Rijeku i Dinamo čeka zanimljiva europska jesen: RTL Danas donosi detalje

Protivnici po mjeri s nekoliko nagaznih mina za Dinamo i Rijeku u Europskoj i Konferencijskoj ligi. Reakcije i rasporedi - u priči Donne Diane Prćić.

Kuglice su nestale u Monacu - radio je gumb i Dinamo u Europskoj ligi spojio s osam klubova. S nekima prvi put, a bit će tu i starih znanaca.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Na Maksimir tako dolaze španjolski Betis I Celta. Vraća se na dobro staro mjesto Dominik Livaković sada s turskim Fenerbahčeom. Tu je i rumunjski FCSB, bivša Steaua. A na gostovanje Modri odlaze kod francuskog Lillea. Protivnik im je i izraelski Maccabi koji je zbog ratnih okolnosti susrete do sada igrao u Srbiji, u Bačkoj Topoli. Igrat će premijerno i s danskim Midtjyllandom, gostuju i kod švedskog Malmöa.

Kovačević najavio Varaždin

Iz Dinama danas bez komentara na ždrijeb. Fokus je, kažu, na sutrašnjem gostovanju u Varaždinu.

"Bit će sigurno zanimljivo, nama ove pobjede daju snagu i ja sam siguran da iz utakmice u utakmicu idemo sve bolji, ne samo da pobjeđujemo tako razmišljamo. Znamo da moramo igrati najbolju utakmicu do sad i da pobijedimo taj dobar Varaždin", najavio je Mario Kovačević utakmicu protiv svoje bivše momčadi.

Sve o hrvatskim klubovima pratite na portalu Net.hr.

A Rijeka koju je šokirao Varaždin u prvenstvu, doživjela je sinoć bolan poraz u Solunu. Izgubili su 5:0 od grčkog PAOK-a uoči godišnjice do tada najvećeg poraza protiv Olimpije u Ljubljani gdje je isto puknula petarda.

"Trebamo izvući pouke, vidjet kako je kad igraš na ozbiljnom europskom nivou s ozbiljnim europskim momčadima kao što je PAOK. Idemo dalje, okrećemo se novoj utakmici, a to je Hajduk, da završimo ovaj težak period jer smo umorni, jer dosta igrača ima ozljede i danas su imali ozljede, da se presložimo za još neke igrače na nekim pozicijama", rekao je Đalović nakon utakmice.

Rijeka dobila zanimljiv ždrijeb, bodovi se mogu skupiti

Što se tiče nastavka europskog puta aktualnog prvaka, doznali su svojih šest protivnika u Konferencijskoj ligi.

Kao domaćin igrat će na Rujevici protiv praške Sparte, slovenskog Celja i ciparskog AEK-a iz Larnake, a gostovat će kod ukrajinskog Šahtara gibraltarskog Lincoln Red Impsa i armenskog Noaha.

Ždrijeb je komentirao i sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar.

"Sigurno po imenima nisu atraktivni, ali gledajte svaka ekipa koja je došla u ovu završnu fazu Konferencijske lige sigurno ima svoju vrijednost i kvalitetu", rekao je Raić-Sudar na nastavio.

"Želimo svaku utakmicu pobijediti, bilo s kim da igramo, naravno da neće biti lako, ali bio bi lijepi uspjeh da bar uđemo u play off pa što bude dalje", rekao je sportski direktor Rijeke.

Prvo kolo nove sezone Europske lige počinje 24. rujna, a Konferencijske 2. listopada. Raspored utakmica bit će poznat najkasnije u nedjelju.