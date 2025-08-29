POSUDBA /

Sad je i službeno: Vatreni stoper ima novi klub, ove sezone čeka ga teži izazov

Foto: Profimedia

'Jedva sam čekao doći ovdje'

29.8.2025.
18:22
Sportski.net
Profimedia
Luka Vušković službeno ima novi klub. Dugo se pisalo o tome da će ga Tottenham vjerojatno poslati na posudbu ove sezone i tako i je. Luka je danas službeno predstavljen u HSV-u. 

„Jedva sam čekao doći ovdje. Za mene je poseban osjećaj igrati za HSV, ne samo zato što je moj brat ovdje igrao i toliko mi je pričao o klubu, već i zbog njegove povijesti, navijača i uvjeta ovdje. Jako sam sretan“, rekao je Vušković nakon potpisivanja. „Jedva čekam upoznati suigrače i iskusiti navijače na stadionu“, dodao je branič koji će za HSV nositi dres s brojem 44.

Sve o hrvatskim nogometašima čitajte na portalu Net.hr.

 

 

Vušković, koji je izrastao u Hajduku i još kao 16-godišnjak postao najmlađi strijelac u povijesti HNL-a, već je privukao pažnju europskih klubova. Tottenham ga je 2023. doveo kao perspektivnog igrača s velikim potencijalom. Briljirao je prošle sezone na posudbi o Westerlou, a ove sezone bit će na većoj sceni, u njemačkoj Bundesligi.

 

Luka VuškovićHsvTottenham
