Djevojka se želi prijaviti u vojsku, izazvala lavinu komentara: 'Zanima me disciplina'

U jeku rasprava o ponovno uvedenom obveznom vojnom roku, jedna je djevojka na Redditu odlučila potražiti savjete iz prve ruke. S obzirom na to da razmišlja o dobrovoljnoj prijavi sljedeće godine, zanimala su je konkretna iskustva onih koji su ga već prošli: je li zahtjevnije psihički ili fizički, kakvi su nadređeni i kako su se žene prilagodile sustavu. Njezina objava pokrenula je živu raspravu koja zrcali duboku podijeljenost hrvatske javnosti o vojsci.

Rasprava je brzo krenula u dva smjera. S jedne strane, javili su se oni s pozitivnim iskustvima, ohrabrujući autoricu objave. Jedan korisnik prisjetio se svoje službe iz devedesetih, opisujući kako je vidio ženu koja je prolazila jednako napornu obuku kao i njezini muški kolege, bez ikakvih ustupaka. Drugi, bivši profesionalni vojnik, istaknuo je kako su žene u njegovoj postrojbi bile "vrhunske" i da je prema njima osjećao ogroman respekt. "Meni je osobno vojska transformirala mindset i to na bolje", napisao je, dodajući kako mu je teže pao psihološki pritisak nego fizički napor.

Podijeljena mišljenja: Osobni rast ili "topovsko meso"?

Međutim, nisu svi dijelili taj entuzijazam. Značajan broj komentatora izrazio je duboki skepticizam i protivljenje, upozoravajući djevojku da ne postane "sluga političarima" i "topovsko meso". Kritičari su isticali kako vojska služi interesima političkih elita koje svoju djecu neće slati u rat. "Poslat će vas u rat i umrijet ćete zbog tuđeg hira. Da nema vojnika, ne bi bilo ni rata".

Suočena s pitanjem zašto uopće želi u vojsku u svijetu kojim vladaju, kako kažu, korumpirani lideri, autorica objave dala je promišljen odgovor koji je odjeknuo među korisnicima. Objasnila je kako njezina motivacija nije služenje političarima, već osobni razvoj. "Mene zanima disciplina, red i psihička snaga. Zanima me da budem spremna, da znam kontrolirati sebe i reagirati kad je frka. To je moj izbor i moj put, zbog mene same i onoga kakva osoba želim postati", napisala je, dodajući kako je svjesna svjetske politike, ali da neće slijepo slijediti naredbe koje se kose s njezinim moralom.

Stvarnost modernog vojnog roka: 900 eura i NATO standardi

Ova rasprava događa se u kontekstu važnih promjena u Hrvatskoj vojsci. Nakon što je obvezni vojni rok ukinut 2008. godine, ponovno je uveden 2025. zbog promijenjene geopolitičke situacije. Za muškarce je postao obavezan, dok je za žene ostao dobrovoljan. Današnje dobrovoljno vojno osposobljavanje traje osam tjedana, a provodi se uglavnom u Požegi. Jedan od ključnih faktora koji privlači mlade zasigurno je i financijska naknada koja je značajno porasla te sada iznosi oko 900 eura mjesečno.

Iskustva novijih generacija govore kako je psihološki pritisak često veći izazov od fizičkog napora. Gubitak privatnosti, strogo reguliran raspored s ustajanjem u ranu zoru i princip "kolektivne kazne" predstavljaju najveći šok za većinu ročnika. Iako se od žena očekuje ista razina discipline, norme za fizičku spremnost su prilagođene. Rasprava na Redditu jasno pokazuje da vojni rok u Hrvatskoj nije samo pitanje obrane zemlje, već i osobna odluka koja sa sobom nosi obećanje discipline, ali i strah od gubitka individualnosti.

