LAYEC KAŽE /

Izašla je analiza suđenja prošlog kola, oglasili su se oko Stojkovićeva isključenja

Izašla je analiza suđenja prošlog kola, oglasili su se oko Stojkovićeva isključenja
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Također su podržali odluku o nedosuđivanju kaznenog udarca za Vukovar u utakmici u Osijeku

16.9.2025.
15:05
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
HNS je objavio analizu suđenja šestog kola. Prvi čovjek sudačke organizacije Bertrand Layec objavio je analizu spornih situacija.

Najviše prašine je podigla odluka o crvenom kartonu Luke Stojkovića na utakmici Dinama i Gorice. Sudačka komisija zaključila je da je bila ispravna odluka provjeriti situaciju i dodijeliti Dinamovu igraču crveni karton. "Tijekom dodavanja od gostujućeg vratara loptu je glavom odigrao gostujući igrač br. 8 kada je domaći igrač br. 7 startao na njega visoko ispruženom nogom. Sudac je odmah dosudio prekršaj i opomenuo domaćeg igrača.

Nakon pregleda situacije VAR je preporučio sucu ponovni pregled incidenta zbog mogućeg isključenja igrača.

Nakon pregleda incidenta sudac je promijenio svoju početnu odluku o žutom kartonu te grubi prekršaj kaznio crvenim kartonom.

Prema tehničkim razmatranjima ispunjeni su svi kriteriji za grubim prekršajem:

- Snažan udarac u tijelo s ispruženim kramponima

- Intenzitet i pretjerana sila.

Budući da je glavni cilj i dalje zaštita sigurnosti igrača, u potpunosti podržavamo VAR intervenciju i konačnu odluku suca o crvenom kartonu"

Također su podržali odluku o nedosuđivanju kaznenog udarca za Vukovar u utakmici u Osijeku. Cijelu analizu pogledajte na HNS-ovim stranicama OVDJE.

DinamoHnk GoricaHnlSudačka Komisija
