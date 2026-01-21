Italija tuguje: Suze na licima prijatelja i fanova Valentina Garavanija obišle su svijet

Rim se oprašta od jednog od najvažnijih dizajnera u povijesti mode, Valentina Garavanija, čije su glamurozne haljine i prepoznatljiva crvena boja postale simboli talijanske elegancije. Legendarni modni kreator preminuo je u ponedjeljak u 93. godini života u svom domu, a javnost će mu posljednji put odati počast na Piazzi Mignanelli, u prostorijama njegove zaklade.

Rimski gradonačelnik Roberto Gualtieri istaknuo je kako je Valentino bio "jedna od najsvjetlijih i najvoljenijih figura Italije", naglašavajući njegovu duboku povezanost s Rimom, gdje je tijekom cijele svoje karijere održavao svoj atelje.

Valentinov pogreb održat će se u petak u Bazilici Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a očekuje se da će stotine javnih i modnih lica te građana odati počast "posljednjem caru" talijanske mode.