Zimska oluja paralizirala zemlju: Troje mrtvih, deseci tisuća bez struje, zastoji u prometu...

Treća osoba smrtno je stradala u Švedskoj nakon što je snažna zimska oluja zahvatila nordijske zemlje, uzrokujući velike poremećaje u prometu i prekide u opskrbi električnom energijom, piše BBC.

Švedska meteorološka agencija izdala je upozorenja na olujne vjetrove za velik dio sjeverne polovice zemlje, dok je oluja Johannes pogodila regiju.

Prema navodima lokalnih medija i policije, muškarac u pedesetim godinama poginuo je nakon što je na njega palo stablo u skijalištu Kungsberget na jugu zemlje. Na sjeveru Švedske, regionalna energetska tvrtka Hemab potvrdila je da je jedan njihov djelatnik smrtno stradao u nesreći tijekom obavljanja posla.

Johannes tog oss med storm.

42 sekundmeter för att vara exakt. pic.twitter.com/zgwpMfpUFT — Sandra Dahlberg (@SandraDahlberg6) December 27, 2025

Slučaj smrti

Policija je izvijestila i da je muškarac u šezdesetim godinama, koji je radio u šumi u području Hoforsa u središnjoj istočnoj Švedskoj, teško ozlijeđen nakon što ga je pogodilo stablo. Prevezen je u bolnicu, gdje je kasnije preminuo od zadobivenih ozljeda.

Zbog oluje deseci tisuća kućanstava u Švedskoj, Norveškoj i Finskoj ostali su bez električne energije. U Švedskoj je, prema izvješću novinske agencije TT, više od 40 tisuća domova zahvaćeno nestankom struje, a otkazani su i brojni željeznički polasci.

Poremećaji su zabilježeni i u zračnom, željezničkom i pomorskom prometu diljem nordijskih zemalja, dok su ceste i pruge na više mjesta bile neprohodne zbog teških vremenskih uvjeta.

Mnogi bez struje

U norveškoj regiji Nordland, jednoj od najsjevernijih u zemlji, vatrogasci su intervenirali u više od 200 slučajeva povezanih s olujom, javlja javna televizija NRK. Oluja Johannes ondje je bez struje ostavila oko 23 tisuće kućanstava, dok je dodatnih 9 tisuća domova u regiji Inland ostalo bez električne energije.

U Finskoj je oluja, poznata pod imenom Hannes, oslabila u nedjelju ujutro, no prema podacima javne televizije Yle, više od 60 tisuća kućanstava i dalje je bilo bez struje.

Zbog jakih udara vjetra došlo je i do incidenta u zračnoj luci Kittilä na sjeveru Finske, gdje su putnički zrakoplov i manji avion sletjeli s piste u snježni nanos, piše Helsinki Times. Zrakoplov Swiss Aira, s oko 150 putnika koji je upravo sletio iz Ženeve, skrenuo je s piste tijekom vožnje, dok je manji avion modela 400XT u isto vrijeme također bio gurnut s piste zbog vjetra. Unatoč incidentima, ozlijeđenih osoba nije bilo.

