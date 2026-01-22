Evo kad i gdje gledati veliki okršaj Hrvatske protiv Dagurovih Islanđana

Hrvatska muška rukometna reprezentacija igra prvu utakmicu u drugom krugu na Europskom rukometnom prvenstvu. Nakon pobjeda protiv Gruzije (32-29) i Nizozemske (35-29) te poraza od Švedske, izabranici Dagura Sigurdssona u igraju prvu utakmicu drugog kruga. Suparnik našim rukometašima u Malmö Areni je Island. I Island je bez poraza na ovom turniru. U 1. kolu su pobijedili Italiju 39-26, a nakon toga Poljsku 31-23, da bi prvi krug završili s pobjedom protiv Mađarske 24-23.

Utakmicu prati i bogat studijski program. Nova epizoda emisije "Vrijeme je za rukomet“ počinje u 14.45 sati, dok je prijenos susreta na rasporedu od 15.30 sati. Oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO.

“Napravili smo dobru regeneraciju, ali mentalno nije bilo lako. Ta utakmica bila je važna kako bismo si olakšali put u nastavku. Sada je svaka utakmica finale”, poručio je srednji vanjski Ivano Pavlović.

Svjestan je i gustog rasporeda, ali odbacuje traženje izgovora. “Svima je isto, nema alibija. Moramo oporaviti tijelo i biti spremni za ono što slijedi.”

Govoreći o sljedećem protivniku, Pavlović je naglasio njihovu energiju i intenzitet igre. “Igraju jako dobro, puno jedan na jedan, puno trče i opasni su u tranziciji. Nemaju izražene zvijezde, ali su jako neugodni. Mislim da smo se dobro pripremili”, zaključio je, a Glavaš je dodao:

"Analizirali smo ih, imali smo zadnji trening. Dogovorili smo se što treba raditi. Obrana nije bila dobra protiv Švedske. Spremni smo iako je raniji termin."

