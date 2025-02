U prvom od dva subotnja derbija 23. kola HNL-a nogometaši Hajduka su upisali uvjerljivu pobjedu protiv Osijeka, slavili su na svom Poljudu 4-0 (3-0). Cijeli put prema tri boda Splićani su prevalili u prvom poluvremenu kada su postigli tri pogotka. Za 1-0 je pogodio Filip Uremović u 10. minuti, a potom je dva lijepa gola postigao Marko Livaja koji je u 19. i 25. minuti zabijao za 3-0. Livaja, prvi strijelac lige, došao je do 14 prvenstvenih pogodaka ove sezone, 15. u svim natjecanjima.

Sve je zaključeno u 89. minuti, a strijelac za 4-0 bio je Stipe Biuk. Hajduk je ponovno prvi na ljestvici, ali ima utakmicu više u odnosu na svoje suparnike. Splićani sada imaju 44 boda, druga Rijeka 42, a treći Dinamo 38 bodova. Osijek je ostao četvrti s 30 bodova.

Legenda Osijeka i HNL-a, trener ŽNK Osijek Robert Špehar dao je stručni komentar utakmice Hajduk - Osijek.

"Hajduk je riješio sve u prvom poluvremenu, Osijek od prve do zadnje minute blijed, neagresivan, taktički je jako loše stajao, zbunjen u obrani i prema naprijed bezopasan. Uistinu zaslužena pobjeda Hajduka. Osijek ne samo zbog poraza, može biti jako nezadovoljan igrom i svime što se događa. Ne samo danas, nego čitav ovaj drugi dio kako je za moj Osijek krenuo", kazao je u uvodu Robert Špehar.

Foto: ŽNK Osijek

Osijek uz Šibenik ima najmanje osvojenih bodova u 2025. Tek su ih uzeli 4.

"Nije samo to, nekad te u nogometu rezultat neće, ali kad navijači vide dobru igru, zalaganje, onda to nije toliko ni problem, ali u ovom proljetnom dijelu premalo smo vidjeli od Osijeka. Jako, jako loše. Puno je tu lutanja, skoro svaku utakmicu ide druga ekipa. Nema standardne momčadi, nema boje, okusa ni mirisa. Izgubili smo možda kao tim, a još gore kao klub identitet. Sve je ovo jako jako sivo. Nadam se, s obzirom ipak na širinu ekipe naspram Varaždina, Slaven Belupa i ostalih, da će Osijek uspjeti uzeti to 4. mjesto. Čisto zbog navijača da gledaju kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Za Osijek je ovo ponovno jedna sezona, već sad se može reći za zaborav, a na ljeto se mora totalni reset napraviti, ako išta misli ozbiljnije napraviti, a ako se misli ovako nastaviti, navijači su nažalost već navikli, da neće biti ništa deprimirajuće ako i sljedeće sezone bude ovako, bez obzira što iz kluba najavljuju borbu i napad na prvo mjesto. Ne vidim uopće, po meni je to, kad sve ovo gledam, malo i neozbiljno".

Ivan Rakitić s loptom. Čuva ga Soldo.

Splićani od rujna (od 10 do 23. kola) nisu dobio nikog u SuperSport HNL-u s dva ili više golova razlike, sve do sad Osijek.

"Hajduk je nakon dugo vremena došao u situaciju borit se za prvo mjesto. Imali su Splićani zaista 5-6 situacija dobrih, da poveže dvije do tri pobjede da se odvoji od Dinama i Rijeke i svaki put kad je imao tu priliku nije uspio. Hajduk ima Marka Livaju koji sve vuče. Trener Gattuso daje tu energiju s linije ekipi, ali s obzirom da Hajduk nema jako veliku kvalitetu kao grupa, ima te navijače koji ih nose i žele svaku utakmicu pobjedu i sigurno da je to jedan veliki pritisak na igrače Hajduka koji, ne može se reći, daju sve od sebe, pokušavaju. Nekad im uspije, nekad ne, ali činjenica je da su ovog trenutka ponovno pobjegli Dinamu 6 bodova prije derbija na Rujevici od 17.45, da su preskočili Rijeku i da su trenutno, barem na sat vremena opet prvi."

Tko je Robertu Špeharu legitimni kandidat za naslov u ovom trenutku?

"Sve tri ekipe i Hajduk i Rijeka i Dinamo su legitimni ove sezone da do samog kraja će se boriti za prvu poziciju. Sve je moguće, puno će se znati nakon utakmice Rijeka - Dinamo koja je za Dinamo, po meni, ključna, jer ukoliko Dinamo izgubi na Rujevici, pobjeći će im Rijeka na 7, Hajduk na 6. i osvajanje prvenstva će im doći pod znak velikog upitnika. Sljedeću utakmicu igraju Dinamo - Hajduk, tako da će se poslije tog dvoboja više znati kako će se prvenstvo odvijati što se tiče osvajanja prvog mjesta", zaključio je Robert Špehar.

