ZATO NIJE SLAVIO /

Bizaran transfer: Igrao za najveće rivale, izbacio ih iz Lige prvaka pa su ga kupili

Bizaran transfer: Igrao za najveće rivale, izbacio ih iz Lige prvaka pa su ga kupili
Foto: Profimedia

Vrijednost transfera iznosi 22.5 milijuna eura

29.8.2025.
17:26
HINA
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Turski nogometni doprvak Fenerbahce angažirao je reprezentativno krilo Kerema Akturkoglua (26) iz Benfice i to samo dva dana nakon što je upravo Akturkoglu svojim pogotkom izbacio Fenerbahce iz 4. pretkola Lige prvaka te u skupinu najjačeg klupskog natjecanja odveo portugalskog velikana.

Vrijednost transfera iznosi 22.5 milijuna eura.

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

Inače, Akturkoglu je u Benficu stigao prošlog ljeta iz najvećeg Fenerbahceova rivala Galatasaraya, a Benfica je objavila kako je obavijestila Galatasaray o transferu prije no što je on dogovoren s obzirom da je Galatasaray imao preferencijalno pravo otkupa.

POGLEDAJTE VIDEO: United nikako da krene: Šokirao ih četvrtoligaš, a izgubljeni Amorim može se samo ispričavati

BenficaFenerbahče
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZATO NIJE SLAVIO /
Bizaran transfer: Igrao za najveće rivale, izbacio ih iz Lige prvaka pa su ga kupili