Italija tuguje: Suze na licima prijatelja i fanova Valentina Garavanija obišle su svijet

Foto: Vincenzo Landi/ipa-agency.net/ipa/profimedia
1 /20
Rim se oprašta od jednog od najvažnijih dizajnera u povijesti mode, Valentina Garavanija, čije su glamurozne haljine i prepoznatljiva crvena boja postale simboli talijanske elegancije. Legendarni modni kreator preminuo je u ponedjeljak u 93. godini života u svom domu, a javnost će mu posljednji put odati počast na Piazzi Mignanelli, u prostorijama njegove zaklade. 

Rimski gradonačelnik Roberto Gualtieri istaknuo je kako je Valentino bio "jedna od najsvjetlijih i najvoljenijih figura Italije", naglašavajući njegovu duboku povezanost s Rimom, gdje je tijekom cijele svoje karijere održavao svoj atelje.

Valentinov pogreb održat će se u petak u Bazilici Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a očekuje se da će stotine javnih i modnih lica te građana odati počast "posljednjem caru" talijanske mode. 

 

21.1.2026.
14:49
Hot.hr
Francesco Fotia/zuma Press/profimedia
ValentinoSprovodOproštaj
