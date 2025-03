Ni ove sezone nikome nisu glavni favorit: Jedna je momčad u devet utakmica Lige prvaka primila samo jedan gol

Ove sezone u Ligi prvaka Inter kao da je dobio inspiraciju iz Umijeća ratovanja, prvo poglavlje: "Ako poznajete neprijatelja i znate sebe, ne morate se bojati posljedica stotinu bitaka." Inzaghijevi momci su nakon odigranih devet utakmica primili samo jedan gol.

Nerazzurri imaju najbolju obranu u Ligi prvaka. Zavidan prosjek izgrađen je na momčadskoj igri. Tamo, od De Vrija do Acerbija, od Pavarda do Bissecka, od Dimarca do Dumfriesa preko Bastonija, kroz cijelu Europu nije prošao ni dašak ničega.

Inter nikada nije odigrao devet utakmica u velikom natjecanju i primio samo jedan gol. Zahvaljujući Bastoniju "svjetske klase" kojeg je hvalio Inzaghi, sve prodornijem Dumfriesu i tandemu De Vrij-Acerbi, zidovi su se dizali u izmjeničnim prilikama iz utakmice u utakmicu.

Jedini gol koji je Inter primio dogodio se u šestom kolu natjecanja po skupinama kada je u Leverkusenu poražen od Bayera 1:0. Gol je pao u 90. minuti kada je Bastoni 'za dlaku' promašio jednu loptu u padu. Malo je dakle nedostajalo da i ta mreža ostane netaknuta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo stao iza 'projekta Cannavaro': Evo što iz Maksimirske navode kao glavni problem