dobar, ali je bilo boljih od njega."

Spomenuli smo Matu Antunovića iz te generacije koji je otišao u Monzu i igra Primaveru.

"Kao i Andrija Balić. To je bio čudesan igrač taj mali, da je ostao bio bi novi Jurica Jerković u Hajduku, to garantiram. Onda, Stipe Biuk, pa kako su njega pustili za 5-6 milijuna, to mi nije jasno. Stekao sam dojam da lebdi, da pršti po terenu i uništili su ga. Tu su greške, tu su esencijalne suštinske greške Hajduka i tektonski poremećaj, a ovo sve dalje, onda je nadogradnja."

