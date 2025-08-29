Službeno je: Tottenham doveo igrača zbog kojeg su se nekada 'tukli' Barcelona i PSG

Engleski nogometni prvoligaš Tottenham Hotspur kompletirao je prelazak nizozemskog ofenzivnog veznjaka Xavia Simonsa (22) iz RB Leipziga u svoje redove.

Iz Tottenhama su objavili kako su s nizozemskim reprezentativcem potpisali višegodišnji ugovor, a procjenjuje se kako je visina transfera 60 milijuna eura.

Sve novosti s transfer mercata pratite na portalu Net.hr.

Simons bi u Tottenhamu trebao biti zamjena za Jamesa Maddisona kojeg čeka dugotrajni oporavak zbog ozljede prednjih križnih ligamenata koljena. Tottenham je prvotno želio angažirati Eberechija Ezea iz Crystal Palacea, ali on je na kraju ipak prešao u Arsenal.

POGLEDAJTE VIDEO: United nikako da krene: Šokirao ih četvrtoligaš, a izgubljeni Amorim može se samo ispričavati