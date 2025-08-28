Mali klub ispisao povijest, u svemu sudjelovao i nesuđeni hrvatski vunderkind

Hamrun Spartans s Malte danas su ispisali povijesti. Odigrali su 2:2 u Rigi protiv RFS-a i s ukupnih 3:2 prošli u ligašku fazu Konferencijske lige i tako postali prvi klub s Malte u skupinama/ligi europskih natjecanja.

Spartansi su iz Hamruna, mjesta od 9 tisuća stanovnika koje bi moglo dočekati velike europske ekipe ove jeseni i zime. Ulogu u ovom velikom uspjehu imao je i Ante Ćorić koji je u 67. minuti asistirao Politu za drugi gol Spartansa. Spartansi su kao prvaci Malte počeli svoj put u kvalifikacijama za Ligu prvaka u srpnju. Izbacili su Žalgiris i tada je bilo jasno da će imati dobru šansu za europsku jesen.

Samo tri države još čekaju

Potom su ispali od Dynama iz Kijeva pa i od Maccabija iz Tel Aviva u Europskoj ligi. Ždrijeb playoffa konferencijske lige ih je spojio s latvijskom prvakom RFS-om i Maltežani su slavili u dvije utakmice i došli do povijesnog uspjeha. Otočna država veličine Brača imat će klub u Europi ove jeseni.

Bez kluba u ligi ili skupini europskih natjecanja još su samo San Marino, Andora i Crna Gora.

