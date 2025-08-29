Bizaran transfer: Igrao za najveće rivale, izbacio ih iz Lige prvaka pa su ga kupili
Vrijednost transfera iznosi 22.5 milijuna eura
Turski nogometni doprvak Fenerbahce angažirao je reprezentativno krilo Kerema Akturkoglua (26) iz Benfice i to samo dva dana nakon što je upravo Akturkoglu svojim pogotkom izbacio Fenerbahce iz 4. pretkola Lige prvaka te u skupinu najjačeg klupskog natjecanja odveo portugalskog velikana.
Inače, Akturkoglu je u Benficu stigao prošlog ljeta iz najvećeg Fenerbahceova rivala Galatasaraya, a Benfica je objavila kako je obavijestila Galatasaray o transferu prije no što je on dogovoren s obzirom da je Galatasaray imao preferencijalno pravo otkupa.
