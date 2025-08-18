Guardiolin san postaje java: U City stiže kapitalac za 100 milijuna eura?!

Brazilski napadač Rodrygo mogao bi uskoro napustiti Real Madrid i preseliti u Manchester City. Engleski prvak spreman je izdvojiti 100 milijuna eura, što je i tražena cijena „Kraljevskog kluba“.

Pep Guardiola već dugo priželjkuje 24-godišnjeg ofenzivca te ga smatra idealnim igračem za svoj sustav. Prema informacijama Fabrizija Romana, Rodrygo je često tema na sastancima Cityja o pojačanjima.

Iako Real ne inzistira na njegovom odlasku, Brazilac nije među ključnim igračima Xabija Alonsa. Klub je otvoren za prodaju, a odluka je prepuštena samom Rodrygu.

Rodrygo je u Madrid stigao 2019. godine, odigrao 270 utakmica i osvojio sve najveće trofeje, ali svjestan je da u nadolazećoj sezoni neće imati ulogu kakvu priželjkuje. City bi mu, s druge strane, ponudio status jedne od glavnih zvijezda.

Kako se bliži kraj prijelaznog roka, naredni dani mogli bi biti ključni za transfer koji bi zadovoljio i Guardiolu i Rodryga.

