Mourinho ga više ne može ignorirati: Stigao veliki preokret oko Dominika Livakovića

Dominik Livaković sinoć je po prvi puta stao na gol Fenerbahčea u novoj sezoni i domah oduševio. 'Jedinica' hrvatske reprezentacije istaknula se s dvije sjajne obrane u uzvratnoj utakmici playoffa Lige prvaka protiv Benfice. Odmah nakon utakmice čelnici kluba obavili su hitan sastanak oko njegove budućnosti.

Podsjetimo, Livaković je izgubio mjesto prvog vratara Fenera početkom ove godine kada je zbog ozljede mišića propustio nekoliko utakmica, a povjerenje trenera Josea Mourinha zaradio je Irfan Can Egribayat. Tako se Livakovića cijelog ljeta povezivalo s odlaskom iz kluba, no nakon ove utakmice u turskim medijima se pojavila informacija kako ga Fener i Mourinho ipak žele zadržati.

Sada sve ovisi o tome želi li Livi ostati jer je zbog nezadovoljstva nekoliko puta dao do znanja da želi otići, a bio je vrlo blizu prelaska u Nottingham Forest, no na kraju je ipak odbio tu ponudu. Jedino što je sigurno jest da je Fenerbahče prekinuo sve razgovore o transferu i poručio Livakoviću da ga vidi kao prvog vratara momčadi u svim natjecanjima.

