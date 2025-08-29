Sve je lakše kad imaš Luku: Modrić upisao asistenciju već u drugoj utakmici za Milan

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan u 2-0 gostujućoj pobjedi protiv Leccea u susretu 2. kola talijanskog prvenstva te je bio asistent za prvi gol "crno-crvenih".

Modrić je u 66. minuti ubacio u kazneni prostor iz slobodnog udarca s lijeve strane, a Loftus-Cheek je bio najviši u skoku na pet metara i proslijedio loptu u mrežu. Pobjedu je potvrdio Pulišić u 86. minuti nakon velike pogreške domaćeg stopera Gaspara.

Foto: Profimedia

Milan sada ima tri boda, dok je Lecce na jednom bodu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo i Rijeka saznali protivnike u eurokupovima: Moglo bi biti svega