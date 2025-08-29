Bizaran transfer: Igrao za najveće rivale, izbacio ih iz Lige prvaka pa su ga kupili

Turski nogometni doprvak Fenerbahce angažirao je reprezentativno krilo Kerema Akturkoglua (26) iz Benfice i to samo dva dana nakon što je upravo Akturkoglu svojim pogotkom izbacio Fenerbahce iz 4. pretkola Lige prvaka te u skupinu najjačeg klupskog natjecanja odveo portugalskog velikana.

Vrijednost transfera iznosi 22.5 milijuna eura.

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

Inače, Akturkoglu je u Benficu stigao prošlog ljeta iz najvećeg Fenerbahceova rivala Galatasaraya, a Benfica je objavila kako je obavijestila Galatasaray o transferu prije no što je on dogovoren s obzirom da je Galatasaray imao preferencijalno pravo otkupa.

