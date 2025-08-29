Dinamo je doznao europske protivnike i pojavila se zanimljiva situacija: Plavi ipak idu u Srbiju?

Dinamo je danas saznao protivnike u ligaškoj fazi Europske lige. Dinamo će pred svojim navijačima igrati protiv španjolskih Betisa i Celte, turskog Fenerbahčea i rumunjskog FCSB-a, a u gostima protiv francuskog Lillea, izraelskog Maccabi Tel Aviva, danskog Midtjyllanda i švedskog Malmöa.

Ono što je vrlo zanimljivo je da bi Dinamo, iako je izbjegao Zvezdu, mogao igrati na srpskom tlu. Naime, Maccabi iz Tel-Aviva svoje domaće utakmice ne igra u Izraelu zbog ratnog stanja već na neutralnom terenu, a to je ove sezone bila Bačka Topola gdje je Maccabi odigrao sve tri "domaće" utakmice u pretkolima.

UEFA će vjerojatno doskočiti problemu

Prošle sezone u ligaškoj fazi Europske lige, Maccabi je sve četiri "domaće" utakmice igrao u Beogradu na Partizanovu stadionu. Ipak, malo je vjerojatno da će i protiv Dinama igrati u Srbiji.

UEFA će sigurno doskočiti tom problemu i Maccabijevu utakmicu s Dinamom staviti na neko drugo neutralno tlo, vrlo vjerojatno u Mađarsku koja je već bila domaćin utakmica izraelskih klubova.

