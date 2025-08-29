POBJEDA MILANA /

Sve je lakše kad imaš Luku: Modrić upisao asistenciju već u drugoj utakmici za Milan

Sve je lakše kad imaš Luku: Modrić upisao asistenciju već u drugoj utakmici za Milan
Foto: Profimedia

Milan je svladao Lecce s 2:0 i stigao do prve pobjede ove sezone.

29.8.2025.
23:00
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan u 2-0 gostujućoj pobjedi protiv Leccea u susretu 2. kola talijanskog prvenstva te je bio asistent za prvi gol "crno-crvenih".

Modrić je u 66. minuti ubacio u kazneni prostor iz slobodnog udarca s lijeve strane, a Loftus-Cheek je bio najviši u skoku na pet metara i proslijedio loptu u mrežu. Pobjedu je potvrdio Pulišić u 86. minuti nakon velike pogreške domaćeg stopera Gaspara.

Sve je lakše kad imaš Luku: Modrić upisao asistenciju već u drugoj utakmici za Milan
Foto: Profimedia

Milan sada ima tri boda, dok je Lecce na jednom bodu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo i Rijeka saznali protivnike u eurokupovima: Moglo bi biti svega

Luka ModrićMilanAsistencija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POBJEDA MILANA /
Sve je lakše kad imaš Luku: Modrić upisao asistenciju već u drugoj utakmici za Milan