Veliki posao za Dinamo! Dragulj ostaje na Maksimiru, evo što je dogovorio Andy Bara

Portugalski dragulj Cardoso Varela provest će najmanje još dvije sezone u Dinamu. Tek 16-godišnji ofenzivac, koji je u veljači stigao iz Porta, već je dobio priliku u prvom sastavu Marija Kovačevića (i dobiva ju sve češće), a njegova budućnost izaziva veliko zanimanje u Barceloni.

Kako piše Mundo Deportivo, agent Andy Bara i sportski direktor Barce Deco sastali su se u Barceloni i dogovorili da Varela ostane u Dinamu kako bi nastavio razvoj. Katalonci ga i dalje vide kao projekt za budućnost, no procijenjeno je da je prerano za transfer.

Dinamo je već odbio ponudu od 5 milijuna eura plus 20 milijuna bonusa, a Varela je ugovorom vezan do 2028. godine. Po dogovoru, prihod od njegova budućeg transfera dijeli se u omjeru 57:43 u korist zagrebačkog kluba.

Mladi Portugalac u Zagrebu je zadovoljan:

“Uživam u Dinamu i drago mi je da ostajem ovdje. Dat ću sve od sebe da vratimo naslov prvaka u Zagreb”, poručio je nedavno.

Barca ga i dalje čeka, ali zasad će modri dres biti njegova odjevna kombinacija.

