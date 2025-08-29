Sad je i službeno: Vatreni stoper ima novi klub, ove sezone čeka ga teži izazov

Luka Vušković službeno ima novi klub. Dugo se pisalo o tome da će ga Tottenham vjerojatno poslati na posudbu ove sezone i tako i je. Luka je danas službeno predstavljen u HSV-u.

„Jedva sam čekao doći ovdje. Za mene je poseban osjećaj igrati za HSV, ne samo zato što je moj brat ovdje igrao i toliko mi je pričao o klubu, već i zbog njegove povijesti, navijača i uvjeta ovdje. Jako sam sretan“, rekao je Vušković nakon potpisivanja. „Jedva čekam upoznati suigrače i iskusiti navijače na stadionu“, dodao je branič koji će za HSV nositi dres s brojem 44.

𝐌𝐎𝐈𝐍, Luka #Vuskovic! 👋🏽



18 Jahre, Innenverteidiger, der Name bestens bekannt: Wir freuen uns über diesen Leih-Transfer von den @SpursOfficial. 🇭🇷⚡



Alle Infos und Zitate ➡️ https://t.co/99iGYW1nRh#nurderHSV pic.twitter.com/FAUjPbhU5M — Hamburger SV (@HSV) August 29, 2025

Vušković, koji je izrastao u Hajduku i još kao 16-godišnjak postao najmlađi strijelac u povijesti HNL-a, već je privukao pažnju europskih klubova. Tottenham ga je 2023. doveo kao perspektivnog igrača s velikim potencijalom. Briljirao je prošle sezone na posudbi o Westerlou, a ove sezone bit će na većoj sceni, u njemačkoj Bundesligi.

