Izašla je analiza suđenja prošlog kola, oglasili su se oko Stojkovićeva isključenja

HNS je objavio analizu suđenja šestog kola. Prvi čovjek sudačke organizacije Bertrand Layec objavio je analizu spornih situacija.

Najviše prašine je podigla odluka o crvenom kartonu Luke Stojkovića na utakmici Dinama i Gorice. Sudačka komisija zaključila je da je bila ispravna odluka provjeriti situaciju i dodijeliti Dinamovu igraču crveni karton. "Tijekom dodavanja od gostujućeg vratara loptu je glavom odigrao gostujući igrač br. 8 kada je domaći igrač br. 7 startao na njega visoko ispruženom nogom. Sudac je odmah dosudio prekršaj i opomenuo domaćeg igrača.

Nakon pregleda situacije VAR je preporučio sucu ponovni pregled incidenta zbog mogućeg isključenja igrača.

Nakon pregleda incidenta sudac je promijenio svoju početnu odluku o žutom kartonu te grubi prekršaj kaznio crvenim kartonom.

Prema tehničkim razmatranjima ispunjeni su svi kriteriji za grubim prekršajem:

- Snažan udarac u tijelo s ispruženim kramponima

- Intenzitet i pretjerana sila.

Budući da je glavni cilj i dalje zaštita sigurnosti igrača, u potpunosti podržavamo VAR intervenciju i konačnu odluku suca o crvenom kartonu"

Sve o HNL-u čitajte na portalu Net.hr

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Također su podržali odluku o nedosuđivanju kaznenog udarca za Vukovar u utakmici u Osijeku. Cijelu analizu pogledajte na HNS-ovim stranicama OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo koja je tajna dugovječnosti Luke Modrića