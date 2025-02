Gattuso: 'Ne mogu probaviti da u sedam mjeseci nisam u igračima uspio stvoriti pobjednički mentalitet'

Hajduk je u 20. kolu HNL-a poražen na gostovanju kod Lokomotive 3:2 te tako propustio iskoristiti kiks Rijeke i zasjesti na vodeće mjesto ljestvice.

"Prvih 25 minuta bilo je dobro. Poveli smo, a onda imali priliku za povećanje tog vodstva. Ipak, primili smo zatim dva gola i noge su nam se odsjekle. U drugom dijelu nismo imali dovoljno karaktera i snage. Ne možemo reći da nismo bili motivirani, ali jednostavno je naša izvedba bila ispod svih naših mogućnosti. Tu prije svega mislim na mentalitet, to je već tradicija u Hajduku. Ne mogu probaviti da u sedam mjeseci nisam uspio u njima stvoriti pobjednički mentalitet, to je moja odgovornost. Nositi dres Hajduka nije lako, ali igrači ne smiju imati straha", rekao je trener Hajduka, Gennaro Gattuso koji se dugo zadržao u razgovoru s igračima:

"Točno riječi koje sam vama rekao na prethodnom odgovoru, to sam rekao i njima. Previše se u klubu priča o drugim klubovima, a premalo o nama. Ako nastavimo tako, dogodit će se isti scenariji od prošle godine. Trebamo sabrati glave i postati prava momčad. Trebamo se hitno vratiti na pobjedničke staze jer će se inače ponoviti prošla godina. Neću uopće danas govoriti o greškama, greške su normalne. Ali ono što ne mogu razumjeti je da na 2:2 tako postupamo. Najviše se ljutim što na tome radimo svaki tjedan, a onda dođe utakmica i ne pokažemo to."

Mediji su pričali da ste ovog ljeta bili zainteresirani za Roberta Mudražiju.

"Ne bih pričao o drugim igračima, fokus je na nama. Njemu čestitam na izvrsnoj utakmici."

Stipe Biuk odigrao je još jednu utakmicu ispod očekivanja.

"U životu kada se pogriješi, svaka greške se naplati. Ljepota nogometa je što se svaka greška može već sljedeći tjedan ispraviti. Brine me to kad pogriješi se ne može vratiti u utakmicu. Prvi put u karijeri mi se dogodilo da me igrač sam traži zamjenu, to me ljuti. To nikad nisam vidio."

Mislite li da će Hajduk biti prvak?

"Bilo bi uzalud sada pričati o tome nakon ove utakmice. Ja trebam objasniti što se događa s momčadi, izgledali smo kao jako loša momčad. Priprema Lokomotive bila je laka, znali smo da će biti agresivni, sedam dana smo se pripremali, dobro smo ih pročitali, ali onda smo se mentalno slomili i sve je palo u vodu."

