Dinamo je izborio finale Kupa pobjedom protiv Hajduka na Poljudu 1-0. Nakon dvoboja svjedočili smo ružnim scenama gdje su pristalice Bijelih utrčale u teren. Igrači su odmah počeli bježati u svlačionicu, a ubrzo je reagirala i policija.

Bivši javni tužitelj, državni odvjetnik, sudac i dopredsjednik HNS-a, danas poznati odvjetnik Ivan Brleković komentirao je za Net. hr politiku rukovodećih ljudi Hajduka i ružne scene nakon utakmice.

"Gledao sam utakmicu i uživao u igri. Dobar dio utakmice igrao se dobar nogomet, ali nekako, s obzirom na moje dugogodišnje iskustvo u nogometu i takvim utakmicama, slutio sam da će doći do incidenta i čak sam u jednom momentu pred kraj kao dinamovac, pomislio u sebi, ne bi imao ništa protiv da Hajduk zabije gol i nekako izjednači, pa da se igraju ti produžeci i da nekako ta publika dobije kakvu takvu satisfakciju za to silno navijanje, za tu energiju i ljubav koju ulažu u Hajduka, a uspjeha i rezultata nikako. Dakle, tolika je količina frustracija, a to je evidentno bilo, to se preko ekrana moglo vidjeti. Toliko je količina razočaranja i frustracija kod tih najvatrenijih navijača Hajduka da je bilo za očekivati da će poslije utakmice biti nemira."

Teško je sad, naravno, nagađati, ali što mislite da su ti navijači Hajduka htjeli otići do svečane lože? Spriječiti slavlje Boysa i Dinamovih igrača ili pak napasti rivale?

"Mislim da ne. Ne bih ja tu dalje raspirio vatru. Koliko god postoji često puta netrpeljivost, bilo je i tučnjava između Boysa i Torcidaša, ali mislim ipak u suštini da se oni ne mrze jedni druge. Ne bih ja to dovodio, recimo na one razine koje postoje, recimo u Grčkoj i između navijača nekih klubova gdje se između sebe ubijaju, kolju, tuku itd.. Jednostavno, ovo je bio jučer jedan slom tih svih pustih želja i iluzija u kojima su živjeli navijači Hajduka. Možda ću se nekome i zamjeriti, mislim da su navijači najmanje krivi za ovaj debakl Hajduka koji je i ove godine doživio, 19. put", priča Brleković i nastavlja:

"Imamo čuvenu sintagmu koju je 1997. godine izgovorio kardinal Bozanić, a ta sintagma glasi grijeh struktura. Ako to pokušamo preslikati na Hajduk, onda bi ja to ovako slikovito rekao diletantizam struktura, a za diletantizam strukture su najmanje krivi navijači. Dvije utakmice su pokazale ovoga koliko su to bile zapravo pogrešna uvjerenja. Kako su iz svih drugih krivi u Hrvatskoj samo one sami, pa su lijepo tražili strane suce pa su strani suci došli i da su sudili naši suci, ja ne kažem, npr. Bel, Pajač, Kolarić, ne da oni ne znaju suditi, jednostavno iz tog straha i pritiska sigurno bi odlučivali utakmice po deset minuta i sigurno bi bio koji penal "fućkan" za Hajduk i sigurno bi barem u jednoj od te dvije utakmice rezultat bio drugačiji."

Osvrnuo se na klupsku politiku Bijelih.

"Ovako je došlo do jednog velikog prizemljenja ovog kod svih onih koji vode Hajduk i koji imaju utjecaja na rukovođenje Hajduka, organizacijom Hajduka. Da se treba okrenuti radu, da se treba okrenuti dovođenju stručnjaka u klub, onih koji se razumiju u nogomet. Oprostite, neka se nitko ne uvrijedi, ali ja mislim da se da ima u Hajduku ljudi koji su skupo plaćeni, da se više razumiju skijaško trčanje nego u nogomet. To je dokaz da se dovode ovi "zbrda zdola" kupljeni stranci koji ništa tu ne pokazuju. Na kraju nikakvu kvalitetnu dobit za Hajduk ne predstavljaju. Dok istovremeno je raspršena ona sjajna generacija koja je igrala finale Lige prvaka mladih prije godinu dana. Da je tu bio jedan pokojni Ivić, kad bi mogao ustati iz groba, on vjerojatno od tih 11, deset ih ne bi pustio da odu i za dvije godine bi bili prvaci države i to pet puta za redom", kaže pa pojašnjava:

"Tako vam se vodi jedan nogometni klub koji ima ovakvu krasnu i divnu publiku i koji ima ovakvu podršku regije, pa čak i šire od regije. Ja sam dinamovac, ja sam rođen u Zagrebu da ovako jedna sredina i jedan grad živi za taj klub 24 sata dnevno, meni je to epohalno. Meni je to fantastično. Naravno da i Boysi žive za Dinamo i zaista sjajno navijaju i prate taj Dinamo, ali razlika i strateška prednost između Hajduka i Dinama je u tome što za Hajduk navija i cijela regija i cijeli grad i gradske strukture. A u Zagrebu imate gradske strukture koje vode Zagreb, a koje su protiv Dinama."

Što mislite koja će biti potencijalna kazna za navijače? Neki spominju samo sjevernu tribinu, a neki do kraja sezone prazan Poljud

"Tu postoji široki raspon kazne, ovisi hoće li se djelovati čisto samo strogo represivno ili na neki način i edukativno i s razumijevanjem. Svaka kazna ima svoj raspored od do, da o nečemu odlučujem ne bih se zaletavao ni s kakvim drastičnim kaznama. Održao bi sastanke sa Županijskim savezom, rukovodstvom Hajduka i predstavnicima navijača i pokušao malo dublje analizirati taj problem. Hoćemo li sad izbaciti Hajduk iz lige? Naravno da ne. Hoćemo li zatvoriti tribine? Mislim da bi ključno pitanje tu trebalo po meni biti da se tim strukturama objasni i razjasni da im ipak naši suci nisu krivi za neke njihove rezultatske neuspjehe. Treba klub znati organizirati i znati ga voditi, da meni netko da sada u ruke najmoderniji rafal kojeg smo kupili od Francuza, ako bi se i digli, ne bi se više spustili. Dum. Prema tome voditi i znati voditi nogometni klub, to je nauka", govori pa objašnjava:

"To sam naučio u Hrvatskom nogometnom savezu. Deset godina sam bio tamo potpredsjednik i koliko je toga pokojni Vlatko Marković znao o nogometu i koliko zapravo je bitno i važno da vodeći ljudi kluba ne samo da se razumiju u marketing i financije, nego da imaju onu treću dimenziju u odnosu na nogomet ,da znaju osjetiti onaj trenutak istine. Vi u nogometu možete sve sjajno napraviti i lopta pogodi prečku umjesto da uđe u rašlje i gdje ste, nema vas nigdje. Takav je nogomet i to je to. Dakle, želim puno sreće Hajduku sljedeće godine, jer ove godine su gotovi. Ništa od prvenstva, ništa od trofeja. Želim da oni koji budu odmjeravali kazne da uzmu sve ove okolnosti u obzir i da se nitko tu drastično ne kažnjava i želim da se ovakvi incidenti i ovakvi događaji nikad više ne ponove. Pogotovo nije u redu da policija i ti dečki u uniformama stradavaju prilikom izlaganja da naprave javni red i mir u gradu."

Kako ste vidjeli njihovu reakciju? Trener Jakirović ih je pohvalio za organizaciju.

"Fantastična, izvanredno su reagirali jučer, izvanredno, promptno, ekspresno, na vrijeme i raduje me da nije bilo brutalnosti s njihove strane. Pohvala policiji i zaista su profesionalno odradili ovo što se moglo vidjeti na televiziji i u medijima. Odradili su svoj posao i želim da oni koji su stradali da što prije se oporave i ozdrave."