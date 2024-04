Dinamo u nedjelju (17 sati) u 31. kolu HNL-a igra u Kranjčevićevoj protiv Lokomotive i u tom susretu nastavlja lov za Rijekom, koja mu na prvom mjestu tablice bježi dva boda. Utakmicu je najavio trener Plavih Sergej Jakirović.

"Oni cijelu sezonu igraju dobro. Mlada, poletna momčad, rasterećena u smislu očekivanja, s tim da su ih oni sami sebi nabili budući da su ušli u borbu s Osijekom za četvrto mjesto. Pokazali su u nekoliko navrata da igraju bez ikakvog respekta, što je pohvalno. Očekuje nas neizvjesna, zahtjevna utakmica. Važno je da mi budemo na visokom nivou, da nastavimo s formom u kojoj se nalazimo te da smanjimo neke nedostatke u igri kojih smo svjesni. No, isto tako znamo i da protivnik ima kvalitetu, oni isto nešto treniraju, mogu svakome napraviti probleme, ali na nama je da treniramo i da neke naše minuseve smanjimo na najmanju moguću razinu", rekao je Jakirović o Lokomotivi pa se osvrnuo na njihovu posljednju utakmicu (pobjeda 2:1 nad Varaždinom) u kojoj Dinamo nije iskoristio nekoliko velikih prilika:

"To što stvaramo prilike je pokazatelj da igramo dobro u polju, da su igrači pohvatali mehanizme, odnosno linije kretanja na kojima smo inzistirali. Volio bih da još više akcija završavamo s udarcem na gol jer imamo nekoliko igrača s jako dobrim udarcima. Drago mi je da su to Martin i Gabriel demonstrirali na najbolji mogući način. Volio bih da te prilike konvertiramo jer je onda lakše igrati i lakše voditi utakmicu. Nama se u prvom dijelu sezone znalo dogoditi da u nekim utakmicama u kojima smo mogli uvjerljivo voditi na kraju izgubimo pa se tako može reći da sada pušemo na hladno. Do kraja prvenstva ostalo je šest utakmica u prvenstvu te dvije u Kupu, moramo ovako nastaviti i dalje igrati, moramo biti maksimalno koncentrirani i odgovorni."

Nakon ove utakmice Dinamo očekuju još dva gostovanja, prvo u Varaždinu pa u Rijeci.

“Spominjao sam u analizi i isticao kako bi ove tri utakmice koje slijede mogle biti ključ. Lokomotiva, Varaždin pa Rijeka. Svaka utakmica je priča za sebe, ali svakako smatram da su to tri ključne utakmice ove sezone", poručio je.

Plavi će u ovom "gradskom derbiju" imati veliku podršku svojih navijača.

"Bit će pun stadion. Naši navijači su dosad napunili svaki stadion pa tako očekujem i sada njihovu veliku podršku. I kad nas nije išlo su bili tu uz nas, a na nama je da to opravdamo. Kad daješ sve od sebe, nema ti tko što zamjeriti, ipak je ovo sport. Mi od prve minute krećemo po tri boda i nadam se da ćemo je uspjeti ostvariti", zaključio je.