Ovako MORH motivira mlade Hrvate na služenje vojnog roka: 'Kazne su rigorozne!'

Pregledi ročnika, pozvanih na obvezno služenje vojnog roka, od ponedjeljka se održavaju u lokalnim ustanovama medicine rada diljem Hrvatske, objavilo je Ministarstvo obrane (MORH), a za popunu prvog naraštaja ročnika poslano je oko 1200 poziva na zdravstvene preglede.

Pregledi se od 19. siječnja održavaju u ustanovama medicine rada, nakon što su prošloga četvrtka počeli u zagrebačkom Zavodu za zrakoplovnu medicinu i splitskom Zavodu za pomorsku medicinu, objavio je MORH na društvenim mrežama.

Za ovu su aktivnost odabrane ustanove medicine rada u Osijeku, Požegi, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Pazinu, Rijeci, Gospiću i Virovitici. Troškove prijevoza snosi MORH.

Zdravstveni pregled obuhvaća psihologijsko ispitivanje, opći liječnički pregled, određivanje indeksa tjelesne mase, laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, ispitivanje vidnih i slušnih sposobnosti, kao i preglede ostalih specijalista medicine te druge dijagnostičke pretrage i preglede, prema indikaciji.

Što se traži od novaka?

Od novaka se traži da na pregled donesu svu medicinsku dokumentaciju relevantnu za utvrđivanje njihova zdravstvenog stanja.

Novaci ocijenjeni sposobnima za vojnu službu, pozive za služenje temeljnog vojnog osposobljavanja zaprimit će tijekom veljače, dok se početak obuke očekuje početkom ožujka u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi.

U prvom naraštaju planiran je raspored do 800 ročnika na te tri vojne lokacije.

MORH očekuje da će na godišnjoj razini obuku proći pet naraštaja po 800 kandidata, odnosno godišnje oko 4000 ročnika, a poručuje da će osigurati kapacitete i za veći broj onih koji žele služiti temeljno vojno osposobljavanje, ako za to bude potrebe.

@hrvatska_vojska_hv Neke odluke mijenjaju život 💪 Prijavi se za dragovoljno vojno osposobljavanje i testiraj vlastite granice, stekni nova znanja i vještine i postani pripadnik pobjedničke Hrvatske vojske! 🫡🇭🇷 ✅ 2 mjeseca izazova i učenja ✅ Mjesečna naknada od 1.000 € ✅ Osiguran smještaj, prehrana i zdravstvena zaštita ✅ Prilika za nastavak karijere u OSRH Prijavi se na postanivojnik.hr i zakorači u svijet discipline i snage! ♬ original sound - Hrvatska vojska

Prigovor savjesti

Mladići koji ne žele ići na temeljno vojno osposobljavanje mogu, u skladu sa Zakonom o obrani, iskazati prigovor savjesti i obavljati civilnu službu. Onima koji se ne odazovu na poziv slijedi prekršajni postupak. Kazne su rigorozne - od 500 do 5000 eura.

Temeljno vojno osposobljavanje traje dva mjeseca i obuhvaća temeljne vojničke vještine kao što su rukovanje osobnim naoružanjem i suvremenom opremom, pružanje prve pomoći, osnove samoobrane te upoznavanje s ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata.

@hrvatska_vojska_hv Mogu li ghostati MORH kad mi pošalju poziv? 👻 Ovo je sigurno nekome palo na pamet... ali odgovor je ipak – NE ❌ #TVO #temeljnovojnoosposobljavanje #MORH ♬ original sound - Hrvatska vojska

Ročnici će za vrijeme osposobljavanja dobiti mjesečnu naknadu od 1100 eura neto. Uz financijsku naknadu, ročnicima se priznaje dva mjeseca radnog staža te ostvaruju jednokratnu prednost pri zapošljavanju na neodređeno pod jednakim uvjetima u državnim tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave.

Ako je zaposlen, ročnik za vrijeme služenja temeljnog vojnog osposobljavanja ne može dobiti otkaz. Zakon je propisao i slučajeve u kojima se može ostvariti pravo na odgodu, primjerice za studente i sportaše.