DRŽAVA VELIČINE BRAČA /

Mali klub ispisao povijest, u svemu sudjelovao i nesuđeni hrvatski vunderkind

Mali klub ispisao povijest, u svemu sudjelovao i nesuđeni hrvatski vunderkind
Foto: Profimedia

Bez kluba u ligi ili skupini europskih natjecanja još su samo San Marino, Andora i Crna Gora

28.8.2025.
21:23
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hamrun Spartans Malte danas su ispisali povijesti. Odigrali su 2:2 u Rigi protiv RFS-a i s ukupnih 3:2 prošli u ligašku fazu Konferencijske lige i tako postali prvi klub s Malte u skupinama/ligi europskih natjecanja. 

Spartansi su iz Hamruna, mjesta od 9 tisuća stanovnika koje bi moglo dočekati velike europske ekipe ove jeseni i zime. Ulogu u ovom velikom uspjehu imao je i Ante Ćorić koji je u 67. minuti asistirao Politu za drugi gol Spartansa. Spartansi su kao prvaci Malte počeli svoj put u kvalifikacijama za Ligu prvaka u srpnju. Izbacili su Žalgiris i tada je bilo jasno da će imati dobru šansu za europsku jesen.

Samo tri države još čekaju

Potom su ispali od Dynama iz Kijeva pa i od Maccabija iz Tel Aviva u Europskoj ligi. Ždrijeb playoffa konferencijske lige ih je spojio s latvijskom prvakom RFS-om i Maltežani su slavili u dvije utakmice i došli do povijesnog uspjeha. Otočna država veličine Brača imat će klub u Europi ove jeseni. 

Bez kluba u ligi ili skupini europskih natjecanja još su samo San Marino, Andora i Crna Gora.

POGLEDAJTE VIDEO: United nikako da krene: Šokirao ih četvrtoligaš, a izgubljeni Amorim može se samo ispričavati

MaltaKonferencijska LigaAnte Ćorić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRŽAVA VELIČINE BRAČA /
Mali klub ispisao povijest, u svemu sudjelovao i nesuđeni hrvatski vunderkind