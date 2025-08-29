VELIKO POJAČANJE /

Službeno je: Tottenham doveo igrača zbog kojeg su se nekada 'tukli' Barcelona i PSG

Tottenham potpisao Xavija Simonsa.

29.8.2025.
19:00
Engleski nogometni prvoligaš Tottenham Hotspur kompletirao je prelazak nizozemskog ofenzivnog veznjaka Xavia Simonsa (22) iz RB Leipziga u svoje redove.

Iz Tottenhama su objavili kako su s nizozemskim reprezentativcem potpisali višegodišnji ugovor, a procjenjuje se kako je visina transfera 60 milijuna eura.

Simons bi u Tottenhamu trebao biti zamjena za Jamesa Maddisona kojeg čeka dugotrajni oporavak zbog ozljede prednjih križnih ligamenata koljena. Tottenham je prvotno želio angažirati Eberechija Ezea iz Crystal Palacea, ali on je na kraju ipak prešao u Arsenal.

