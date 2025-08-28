Štimac i Zrinjski nisu uspjeli iznenaditi Nizozemce: Igrat će Konferencijsku ligu

Nogometaši Zrinjskog iz Mostara odigrali su odličnu utakmicu u gostima kod favoriziranog Utrechta, no remi bez golova (0-0) nije bio dovoljan za prolazak u skupno natjecanje Europske lige.

Momčad Igora Štimca hrabro se suprotstavila Nizozemcima i pokazala dobru igru, ozbiljniju nego u prvom susretu odigranom u Mostaru, gdje su poraženi sa 0-2.

Zrinjski je u Utrechtu uspio izdržati veliki pritisak domaće ekipe, a u nekoliko navrata je i prijetio protivniku.

Foto: Profimedia

Ipak, nedostatak realizacije ostavio je Mostarce bez povijesnog iskoraka u Europsku ligu. Ukupnim rezultatom 2-0 Utrecht je prošao dalje, dok će Zrinjski svoju europsku priču nastaviti u Konferencijskoj ligi.

Unatoč ispadanju, hrvatski stručnjak na klupi Hrvatskog športskog kluba Zrinjskog Igora Štimca može biti zadovoljan potencijalom svoje momčadi.

