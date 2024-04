Željko Sopić nekoliko je puta, do nakon utakmice protiv Lokomotive u 32. kolu HNL-a (poraz Rijeke u Kranjčevićevoj 3-1), rekao kako uopće ne razmišlja o Dinamu i da ne zna u koliko se sati igra odlučujući derbi. Naravno da je strateg Rijeke time htio dati do znanja da razmišlja samo i isključivo o prvoj sljedećoj utakmici svoje momčadi. Igor Pamić, trener Karlovca, bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, priča nam:

"Zna Sopić itekako dobro u koliko sati igra protiv Dinama u nedjelju, kad igra Dinamo i s kim ima posla. Sopić te tri stvari itekako dobro zna", govori Div iz Žminja jutros za portal Net.hr.

Lokomotiva je preusmjerila tok Rijeke prema drugom mjestu. Bijeli s Rujevice pali su nakon 63 dana.

"Iskreno, očekivalo se tako nešto kao što smo i vidjeli jučer u Kranjčevićevoj. Rijeka je imala jedno slabije poluvrijeme i protiv Istre 1961. na Aldo Drosini. I tada se jasno vidjelo da to nije takva dominacija, da se muče, grče, da ne dominiraju. Prvo poluvrijeme je Riječanima i tada bilo ajme majko, kao i sad protiv Lokomotive, baš mlako, kamilica, tako ne igra prvak. Međutim, ovog puta, za razliku od Pule, naišli su na bolju momčad i nisu uspjeli preživjeti", navodi Igor Pamić i dodaje:

Foto: Davor Javorović/PIXSELL Foto: Davor Javorović/PIXSELL

"Moramo jednu stvar priznati. Teško je da jedna momčad baš dobije sve do kraja. Rijeci se taj kiks dogodio protiv momčadi kojoj je ta ista Rijeka legla. To je ono što smo stalno pričali. Da kad dođe stani - pani, da će Dinamo biti u prednosti. Plavi takve dvoboje jednostavno dobivaju. Nije to, doduše, rezultatski opipljivo, međutim dobivaju i to sigurno, rutinirano. Dinamo je naviknut igrati takve dvoboje, nosit se s takvim pritiskom i savršeno tempirati svoj juriš poput prave plave konjice. Kako se prvenstvo bliži svom kraju, sve navedeno jako se dobro vidi."

Bez obzira kako nedjeljni derbi završio, prvenstvo još nije gotovo jer će ostati do završetka tri kola. Dakle, 12 bodova. Nije to malo u ovakvoj jednoj neizvjesnoj utrci dva rivala na samom kraju trke svih trka u HNL-u ikad...

"Željko Sopić ima svoj način komunikacije koji su, više-manje, svi prihvatili. To je tako. Zna Željko Sopić jako dobro tko je Dinamo, kad igra Dinamo i s kim ima posla. Sopić na taj način rasterećuje svoje nogometaše, miče im pritisak, radi na dodatnom samopouzdanju, samouvjerenosti, međutim samo samouvjerenost protiv Lokomotive nije bila dovoljna. Rijeka je vrlo nezgodan domaćin na Rujevici i Dinamu neće biti lako".

Paminjo je naveo i ovo:

"U nedjeljnom derbiju nema favorita. Ni Dinamo ni Rijeka nisu favoriti. Bit će to jedan derbi u kojoj će treneri imati glavnu riječ. Kako i na koji način će pripremiti susret. Bit će to i za Sopića i Jakirovića jedna vrlo zahtjevna utakmica. Ovaj će tjedan biti ključan u pripremi susreta, kao i u pripremi taktike. Uvijek su treneri bitni, ali ovog puta posebno. Bit će presudni. Moja prognoza derbija je - prema trenutnoj situaciji koja nije zanemariva, a jako je bitno - Dinamo će teško izgubiti na Rujevici."

I za kraj, Pamić je kazao:

"U dobroj i stabilnoj su formi dinamovci, nisu u izvanrednoj, ali isto tako očekujemo da vidimo kako će Rijeka reagirati nakon prvog kiksa. Istu stvar nismo znali za Hajduk, kako će reagirati nakon prvog poraza, nakon prvog kiksa u toj HNL utrci za prvaka. Jedna specifična situacija je to za Rijeku, vrlo specifična u kojoj Dinamu ipak dajem prednost. Dinamu na Rujevici dajem više šanse i mislim da neće izgubiti, a to automatski znači da će Dinamo biti prvak", završio je Igor Pamić.