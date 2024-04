Vahid Halilhodžić tvrdi kako HNK Rijeka itekako ima pritisak u posljednjoj dionici utrke za HNL prvaka i kako je Dinamo favorit za titulu, bez obzira na -2 boda u odnosu na vodeću Rijeku 6 kola prije kraja prvenstva.

"Pustite priče. Rijeka je pod pritiskom jer itekako imaju što izgubiti", rekao nam je Vahid Halilhodžić koji nam se danas javio iz Francuske kako bi prokomentirao neizvjesnu borbu Rijeke i Dinama za prvaka.

" Sve će ovisiti kako će završiti derbi na Rujevici 5. svibnja. Tko pobjedi u derbiju između Rijeke i Dinama, taj će vjerojatno biti prvak", govori Vaha.

Znači, tako jednostavno?

"Gledajte, uvijek su moguća iznenađenja u nogometu. To je sport, ali za sad, onako kako ja to kao promatrač i pratitelj zbivanja vidim, derbi na Rujevici će biti ključan. Međutim, iako Rijeka ima dva boda prednosti u odnosu na Dinamo, u posljednje vrijeme zagrebački plavi su dobili potrebno samopouzdanje i u naletu su. Digli su se, u zamahu su na krilima dobrih rezultata. Tako da nitko nije smio otpisati, niti treba otpisati Dinamo u borbi za šampionsku titulu".

Nitko ga niti ne otpisuje. Dinamo se digao, u formi je. Rijeka je vodeća i čitavu sezonu konstantno igra dobro. Tko je favorit po vama?

"Hoćete iskreno? Ja mislim da, bez obzira što je Rijeka već dugo vodeća, je Dinamo ipak favorit i u prednosti. Veći je pritisak sad na Rijeci, nego na Dinamo, vjerujte mi. Dinamo ima iskustvo, osvaja godinama naslove i mislim da će biti na kraju prvi."

Govorite da je veći pritisak na Rijeci nego na Dinamu. Postoji slika u hrvatskom medijskom prostoru kako Rijeka nema pritisak jer im nad glavom ne stoji mač u obliku imperativa osvajanja naslova. Moramo osvojiti naslov ne stanuje na Rujevici, dok Dinamo uvijek ide na dvostruku krunu.

"Gledajte, do kraja prvenstva je 6 kola, u igri je još samo 18 bodova i svatko tko se u završnoj dionici nalazi u takvoj situaciji da su prvi, da imaju šansu osvojiti naslov, pogotovo u okolnostima u kojima je Rijeka, iznenađujućim, po pritiskom je ili im se počinje javljati pritisak. Ali jesu, pod pritiskom su, svatko je pod pritiskom u takvoj situaciji. Pustite priče. Bez obzira što u komunikaciji Rijeke - nemamo što izgubiti - imaju puno izgubiti. Stalno su vodeći, do kraja je malo, imaju dva boda više i imaju što izgubiti, a to je naslov prvaka Hrvatske. Nije to mala stvar, složit ćete se samnom."

Dinamo je donedavno bio iza Rijeke i Hajduka, ali sad je situacija drugačija. Hajduk je ispao iz utrke, a Dinamo se približio Rijeci u finišu maratona, posljednjih 6 km, da budemo slikoviti.

"Doslovno do nedavno, Dinamo je bio daleko od situacije i momentuma, forme u kojoj je sad. Gledao je u leđa i Riječanima i Splićanima, ali uspjeli su se srediti, vratiti u igru i u ovom trenutku su u psihološkoj prednosti. To je vrlo važno. Igračima se stvorilo samopouzdanje u najvažnijem trenutku, probudili su se i za mene su Plavi favoriti, vidim ih kao branitelje naslova prije nego Rijeku kao novog prvaka".

Vi kao bivši trener Dinama navijate za Plave, naravno...

"Naravno da navijam za Dinamo i to je normalno. Iako, želim da borba bude poštena, fer i korektna do samog kraja. I želim ja pritom biti objektivan, bez imalo subjektivnosti, kad analiziram, komentiram, objašnjavam neke stvari. Dakle, što kažem, to stvarno i mislim. Normalno da sam simpatizer Dinama jer sam radio u klubu kao trener, ali isto tako navijam za što bolji nogomet i uzbudljiviju završnicu, da svi uživamo", zaključio je Vahid Halihodžić.