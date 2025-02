LOKOMOTIVA: Šubarić - Karačić, Kolinger, Dajčer, Pajač - Fetai, Smakaj - Vuković, Mudražija, Goričan - Andrić

HAJDUK: Lučić - Sigur, Uremović, Prpić, Diallo - Rakitić, Krovinović - Bamba, Kalik, Biuk - Livaja

40' Lokomotiva se dosta povukla, a Hajduk djeluje manje opasno nego na samom početku susreta. Biuk je dobro primio dugu loptu i našao se u obećavajućoj prilici, no njegov udarac nije bio precizan.

36' Bamba je pao nakon duela, no sudac Kolarić nije reagirao. Nedugo zatim, Pajač je okušao udarac prema Lučiću, ali lopta nije pronašla okvir gola.

33' Bamba je odlično centrirao s desne strane, Hajduk je ponovno stigao do prilike, no Livaja nije uspio najbolje zahvatiti loptu.

25' - GOOOL - Pa što se događa u Kranjčevićevoj? Prvo je Biuk pogriješio na sredini terena, Lokomotiva je uzela loptu i ubacila u srce kaznenog prostora nakon čega je Mudražija izjednačio. Nakon toga je Hajduk izveo loptu s centra, a opet su hajukovci napravili fatalnu pogrešku, Prpić se spetljao, Lokomotiva je uzela loptu, jurnula u kontru i Vuković je zabio kroz noge Lučiću za preokret!

24' - GOOOL - Lokomotiva je zabila za 1-1. Mudražija je strijelac.

22' Hajduk vršio pritisak na gol Lokomotive! Sigur je poslao oštar centaršut na prvu stativu, lopta je bila namijenjena Biuku, no Karačić je pravovremenim uklizavanjem izbacio u korner. Nekoliko trenutaka kasnije, Biuk je imao sjajnu priliku, pucao je iz okreta, ali lopta je otišla preko gola – ipak, pomoćni sudac već je signalizirao zaleđe.

20' - Hajduk ponovno stvara opasnost s desne strane – Krovinović je ubacio u peterac, no Karačić je pravovremeno intervenirao ispred Biuka i otklonio prijetnju.

18' Pajač je s velike udaljenosti poslao solidan centaršut u kazneni prostor, a Karačić je glavom uputio udarac - ravno u Lučića.

17' Gennaro Gattuso požutio je zbog prepirke sa sucem.

14' GOOOOOOOL!!! Gosti se ne predaju - Rakitić je ubacio iz kornera, a lopta je pronašla Dialla koji je potom zabio glavom.

9' Bamba je nakratko napustio teren, ali čini se da nije u pitanju ozljeda.

6' Kalik je zabio nakon brze akcije Hajduka, ali ipak ništa od gola jer je dosuđen prekršaj nakon intervencije VAR sobe, ostaje 0-0. Toj akciji prethodila je velika gužva u kaznenom prostoru gostiju, ali nije bilo ništa od te akcije Lokosa.

2' Kalik je primio loptu u šesnaestercu, vješto se zaštitio od protivnika, izborio prvi korner na utakmici i zaslužio ovacije s tribina.

1' Počela je utakmica.

Nakon kiksa Hajduka u prvom kolu proljetnog dijela sezone prije 7 dana na Poljudu, sve je manje prostora za novi kiks. Poznato je da u SHNL-u niti jedna utakmica nije lagana, svaka je teška i to uopće nije floskula jer zaista svatko svakoga može iznenaditi. Protiv Slavena Belupa nisu Bijeli izgledali dobro, a pred vratima je već gostovanje u Kranjčevićevoj kod Lokomotive koja je za Hajduk uvijek neugodan suparnik, posebno u Kranjči.

Vidjet ćemo kako će se momčadi snaći i odigrati u vrijeme ručka, s obzirom na to da je početak susreta zakazan za 12.50 sati. Za sve su “krivi” hrvatski rukometaši koji u 18.00 igraju finale Svjetskog prvenstva protiv jakih Danaca, a to je utakmica koja se jednostavno mora pogledati. Trener Hajduka Gennaro Gattuso je, između ostalog, kazao kako nije imao ništa protiv promjene termina jer je svjestan veličine utakmice za hrvatski narod. Barem on je znao igrati finala, a ponešto i osvojiti...

"Pošteno je da se tako dogodilo. Finale Svjetskog prvenstva nije mala stvar i siguran sam da svi Hrvati osjećaju ponos. Dobro sam prihvatio promjenu, a imali smo dvije opcije - 12.50 ili 20 sati navečer. Ta druga opcija mi nije bila draga jer znam da je gore hladno. Sretno Hrvatskoj u finalu, nadam se da će postati svjetski prvaci", kazao je Gattuso na pressici uoči susreta.

U prvom planu mu je, ipak, utakmica s Lokomotivom, a dotaknuo se zdravstvenog biltena.

"Lovre Kalinić mjesec dana ima problema s teškom gripom. Šego nije trenirao ovaj tjedan jer je bio pod fibrom, a isto muči Skelina i Skoku. Pod temperaturom je i Buljan, ali je jučer trenirao."